Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images/iStock Le location di "Sentimental Value" - In foto: Joachim Trier e l'isola Bleikoya (fiordo di Oslo)

Sentimental Value è stato premiato come miglior film internazionale agli Oscar 2026. Del regista norvegese Joachim Trier, e interpretato da Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Elle Fanning, racconta la storia di una famiglia segnata da vecchie ferite e dal peso del passato. Il film è disponibile nei cinema italiani e da maggio 2026 anche su Sky Cinema e NOW.

A fare da sfondo alle vicende dei protagonisti ci sono diverse ambientazioni suggestive che meritano di essere esplorate: noi vi sveliamo quali sono le più belle location utilizzate per le riprese di Sentimental Value.

Di cosa parla

Dopo la morte della madre, le sorelle Nora e Agnes si ritrovano a fare i conti con il ritorno del padre Gustav, un celebre regista con cui hanno da tempo un rapporto complicato. L’uomo propone a Nora, attrice teatrale, di interpretare il ruolo principale nel suo nuovo film, un progetto molto personale che sembra ispirato proprio alla storia della loro famiglia.

Il rifiuto della figlia e l’arrivo di una star internazionale che potrebbe sostituirla riaprono tensioni e ricordi dolorosi, mentre emergono anche segreti legati alla storia familiare e alla generazione precedente.

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Dove è stato girato il film

Sentimental Value ci trasporta con le sue location nei paesaggi scandinavi, tra città ordinate e luoghi naturali mozzafiato, ma anche in una zona particolare della Francia famosa per un festival.

Oslo, Norvegia

L’opera premiata agli Oscar 2026 è stata ambientata soprattutto a Oslo, città che si trasforma da sfondo della storia a vero personaggio del film. Il regista Joachim Trier, che spesso ambienta qui le sue opere, ha raccontato che inserire i personaggi in luoghi che conosce personalmente aiuta a creare storie più autentiche e riconoscibili.

La capitale norvegese si svela con i suoi quartieri residenziali, i teatri storici, i parchi e i locali frequentati dagli artisti. Uno dei luoghi più importanti utilizzati per le riprese è il National Theater, uno dei teatri storici più prestigiosi della Norvegia, proprio dove il celebre drammaturgo Henrik Ibsen presentò molte delle sue prime teatrali.

Nel film è il luogo di lavoro di Nora, l’attrice interpretata da Renate Reinsve. In una delle scene più intense la vediamo dietro le quinte poco prima di entrare in scena.

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Una delle location più iconiche del film è la casa della famiglia Borg, situata nell’elegante quartiere di Frogner: la villa utilizzata per gli esterni si trova in Thomas Heftyes gate 25 e rappresenta pienamente lo stile architettonico Dragon Style, una corrente romantico-nazionale norvegese diffusa alla fine dell’Ottocento. Molte delle scene interne sono state ricostruite in studio per rappresentare la casa in diverse epoche, dagli Anni ’50 fino al presente.

Nel film, Nora vive invece in un moderno edificio residenziale nella parte occidentale di Oslo. Si trova all’ultimo piano, una posizione che regala viste panoramiche sul fiordo e sul mare. Di fronte all’appartamento di Nora compare anche uno dei luoghi storici della città, che appare nelle riprese: il Vår Frelsers gravlund, uno uno dei cimiteri più importanti della Norvegia che ospita tombe di figure fondamentali della cultura nazionale, tra cui lo scrittore Henrik Ibsen e il pittore Edvard Munch.

Protagonisti delle ambientazioni a Oslo di Sentimental Value sono anche i suoi parchi: ampi spazi verdi che soprattutto nei mesi estivi diventano veri e propri punti di ritrovo per residenti e visitatori. Tra questi ci sono il Vigeland Park, famoso per le sue sculture monumentali realizzate dall’artista Gustav Vigeland (è situato all’interno del più ampio Frogner Park), e il St. Hanshaugen Park, che sorge su una collina panoramica con vista sulla città.

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Un altro luogo specifico utilizzato come location è lo storico ristorante e bar Restaurant Lorry: dall’atmosfera molto bohémien e frequentato in passato da artisti, scrittori e intellettuali, è il locale dove Gustav, interpretato da Stellan Skarsgård, incontra la figlia Nora per convincerla a recitare nel suo nuovo film.

Appaiono anche i National Archives of Norway tra le location, con i loro corridoi pieni di scaffali e archivi storici dove Agnes consulta documenti relativi a sua nonna: uno spazio che lo scenografo ha definito visivamente molto potente e suggestivo, perfetto per rappresentare la ricerca delle radici familiari.

In una scena del film, Nora e alcuni colleghi di teatro trascorrono una giornata al mare immersi nella natura: anche se il punto esatto delle riprese non è stato confermato, la sequenza è ambientata tra le isole del fiordo di Oslo, che si possono raggiungere facilmente con i traghetti pubblici della città, per trascorrere una giornata all’aria aperta.

Deauville, Francia

Una parte della storia si sposta in Francia durante il Deauville American Film Festival, che si svolge nella località balneare di Deauville, sulla costa della Normandia. La troupe si è recata effettivamente in questa località per le scene in cui Gustav incontra la star americana Rachel Kemp, interpretata da Elle Fanning. La città è infatti famosa per questo festival dedicato al cinema americano, oltre che per la lunga spiaggia sabbiosa affacciata sulla Manica e il suo lungomare caratterizzato da tante cabine colorate.

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Strömstad, Svezia

Alcune riprese sono state girate anche a Strömstad, cittadina costiera della Svezia sud-occidentale, vicino al confine con la Norvegia.

Questa località è stata scelta per i suoi panorami marittimi, l’atmosfera tranquilla e l’architettura tradizionale scandinava. Qui si svolgono alcune delle scene più intime e riflessive tra i personaggi.