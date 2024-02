Dove è stata girata la serie tv “Un Amore”: le location

Fonte: iStock | ANSA Foto Le location della serie tv "Un Amore"

Due giovani ragazzi innamorati e una passione che il tempo non riesce a spegnere, nonostante la distanza e le vicissitudini quotidiane che li porterà sempre più lontani: è questa la storia di “Un Amore”, la nuova serie tv targata Sky che vanta un cast stellare. La fiction si dipana su due diversi piani temporali, e le riprese sono state girate in numerose location, sia in Italia che all’estero. Scopriamo quali sono le più belle.

La serie tv “Un Amore”: i dettagli

“Un Amore” è la nuova serie tv prodotta da Sky Studios e Cattleya, per la regia di Francesco Lagi: i 6 episodi vanno in onda su Sky e si possono vedere anche in streaming su NOW, a partire dal 16 febbraio 2024. La trama ci racconta di una storia d’amore travagliata, che nonostante tutto non si piega alle contingenze della vita. I protagonisti sono Alessandro e Anna, due giovani ragazzi appena maggiorenni che intraprendono un viaggio interrail in Spagna, dove finiscono per conoscersi e innamorarsi. In una calda estate di fine anni ’90, tra i due scoppia la passione.

Ma le loro vite sono destinate a separarsi, almeno per il momento. Sebbene la quotidianità li abbia divisi e portati molto lontani, il loro amore non si è mai spento. Continuano così ad intrattenere per lungo tempo un rapporto epistolare, senza mai trovare il coraggio di vedersi ancora una volta. Nel frattempo, le loro strade si avviano verso direzioni diverse: Anna si sposa con Guido e ha un figlio, mentre Alessandro si concentra sulla sua carriera e diventa un urbanista. Ma dopo 20 anni dal loro primo incontro, si ritrovano a Bologna. E si rendono conto che il tempo non sembra essere passato, anche se ormai sembra impossibile riallacciare i rapporti di un sentimento mai sopito.

La nuova serie tv “Un Amore” vanta un cast d’eccezione. Ad interpretare i giovani Alessandro e Anna sono Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, mentre nella loro versione adulta sono portati in scena da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Al loro fianco, molti altri attori di successo come Alessandro Tedeschi (che interpreta Guido, il marito di Anna), Camille Dugay (la sorella minore di Anna), Ottavia Piccolo (la mamma di Alessandro) e Ivan Zerbinati (l’amico di Alessandro). Ma ora scopriamo qualcosa in più sulle location in cui è stata girata la fiction.

Le location della serie tv

Le riprese della serie tv “Un Amore” sono state effettuate in diverse località, sia in Italia che all’estero. La fiction, come abbiamo anticipato, si snoda su due piani temporali: alla fine degli anni ’90, i due protagonisti si incontrano in un’assolata Spagna che li vede innamorarsi. È dunque questa la prima location utilizzata per le riprese: “Ho scelto colori forti e decisi, per sottolineare la continua nostalgia dei protagonisti per quel tempo e la loro riluttanza a lasciarlo andare” – ha spiegato Elisabetta Zanini, addetta alla scenografia.

La maggior parte delle scene è stata invece girata a Bologna e dintorni, dove è ambientato il presente, “completamente desaturato, come se fosse in qualche modo sbiadito o privo di coraggio; sono solo le tonalità rosse della città, usate nei piccoli dettagli, a dare al desiderio un senso di speranza”. Set della serie tv, oltre al centro storico di Bologna, sono anche le località di Casalecchio di Reno, Lama di Reno (Marzabotto), San Lazzaro di Savena, Levizzano, Rangone, Rimini e Riccione. Infine, alcune riprese sono state registrate anche in Romania.