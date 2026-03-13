I luoghi scelti per le riprese sono tra i più suggestivi del Sud degli Stati Uniti: ecco tutte le location del thriller horror I peccatori, tra atmosfere sospese e musica blues

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Warner Bros. Pictures/iStock Le location del film "I peccatori" - in foto: il paesaggio di Braithwaite

Atmosfere gotiche, musica blues e paesaggi sospesi nel tempo, tra fiumi e paludi del Sud degli Stati Uniti: è questo lo scenario affascinante che fa da sfondo a I peccatori (titolo originale Sinners), il film diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan.

Un’opera che ha già riscritto la storia: ha infatti ottenuto 16 candidature agli Oscar 2026, stabilendo il record assoluto di nomination nella storia degli Academy Awards, superando il precedente primato di altri film celebri come Titanic e La La Land. A conquistare sono anche le atmosfere suggestive delle location in cui è stato girato, che vi sveliamo in questo articolo.

Di cosa parla il film

Ambientato nel Delta del Mississippi degli Anni ’30, il film thriller/horror racconta la storia di due fratelli gemelli (Smoke e Stack Moore) che tornano nella loro città natale per aprire un juke joint, un locale dedicato alla musica blues. Ma il loro progetto si scontra presto con una presenza oscura e soprannaturale.

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Dove è stato girato il film

Nonostante la storia sia ambientata nel Delta del Mississippi, gran parte delle riprese sono state realizzate in Louisiana, scelta per i paesaggi simili che rendono perfettamente le atmosfere del film. Qui sono stati ricostruiti ambienti urbani e rurali capaci di evocare il Sud degli Anni ’30: strade polverose, case in legno e campagne immerse nel caldo e nell’umidità del Delta, creano quella particolare estetica che viene definita “gotico del Sud”, che esplora l’inquietudine, il grottesco e le rovine focalizzandosi sulla storia e sulla cultura degli USA meridionali.

Ecco le location più importanti del film, dove sono state girate le scene principali.

Laurel Valley Plantation – Thibodaux

Partiamo dalla prima location che appare all’inizio della pellicola, quando il giovane Sammie Moore entra nella chiesa di suo padre: le riprese sono state effettuate presso la Laurel Valley Plantation di Thibodaux, in Louisiana, a circa 100 km da New Orleans, città usata come base operativa per la troupe cinematografica.

Quello della Laurel Valley Plantation è il più grande complesso di piantagioni di canna da zucchero del XIX-XX secolo ancora intatto negli Stati Uniti: in questa immensa tenuta, oggi visitabile, fino a 135 persone ridotte in schiavitù vivevano e lavoravano prima della Guerra Civile. Si possono ancora vedere le casette in legno in cui vivevano. La chiesa che appare nel film, però non esiste: è stata costruita in questo luogo per la sceneggiatura.

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Braithwaite

A Braithwaite, a poca distanza, sono stati realizzati il juke joint e la segheria, costruiti entrambi in un ex campo da golf dove ormai la vegetazione ha preso il sopravvento a seguito della chiusura avvenuta nel 2006 a causa dell’uragano Katrina, che l’ha inondato e distrutto. La scelta è caduta su quest’area per la presenza di corsi d’acqua e foreste che hanno contribuito a creare l’atmosfera inquietante e selvaggia del Sud.

Donaldsonville

La fittizia cittadina di Clarksdale è stata ricostruita lungo la storica Railroad Avenue di Donaldsonville. Sfruttando lo stile che richiama gli Anni ’30 di questa via principale, sono stati ricostruiti più di 12 edifici in stile d’epoca, tra cui un cinema, una stazione di servizio, un barberie, un hotel e diversi negozi.

Nel film, vediamo i gemelli Moore che vanno a fare la spesa lungo questa via e si recano al Black Bird Café, allestito in un ex ristorante.

Creedmoor Plantation, St. Bernard Parish

Le scene ambientate nella casa di Annie sono state girate nella Creedmoor Plantation di St. Bernard Parish, dove è stata ricostruita la sua dimora. Si tratta di una storica tenuta che produce canna da zucchero, fondata negli anni 1810, sotto un baldacchino di querce secolari che crea un’atmosfera autentica del Sud rurale.

Bogalusa e Labadieville

Altre scene rurali e diversi panorami di campagna sono stati girati nelle zone di Bogalusa e Labadieville, utilizzate per i set esterni e per ricreare il paesaggio tipico del Delta del Mississippi. A Bogalusa, in particolare, alcune sequenze sono state realizzate presso il Bogalusa Train Depot, dove la troupe ha allestito le scene presso la stazione ferroviaria.