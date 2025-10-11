Al TTG di Rimini, Busitalia ha presentato i nuovi bus che serviranno per fare integrazione modale con Trenitalia, per far raggiungere ai viaggiatori quelle destinazioni dove i treni non arrivano. Ci siamo fatti raccontare da Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Busitalia, il ruolo dell’azienda di trasporto su gomma rispetto a Trenitalia, quanto sia importante la capillarità sul territorio italiano anche per gli stranieri che visitano il nostro Paese e per sviluppare destinazioni come la tratta che sta riscuotendo già un grande successo, la Padova-Cortina, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.
Serafino Lo Piano, Busitalia: “Il nostro bus è il Frecciarossa su gomma”
Al TTG di Rimini abbiamo incontrato l'Amministratore Delegato di Busitalia che ha un grande ruolo nello sviluppo del trasporto capillare nel nostro Paese