Viaggiare senza pensieri: Bluvacanze.it integra il sistema di pagamento HeyLight

La soluzione Buy Now Pay Later di HeyLight adottata da Bluvacanze

D’ora in avanti, chi ama viaggiare non ha più scuse per non farlo. Bluvacanze.it ha ampliato le scelte di pagamento che sono disponibili sulla sua piattaforma online con l’integrazione di HeyLight, la nuova soluzione di pagamento e di credito di Compass Banca che prevede alcune proposte apposta per il mondo dei viaggi.

Come funziona

Secondo la ricerca “HeyLight focus on: Travel” il 26% degli intervistati avrebbe voluto pagare un po’ per volta la vacanza con un servizio di Buy Now Pay Later (BNPL, Compra ora e paga dopo). Questa percentuale sale al 37% tra coloro che prenotano con largo anticipo pacchetti di fascia alta e raggiunge il 42% tra chi si affida ad agenzie e tour operator per l’organizzazione del viaggio.

Con HeyLight, i viaggiatori possono infatti suddividere l’importo fino a 5.000 euro in un massimo di 12 rate, con la prima posticipata di 30 giorni e la possibilità di addebito sul conto corrente o carta di credito/debito con pochi e semplici click.

Le soluzioni di pagamento digitali con HeyLight spaziano dal finanziamento al Buy Now Pay Later sia in agenzia sia dall’app Blu&cluB intorno alla quale si sta già formando una community di viaggiatori fidelizzati, che beneficiano di contenuti esclusivi di prodotto, come la gestione completamente digitale delle pratiche di viaggio, per esempio, e di intrattenimento nel settore dei viaggi e delle vacanze.

“La collaborazione con Bluvacanze ci consente di offrire HeyLight in modo integrato e multicanale e rafforza la nostra presenza nel settore travel, dove, secondo la nostra ultima ricerca, più di un italiano su quattro avrebbe voluto pagare un po’ per volta le vacanze”, ha spiegato Luca Lambertini, Direttore HeyLight, Compass Banca. “La flessibilità della nostra soluzione si traduce in un’esperienza altamente personalizzabile: il cliente può scegliere numero di rate, importo, modalità di addebito e canale. Un approccio pensato per viaggiatori e viaggiatrici smart, che desiderano vivere le proprie vacanze in totale libertà, anche di acquisto”.

Tra chi valuta positivamente il servizio di BNPL, il 60% lo utilizzerebbe per concedersi qualcosa in più durante la vacanza: prolungare il soggiorno, viaggiare più spesso durante l’anno o scegliere servizi a maggiore valore o qualità.

“Offrire più soluzioni di pagamento digitale agli utenti è un must sia nel retail sia nei servizi online, per motivi che combinano esperienza del cliente, efficienza aziendale e sicurezza”, ha commentato Marco Orlandi, Chief Digital Consumer Experience Officer del Gruppo Bluvacanze. “Le nostre priorità sono di fidelizzare, ridurre le frizioni nell’acquisto, ampliare i target e infondere fiducia e percezione di sicurezza. Secondo i report sulla user experience dell’e-commerce e dei pagamenti digitali, oltre il 70% dei carrelli online viene abbandonato e uno dei motivi è proprio la mancanza del metodo di pagamento preferito”.