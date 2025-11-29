Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

Karate Kid, diretto da John G. Avildsen e interpretato da Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue e William Zabka, è un dramma di arti marziali diventato un vero e proprio cult. Con oltre 130 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, si impose come uno dei maggiori successi cinematografici del 1984, un risultato sorprendente per Hollywood. La produzione prese forma quando la Columbia Pictures chiese allo sceneggiatore Robert Mark Kamen di sviluppare un progetto simile allo stile di Rocky (1976), altro film diretto da Avildsen. Kamen trasse ispirazione dalla propria vita e si batté con convinzione per avere Pat Morita nel cast, scelta poi rivelatasi fondamentale.

Di cosa parla

La trama segue Daniel LaRusso (Ralph Macchio), un adolescente del New Jersey che si trasferisce in California con sua madre. Qui diventa presto il bersaglio di un gruppo di bulli, finché non trova un inaspettato mentore: il signor Miyagi (Pat Morita), un custode saggio e pacato che accetta di insegnargli il karate come forma di autodifesa e non di violenza. Mentre l’allenamento procede e Daniel acquista fiducia e abilità, arriva il momento di affrontare il suo rivale Johnny Lawrence, fidanzato di Ali e allievo del duro e spietato sensei Kreese. Il torneo finale non è solo una gara, ma una lezione di vita su coraggio, amicizia e perseveranza.

Dove è stato girato

All’inizio di Karate Kid Daniel e sua madre arrivano nel nuovo complesso residenziale a Los Angeles. Si tratta dei South Seas Apartments, un edificio modesto e un po’ malandato situato nel cuore della San Fernando Valley. Gran parte del film è ambientata nella Valley, anche se non tutto. Daniel visita la splendida Leo Carrillo State Beach a Malibu, dove incontra Ali e un gruppo di bulli. Questa spiaggia è stata anche protagonista del film originale Point Break. La West Valley High School era in realtà la Charles Evans Hughes Junior High School, oggi Hughes Adult Learning Center, a pochi chilometri a sud-ovest del suo appartamento di Woodland Hills.

Il temuto dojo Cobra Kai, guidato dal severissimo Kreese, è oggi il Body Theory Fitness Center, al 5223 Lankershim Boulevard, nella North Hollywood Pedestrian Plaza. Curiosamente, il ristorante Orient Express, dove Daniel incontra sua madre, non si trova più di fronte al dojo. Al tempo del film, la location esterna del ristorante è stata ricreata a 5376 Wilshire Boulevard, a Midtown Los Angeles, mentre il ristorante vero e proprio oggi è l’Express Korean Restaurant & Nightclub.

La differenza di classe tra i personaggi è sottolineata dalla sontuosa casa di Ali, al 4072 Alonzo Avenue di Encino, scelta appositamente per il suo stile volutamente esagerato e kitsch. Le avventure romantiche di Daniel e Ali, tra go-kart e mini golf, si svolgono ancora oggi al centro giochi Golf ‘N’ Stuff. Il tranquillo lago dove Mr. Miyagi insegna a Daniel l’equilibrio durante una battuta di pesca è il Chatsworth Nature Preserve, ex Chatsworth Reservoir, oggi santuario naturale non accessibile al pubblico.

L’Hyatt Westlake Plaza Hotel (oggi Hyatt Regency Westlake) ospita la scena della festa al Country Club, dove Daniel si confronta con Johnny. La scena clou del torneo, l’All Valley Karate Tournament, è stata girata al Matador Gymnasium del campus della California State University, Northridge.

Infine, la leggendaria casa di Mr. Miyagi si trovava realmente al 20924 Gault Street, Canoga Park, ma è stata demolita. Sorprendentemente, il set originale era così perfetto che giardino giapponese, discarica e persino binari falsi furono costruiti attorno alla vera abitazione. La stessa casa appare in Karate Kid II, ma per il terzo capitolo (1989) è stata ricreata negli studi.