Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano abbiamo incontrato Serafino Lo Piano Amministratore Delegato di Busitalia che ha commentato al recente acquisizione di City Sightseeing Italia, un’azienda con circa 170 bus che opera a livello nazionale, un tassello in più per entrare nel mercato del turismo in quanto daranno la possibilità di scoprire le città d’Italia. Il fatto di aver lavorato anche per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 Busitalia dimostra quanto queto servizio sia importante per lo sviluppo turistico dell’Italia.
BIT 2026: intervista a Serafino Lo Piano di Busitalia
