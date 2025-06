iStock La splendida La Jolla Cove come in un quadro impressionista

Palme ondeggianti, casette dei bagnini tinta pastello, ragazzi sui pattini e skateboard che sfrecciano al sole. Se c’è un’immagine che racconta la California, è proprio questa. E tra le tante meraviglie di San Diego, ce n’è una che brilla più di tutte: La Jolla. Si pronuncia la Hoya e rappresenta la quintessenza dello stile di vita californiano. Un perfetto equilibrio tra eleganza urbana e natura incontaminata, affacciata su uno dei tratti più spettacolari dell’Oceano Pacifico. Il suo nome, secondo l’ipotesi più diffusa, deriva dallo spagnolo la joya, ovvero il gioiello (e non potrebbe esserci definizione più azzeccata). Tanto che, ancora oggi, gli americani la chiamano affettuosamente Jewel City. In questa guida ti portiamo a scoprire tutto quello che puoi vedere e fare a La Jolla. Metti gli occhiali da sole, la crema solare e un cappellino… si parte!

Cosa vedere a La Jolla, gioiello di San Diego

Questa zona costiera del Nord America è un caleidoscopio di scorci naturali e atmosfere rilassate. Se ami la potenza dell’oceano, sei nel poso giusto: scogliere scolpite, spiagge, riserve naturali e un entroterra che pullula di vita, ogni angolo di questa perla del Pacifico mostra un lato diverso del proprio carattere. Ecco la nostra selezione delle cose da vedere a la Jolla, nel cuore della California.

La Jolla Cove

Partiamo con il pezzo forte di tutta l’area: la Jolla Cove. Una delle baie più iconiche (e quindi fotografate) della California. Incastonata tra falesie alte e dorate e lambita da acque cristalline è un vero spettacolo naturale che toglie il fiato. Una piccola insenatura nella grandiosità dell’Oceano Pacifico capace di restituire una cartolina dal carattere sublime. La Cove è parte del San Diego-La Jolla Underwater Park, una riserva protetta di circa 2.000 acri che si estende sia sopra che sotto il livello del mare, tra le più ricche di biodiversità dell’intera costa californiana. È popolata da banchi di pesci variopinti, razze, tartarughe e leoni marini, diventando un vero e proprio paradiso per gli amanti dello snorkeling e del sub. Inoltre, nella profondità delle sue acque, si estende una rigogliosissima kelp forest, una foresta di alghe fluttuanti che sembra appena uscita da un film Disney. Per chi predilige una permanenza più asciutta, la Cove offre comunque lo spettacolo della natura a portata di lettino: leoni marini che poltriscono sugli scogli, uccelli marini in volo e albe e tramonti che dipingono il cielo di la Jolla sono uno spettacolo che mozza il fiato anche se visto dalla spiaggia. Nonostante possa sembrare una zona impervia vista la noncuranza con cui la fauna marina si mostra al pubblico, in realtà è molto frequentata e, per questo motivo, è attrezzata con sentieri, panchine, punti panoramici e con il servizio di salvataggio che garantisce la sicurezza dei bagnanti. Un consiglio: arriva nel pomeriggio e goditi un tramonto spettacolare sull’oceano.

iStock

La Jolla Shore

Dopo la Cove, è il momento di spostarci su un’altra spiaggia – molto più ampia e, per questo motivo, tra le più amate e frequentate della zona. Si trova a nord di la Jolla Cove e si presenta come una lunga distesa di sabbia dorata con un ingresso graduale nell’oceano e con acque calme e poco profonde che la rendono il luogo ideale per famiglie con i bambini, anziani o persone con mobilità limitata. Per queste sue caratteristiche è anche una delle spiagge più gettonate per chi è alla prime armi con la disciplina del surf e con chi vuole frequentare dei corsi prima di buttarsi e tentare di prendere l’onda perfetta. La spiaggia è perfettamente attrezzata con tutte le comodità e i servizi che ti aspetteresti da una delle spiagge dei nostri litorali, con docce, bagni, tavoli, aree erbose e un parcheggio ampio e comodo nelle vicinanze. Se stai viaggiando con i bambini, potresti trovare molto comodo e utile anche il Kellog Park, una grande area giochi per i più piccoli e con aree ombreggiate dove poter rilassarsi e pranzare con calma. Che tu voglia semplicemente riposarti o provare qualche sport adrenalinico, questa spiaggia saprà conquistarti.

Ellen Browning Scripps Park

Se al mare preferisci gli spazi verdi, non temere: ce n’è anche per i tuoi gusti. Appena sopra le scogliere di la Jolla Cove si estende l’Ellen Browning Scripps Park, a detta di molti il parco più bella di tutta San Diego. Complice anche la vista mozzafiato che si aprirà ai tuoi occhi e che ti regalerà tutta la potenza dell’oceano. La posizione sospesa tra cielo e mare offre, infatti, panorami spettacolari sulla costa frastagliata e sulla fauna marina che si muove indisturbata fino all’orizzonte. Questo luogo è perfetto per passeggiate contemplative, pic nic intimi e raccolti e per godersi tutto il piacere che la natura marittima ha da offrire. Il parco – che deve il suo nome a Ellen Browning Scripps, filantropa e figura chiave nella storia culturale e scientifica della California – è perfettamente accessibile e attrezzato e, sopratutto in estate, è teatro di eventi, concerti e matrimoni all’aperto.

The Cave Store e Sunny Jim Cave

Tra le cose da vedere a La Jolla, questa è una delle più particolari ma anche una delle più turistiche. Quello che alla vista sembra essere un semplice negozio di souvenir fronte oceano è, in realtà, una facciata pittoresca che nasconde uno degli angoli più incredibili di tutta la località. Con una scala, infatti, puoi scendere all’interno della Sunny Jim’s Sea Cave, una grotta naturale che – secondo la leggenda – veniva utilizzata dai contrabbandieri in epoca proibizionista. Per raggiungerla dovrai entrare in un tunnel scavato a mano nel 1902 e scendere per circa 145 gradini fino alla piattaforma che si trova nella cavità rocciosa vista oceano. Il nome, curioso tanto quanto l’esistenza di questa grotta, si deve alla forma della sua apertura sul mare che ricorda – sempre secondo le leggende – un personaggio celebre che appariva su alcune scatole di cereali a fine ottocento. Se vuoi cimentarti in questa esperienza unica ecco alcune informazioni che possono servirti:

Durata: l’esperienza è self-guided e dura circa 15-20 minuti contando sia la discesa che l’ascesa dei 145 gradini.

l’esperienza è self-guided e dura circa contando sia la discesa che l’ascesa dei 145 gradini. Orari: il negozio è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00, con ultimo ingresso alla grotta entro le 16.30.

il negozio è dalle 9:00 alle 17:00, con ultimo ingresso alla grotta entro le 16.30. Costo: il biglietto viene 10$ per gli adulti , 7$ per giovani e bambini .

il biglietto viene , . Consigli pratici: la grotta è sicura ma può essere umida e scivolosa quindi indossa abiti e calzature comode e ricorda di essere prudente nei movimenti, soprattutto in discesa.

The Children’s Pool e La Jolla Tide Pools

Queste due aree sono tra le più gettonate per chi visita la Jolla in estate. The Children’s Pool – un tempo pensata come area sicura per i più piccini – oggi fa da casa a foche e leoni marini i quali trovano molto rilassanti i suoi scogli a pochi metri dalla riva. Nella stagione riproduttiva, tutta la zona viene protetta per assicurare la nascita dei cuccioli in un ambiente tranquillo e riservato. I visitatori possono comunque ammirare lo spettacolo della natura compiersi ma rispettando gli spazi di questi splendidi animali. Poco oltre The Children’s Pool si trovano le Tide Pools, delle vere piscine naturali che, con la bassa marea, mostrano un mondo marino in miniatura con anemoni colorate e le creature del mare.

Birch Aquarium

A picco su una scogliera vista oceano, il Birch Aquarium è parte della Scripps Institution of Oceanography della UC San Diego. Questo ambiente protetto è una finestra sul mondo marino della California, con oltre 60 habitat riprodotti e popolati da migliaia di creature marine. Il punto forte di questo aquarium è la vasca forestale di kelp: due piani di acquario ospitano questa magnifica foresta sottomarina dove vivono pesci locali e murene, con sessioni giornaliere di diving e feeding tenute dai biologi. Questa tappa è fondamentale per scoprire l’anima marina della California, ed è ampiamente consigliata nel caso viaggiassi con i bambini per vedere da vicino il mondo sottomarino e insegnare loro l’importanza della biodiversità e il rispetto dei nostri mari. Ecco alcune informazioni utili alla programmazione della tua visita:

Orari d’ingresso: il museo è aperto tutti i giorni dalle 9:00 ma gli orari di chiusura variano molto da periodo a periodo, ti consigliamo di visitare il sito e scoprire la programmazione giornaliera.

il museo è dalle 9:00 ma gli orari di chiusura variano molto da periodo a periodo, ti consigliamo di visitare il sito e scoprire la programmazione giornaliera. Costo del biglietto: il costo per gli adulti è di 34,95$, mentre i minori fino a 13 anni pagano 29,95$.

La Jolla Downtown

Dopo averti portato alla scoperta delle meraviglie naturali e marine di questa splendida località, non ti resta che esplorare l’ultima tappa dell’itinerario sulle cose da vedere a La Jolla, a San Diego: il suo piccolo centro. È tra Girard Avenue e Prospect Street che batte il cuore di questa perla californiana. Tra palme, architetture e meravigliosi scorci sul mare si snoda una promenade punteggiata da caffè sofisticati, giollerie d’alto artigianato, atlier d’arte contemporanee e boutique di design. La passeggiata che ci vuole tra un tuffo in una delle spiagge della baia e un’escursione in qualche grotta marina. Qui il tempo rallenta, puoi concederti il lusso di sfogliare i libri di un bookshop indipendente, degustare un bicchiere di vino californiano in qualche wine bar o provare tutti gli outfit che vuoi in un negozio second-hand o di moda locale. Downtown La Jolla non è solo una meta di shopping ma un’esperienza a tutto tondo: soprattutto al tramonto il quartiere si anima e potrai godere di un’atmosfera vivace, tra luci soffuse, murales colorati e il rumore delle onde in lontananza. Un angolo in cui la California mostra il suo lato più elegante e rilassato.

Cosa fare a La Jolla

iStock

Dopo aver elencato cosa vedere a La Jolla, ecco una guida su cosa fare a La Jolla per vivere al massimo tutte le esperienze che questa zona costiera ti può regalare.

Snorkeling e sub: come ti abbiamo detto all’inizio, le acque protette di questa riserva naturale sono un vero paradiso per chi ama fare snorkeling e immersioni. Potrai nuotare insieme a pesci colorati e tartarughe , farti rapire il cuore dalla kelp forest e partecipare a tour guidati anche per i principianti dove verrai edotto sulle nozioni base e dove ti verrà offerta l’attrezzatura per immergerti.

come ti abbiamo detto all’inizio, le acque protette di questa riserva naturale sono un vero paradiso per chi ama fare snorkeling e immersioni. Potrai , farti rapire il cuore dalla kelp forest e partecipare a dove verrai edotto sulle nozioni base e dove ti verrà offerta l’attrezzatura per immergerti. Ammirare la fauna marina: oltre agli animali che popolano l’oceano, puoi anche osservare altre specie selvatiche come foche e leoni marini, ma anche cormorani, pellicani e gallinelle di mare. Inoltre, tra dicembre e aprile, puoi anche avvistare le balene grigie in migrazione.

oltre agli animali che popolano l’oceano, puoi anche osservare altre specie selvatiche come foche e leoni marini, ma anche cormorani, pellicani e gallinelle di mare. Inoltre, tra dicembre e aprile, puoi anche avvistare le Kayak nelle grotte marine: il vero fiore all’occhiello de La Jolla Cove sono le sue escursioni in kayak verso le celebri grotte. Con un tour guidato – e tanta voglia di pagaiare – potrai raggiungere le cavità naturali che si possono vedere solo via mare. Un’avventura che toglie il fiato!

il vero fiore all’occhiello de La Jolla Cove sono le sue escursioni in kayak verso le celebri grotte. – e tanta voglia di pagaiare – potrai raggiungere le cavità naturali che Un’avventura che toglie il fiato! Shopping: per tutti gli amanti dello shopping, il centro de La Jolla offre negozi, piccole boutique e store indipendenti dove potrai trovare pezzi incredibili di artigianato californiano, perfetti per portare a casa con te un pezzettino di questo luogo incredibile.

per tutti gli amanti dello shopping, il centro de La Jolla offre negozi, piccole boutique e store indipendenti dove potrai trovare pezzi incredibili di artigianato californiano, perfetti per portare a casa con te un pezzettino di questo luogo incredibile. Passeggiare sul lungomare la sera: se di giorno la Jolla riempie gli occhi di meraviglia, di sera incanta il cuore con il tramonto che sfiora l’oceano. Concediti una passeggiata sul lungomare e ammira i ragazzi che fanno skate, le ragazze sui pattini e qualche artista di strada che si esibisce al ritmo delle onde e dell’estate che va.

se di giorno la Jolla riempie gli occhi di meraviglia, di sera incanta il cuore con il tramonto che sfiora l’oceano. Concediti una passeggiata sul lungomare e ammira i ragazzi che fanno skate, le ragazze sui pattini e qualche artista di strada che si esibisce al ritmo delle onde e dell’estate che va. Prova i piatti tipici californiani: infine, regalati l’esperienza di provare la cucina tipica californiana con una cena vista oceano. I ristoranti sono tantissimi e spesso sono dotati di terrazze sul mare. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ormai lo hai capito, se ti trovi a San Diego in California, non puoi assolutamente perdere l’occasione unica di scoprire questa perla del Pacifico. La Jolla è un vero e proprio dipinto vivente dove natura e tessuto urbano si mescolano in una danza dallo stile unico. Qualsiasi sia la tua attitudine di viaggio (che tu sia un esploratore, un amante della fauna marina, uno sport addicted o un adepto del relax) questa zona non solo saprà soddisfare le tue aspettative ma, addirittura, saprà superarle. Elegante e selvaggia, accogliente e maestosa, La Jolla è un gioiello da vivere in tutte le sue sfaccettature.