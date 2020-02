San Valentino alla scoperta dei baci più famosi di sempre

Quadri, sculture, scene famose dei film: sono moltissime le opere d'arte che ritraggono il bacio, questo gesto così intimo e così pregno di significati. Sono immagini che ci fanno sognare e che ci fanno provare grandi emozioni, di quelle che vorremmo rivivere ogni giorno della nostra vita. Perché dunque non concedersi un San Valentino alla scoperta dei baci più famosi di sempre e delle location in cui sono stati immortalati? Questa potrebbe essere una bella idea per sorprendere il vostro partner: ecco il tour più romantico della storia.