La nuova serie Apple TV dal cast stellare è ambientata tra Los Angeles e la California, in luoghi che raccontano bene i sogni di successo di un'intera generazione

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Le location della serie Tv "Margo ha problemi di soldi" - In foto: Fullerton, Orange Country, California

Le location di Margo ha problemi di soldi, la nuova serie Apple TV in cui Elle Fanning interpreta una mamma single alle prese con inevitabili problemi economici, non sono state svelate fino all’ultimo momento dalla produzione. Forse anche per evitare che orde di fan rendessero impossibile il lavoro sul set: tratto dall’omonimo romanzo di Rufi Thorpe, questo nuovo family drama con molte tinte anche della commedia ha infatti un cast stellare che spazia da Emmy Michelle Pfeiffer a Nick Offerman, da Thaddea Grahamr a Nicole Kidman (che è anche co-produttrice esecutiva della serie).

I primi tre episodi di Margo ha problemi di soldi sono disponibili dal 15 aprile 2026 su Apple TV, dove è previsto il release di un ulteriore episodio a settimana fino al 20 maggio.

Di cosa parla

Margo/Elle Fanning, figlia di un’ex cameriera (Michelle Pfeiffer) e un ex wrestler professionista (Nick Offerman), sogna di fare la scrittrice. Con questa carriera in mente ha scelto l’università ma, quando rimane incinta del proprio professore e dopo che questo se ne è lavato le mani, è costretta a lasciare gli studi.

Catapultata in una nuova vita da (futura) mamma single, presto si ritrova a fare i conti con le difficoltà, soprattutto economiche, che implica crescere un bambino. La soluzione più semplice e veloce ai problemi di soldi sembra agli occhi di Margo quella di cominciare a vendere foto esplicite su OnlyFans. Inutile dire che di tutto si tratta tranne che di una reale soluzione: per fortuna la protagonista della nuova serie Apple TV avrà accanto personaggi determinati e grintosi come l’avvocatessa ex wrestler interpretata da Nicole Kidman.

Ufficio stampa Apple TV

Dov’è girata

Le location di Margo ha problemi di soldi si concentrano principalmente tra il Sud della California, e in particolare quella Orange County in cui sono ambientate tante serie Tv giovanili cult, e Las Vegas. Alcune scene, soprattutto degli interni, sono state girate in studio a Los Angeles.

Il Fullerton College e i dintorni

Il Fullerton College, per esempio, è dove sono state girate le scene che raccontano il (breve) trascorso universitario della protagonista. Costruito a partire dagli Anni Dieci del Novecento, con il suo mix di edifici storici e strutture moderne – come i blocchi delle aule o i cortili più volte ripresi nella serie – rappresenta bene com’è la vita nei campus.

Poco lontano dal Fullerton College, al ristorante Rutabegorz, sono state girate molte scene di interni. Frequentato soprattutto da giovani e studenti del college, è il classico ristorante dove la possibilità di fermarsi quanto si vuole a parlare con i propri commensali dei massimi sistemi vale di più di prezzi e menu (dove non mancano comunque proposte alla moda come piatti vegetariani o vegani).

Tra le location di Margo ha problemi di soldi, chi ha vissuto negli States riconoscerà B&B Donuts: lo store specifico è ancora quello di Fullerton. Un negozio di catena, dove i prezzi sono bassi e le pretese non molto diverse, è naturalmente esplicito nel raccontare come la vita di Margo sia stata rivoluzionata dalla scoperta della gravidanza.

La vita – degli altri che non hanno problemi di soldi e responsabilità di crescere da soli un’altra persona – continua a scorrere veloce, raccontata nella nuova serie Apple TV dalle inquadrature sul North Harbor Boulevard e la Wilshire Avenue di Fullerton con il loro traffico veloce a tutte le ore e le loro insegne colorate.

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Graceland Wedding Chapel (Las Vegas)

Agli affezionati all’happy ending basti sapere che tra le location di Margo ha problemi di soldi c’è la Graceland Wedding Chapel di Las Vegas: una location per matrimoni famosa per le cerimonie a tema Elvis Presley che vengono organizzate al suo interno e per uno stile decisamente appariscente e “al neon”.