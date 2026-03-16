La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock / Ufficio stampa Le location innevate del film Dead of Winter con Emma Thompson

Quando il pubblico pensa al Minnesota innevato, la mente corre inevitabilmente alle atmosfere glaciali e grottesche di Fargo. Oggi, quel medesimo scenario torna protagonista con un nuovo titolo che ne eredita la gelida tensione, anche se solo nella finzione cinematografica.

Dead of Winter, il thriller del 2025 con Emma Thompson, già premiata con due Oscar per Casa Howard e Ragione e sentimento, rievoca infatti le condizioni climatiche estreme del Midwest, ma girando le scene interamente in Europa a causa della carenza di neve nello Stato americano.

Il film, diretto da Brian Kirk e sceneggiato da Nicholas Jacobson-Larson e Dalton Leeb, è in onda lunedì 16 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Di cosa parla

Al centro della storia c’è Barb (Emma Thompson), una donna rimasta vedova che decide di affrontare il gelo del Minnesota per disperdere le ceneri del marito nel lago dove si erano incontrati la prima volta. Il viaggio, però, prende una piega inaspettata quando una bufera la manda fuori strada, lasciandola isolata e senza mezzi di comunicazione.

Cercando riparo, Barb si imbatte in un capanno sperduto dove scopre una ragazza, Leah (Laurel Marsden), tenuta prigioniera da una coppia armata (interpretata da Judy Greer e Marc Menchaca). Rendendosi conto di essere l’unica persona in grado di aiutarla, la donna si ritrova coinvolta in una caccia all’uomo. In un ambiente ostile e senza possibilità di chiamare rinforzi, Barb dovrà usare la sua esperienza e la conoscenza del territorio per sopravvivere e tentare di salvare la ragazza.

Dov’è stato girato

Sebbene la storia sia ambientata tra i paesaggi innevati del Minnesota, la produzione di Dead of Winter ha dovuto cercare altrove gli scenari glaciali necessari per le riprese. A causa della scarsità di neve nello Stato americano durante il periodo della produzione, il film è stato girato tra la Finlandia e la Germania, che hanno prestato i loro paesaggi per ricostruire fedelmente l’atmosfera del Midwest.

Koli, Finlandia

Koli è una delle zone più famose della Finlandia orientale. In particolare, le riprese si sono svolte nel Parco Nazionale di Koli, rinomato per il fenomeno del tykky. In questo caso, le temperature bassissime e l’umidità creano pesanti strati di ghiaccio e neve che ricoprono interamente gli alberi, trasformandoli in sculture naturali bianche e spettrali.

Le riprese hanno sfruttato le vette di Ukko-Koli e i panorami sul lago Pielinen, offrendo quel senso di isolamento estremo e bellezza selvaggia che caratterizza l’intero thriller. La stessa Emma Thompson è rimasta stregata da questi luoghi, descrivendo l’esperienza come rigenerante e lodando l’accoglienza calorosa della comunità locale nonostante il freddo pungente.

Nord Reno-Westfalia, Germania

Per completare le riprese, la produzione si è spostata in Germania, precisamente nel Nord Reno-Westfalia. Nel dettaglio, è stato impiegato il distretto di Steinfurt, dove la troupe ha trasformato diverse aree locali per adattarle all’estetica del film. In particolare, è stata utilizzata la zona di Lengerich, nota per le sue cave e i sentieri immersi nella natura, che hanno offerto la giusta atmosfera di isolamento richiesta dalla trama.

Oltre alle location naturali, la produzione ha sfruttato le infrastrutture dei MMC Film&TV Studios di Colonia. Qui sono stati ricostruiti i set per le riprese interne e per alcune scene esterne in ambiente controllato. Ulteriori riprese, infine, sono state effettuate nella città di Bonn, completando così il mosaico di location tedesche che hanno dato vita al film.