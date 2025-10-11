Il 2025 è un anno di grandi anniversari per Delta Air Lines

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Per i cent’anni di Delta Air Lines, abbiamo incontrato alla fiera del turismo TTG di Rimini la Sales Manager Italia della compagnia aerea statunitense Cristina Casati, un centenario molto significativo per un piccolo vettore del Sud degli Stati Uniti che oggi trasporta ogni anno 200milioni di passeggeri in tutto il mondo. Il 2025 è anche un anno importante perché Delta ha raggiunto il più ampio network di sempre e in cui il mercato italiano è quello che registra la crescita più importante, grazie anche a nuove rotte inaugurate quest’anno e a estensioni annuali, come il volo Venezia-JFK che, proprio quest’anno, festeggia i 25 anni. Ma le novità annunciate per il 2026 che riguardano l’Italia sono molte altre: saranno operativi i nuovi collegamenti stagionali Roma-Seattle e Olbia-New York.