Viaggiare senza rinunce, come il pagamento a rate trasforma le vacanze

Pianificare le vacanze nel 2026

La voglia di partire non conosce crisi. Nonostante l’incertezza economica che caratterizza questi anni, gli italiani continuano a considerare la vacanza un bisogno irrinunciabile, non più un semplice lusso da concedersi solo nei momenti di maggiore disponibilità economica. Ma la percezione del viaggio è cambiata: da sfizio occasionale a elemento essenziale per il benessere personale e familiare, è diventato un momento di ricarica necessario per molti.

Eppure, il conflitto tra il desiderio di partire e il bilancio familiare sotto pressione è reale. Come conciliare questi due aspetti? I numeri del settore evidenziano qualcosa di interessante: secondo l’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, nel 2025 il comparto dell’ospitalità ha registrato un giro d’affari di 38,2 miliardi di euro. Un dato che testimonia la solidità del settore, ma soprattutto la determinazione degli italiani a non rinunciare alle proprie vacanze, cercando invece nuove modalità per renderle sostenibili dal punto di vista economico.

Com’è cambiato il modo di viaggiare

Il nostro modo di viaggiare ha subito una trasformazione profonda. La digitalizzazione non è più una tendenza emergente, ma una realtà consolidata: il 57% delle prenotazioni avviene ormai online, sebbene il contributo umano non sia scomparso.

Si è delineato un nuovo customer journey, più sofisticato e consapevole: i viaggiatori cercano informazioni in Rete, confrontano prezzi e recensioni, si documentano su destinazioni ed esperienze. Ma quando arriva il momento della scelta definitiva, soprattutto per viaggi complessi o costosi, si affidano all’esperienza e alla consulenza delle agenzie di viaggio perché trovano personalizzazione, sicurezza e competenza, elementi che la tecnologia da sola non può ancora garantire. Nel 2025, il 27% dei viaggiatori si è rivolto alle agenzie di viaggio per organizzare completamente o in parte la propria partenza (Fonte: HeyLight Focus on Travel – ottobre 2025). Le motivazioni sono legate principalmente a un risparmio di tempo (per il 30%) mentre il 27% ha cercato supporto per affidabilità e reputazione degli operatori. E ancora, c’è chi ha cercato supporto sicuro e consulenza personalizzata.

I dati ISTAT del secondo semestre 2025 confermano la stabilità della domanda turistica. Gli arrivi sono cresciuti dell’1,1% e le presenze del 4,7%, nonostante le oscillazioni dei mesi precedenti. Il viaggio è diventato un’esperienza da pianificare con cura, non più qualcosa da comprare d’impulso. E questa nuova consapevolezza sta modificando l’intero settore. Nel 2025, 8 italiani su 10 hanno preferito pianificare in anticipo i propri viaggi. Secondo i dati emersi dall’indagine HeyLight, i motivi sono molteplici: il 44% ha voluto evitare lo stress dell’ultimo momento, il 35% ha voluto usufruire della scelta più ampia assicurata dalle prenotazioni anticipate mentre il 35% ha agito per tempo al fine di ottenere promozioni e prezzi più accessibili.

Il vero costo di una vacanza in famiglia

Parliamo di numeri concreti, quelli che ogni famiglia conosce bene quando inizia a pianificare le ferie. Una vacanza all-inclusive di 3-4 notti costa mediamente 1.233 euro a persona. Sembra gestibile, finché non si applica l’effetto moltiplicatore: per una famiglia di quattro persone, si sfiorano i 4.500 euro. E se la meta è extra-europea? La cifra schizza a 3010 euro, rendendo il sogno di una vacanza esotica un’impresa economica non da poco.

Di fronte a queste cifre, le domande che assillano le famiglie sono sempre le stesse: cosa possiamo concederci? Dobbiamo rinunciare a qualcosa? Come pianificare il budget per partire senza lo stress di dover pagare tutto in un’unica soluzione? La tentazione di ripiegare sugli sconti dell’ultimo minuto è forte, ma comporta rinunce tra date rigide, destinazioni di seconda scelta, strutture non proprio come le avevamo immaginate.

Eppure, i viaggiatori di oggi sono sempre più consapevoli e non vogliono più scendere a compromessi sulla qualità. Hanno capito che una vacanza mal organizzata o in una sistemazione deludente non è un risparmio, ma uno spreco di tempo e risorse. La domanda allora diventa: come accedere a esperienze di qualità senza mandare in tilt il bilancio familiare?

Il Buy Now Pay Later entra nel mondo dei viaggi

Ed è qui che entra in gioco il Buy Now Pay Later. Di cosa si tratta? Di un sistema di pagamento che consente di prenotare subito il viaggio dei propri sogni e di pagarlo comodamente a rate, senza interessi o con condizioni agevolate.

Oltre la metà dei viaggiatori preferisce ormai dilazionare la spesa turistica fino a 12 mesi, distribuendo l’impegno economico nel tempo invece di affrontarlo tutto in una volta. Il cambio di mentalità è evidente: si passa dal “tutto e subito” al “programmo e realizzo”. Non più acquisti impulsivi o rinunce forzate, ma una gestione razionale e serena delle risorse economiche.

HeyLight, la risposta di Compass al nuovo viaggiatore

Tra le soluzioni BNPL sviluppate specificamente per il settore turistico, HeyLight di Compass Banca si distingue per versatilità e semplicità. Il sistema permette di dilazionare importi fino a 5000 euro in massimo 12 rate, una cifra che copre ampiamente le esigenze della maggior parte delle famiglie italiane.

La multicanalità è uno dei punti di forza: puoi utilizzare HeyLight in agenzia di viaggi, tramite SmartPOS o WebApp, oppure direttamente online attraverso l’integrazione nei booking engine. C’è anche la possibilità di attivare il servizio a distanza, ricevendo un link univoco via email o SMS. In pratica, ovunque tu decida di prenotare la tua vacanza, HeyLight può accompagnarti.

Ma come funziona concretamente per chi viaggia? La procedura è immediata. Il cliente prenota oggi la vacanza che desidera e la paga con calma, rata dopo rata. Si può scegliere se addebitare le rate su carta di credito o direttamente sul conto corrente e la prima rata viene addebitata dopo 30 giorni, dando alle famiglie il tempo di organizzarsi. Bastano pochi passaggi e una carta di pagamento per suddividere l’importo del soggiorno.

La vera libertà di HeyLight è quella di scegliere vacanze di livello superiore senza lo stress economico immediato. Quella camera con vista mare invece della standard, quel resort a cinque stelle invece del tre stelle, quell’escursione in più che completa l’esperienza: tutto diventa accessibile quando puoi distribuire la spesa nel tempo.

Perché HeyLight sostiene l’intero comparto turistico

I benefici del BNPL non riguardano solo i viaggiatori. Gli operatori del settore turistico stanno scoprendo in HeyLight una leva competitiva che può incrementare significativamente il business. I dati raccolti da Compass parlano chiaro.

Chi utilizza la rateazione spende fino al 40% in più rispetto a chi paga tutto subito. Non è difficile capire il perché: potendo dilazionare, ci si sente più liberi di scegliere opzioni migliori, aggiungere servizi, prolungare il soggiorno. I partner che hanno adottato HeyLight registrano incrementi di fatturato tra il 10% e il 30%, un risultato significativo in un settore altamente competitivo.

Ma c’è di più. Fino all’87% di chi acquista con HeyLight risulta essere un nuovo cliente, ampliando notevolmente il bacino di utenti da fidelizzare. Le prenotazioni sono addirittura raddoppiate anno su anno per quegli operatori che hanno iniziato a proporre la possibilità di pagare un po’ per volta, rispetto a quando questa opzione non era disponibile.

Dal punto di vista dei clienti finali, il 38% degli utenti dichiara apertamente che senza la possibilità di rateizzare avrebbe rinunciato del tutto al servizio. Un dato che fa riflettere perché quasi quattro persone su dieci non avrebbero viaggiato. Il 60% ha scelto prodotti di livello superiore grazie alla dilazione, migliorando la propria esperienza di viaggio. E la soddisfazione è tale che il 94% degli utilizzatori è pronto a usare nuovamente HeyLight per le prossime vacanze.

Cosa cambia davvero per chi viaggia

La possibilità di rateizzare porta con sé un cambiamento culturale profondo nel modo di concepire le vacanze. Primo fra tutti, l’addio alla sindrome della “vacanza low-cost per forza”. Non devi più accontentarti della prima offerta a basso prezzo che trovi, sacrificando qualità, comfort o la destinazione che davvero desideri.

La pianificazione del budget familiare diventa più serena. Invece di trovarti con il conto svuotato a luglio e sacrificare il resto dell’estate, distribuisci la spesa su più mesi, mantenendo un equilibrio finanziario costante. Puoi prenotare in anticipo, bloccando le migliori offerte e le sistemazioni più ambite, quelle che si esauriscono rapidamente se aspetti l’ultimo momento.

Ma forse il cambiamento più interessante riguarda l’upgrade di destinazioni ed esperienze. Quel viaggio che sembrava fuori portata, quella destinazione esotica che avevi sempre sognato, quell’esperienza speciale che volevi regalare alla tua famiglia: tutto diventa improvvisamente accessibile. Non si tratta di spendere più di quanto puoi permetterti, ma di organizzare meglio le tue risorse per ottenere esattamente ciò che desideri.

Il futuro del turismo è flessibile

Quello che oggi appare come una novità, domani potrebbe diventare lo standard. Il Buy Now Pay Later si sta affermando come prassi consolidata nel settore travel, esattamente come è accaduto in altri comparti del commercio.

L’ibridazione dei canali è il nuovo modello da seguire: non più online contro offline, ma online più offline uguale customer experience ottimale. Cerchi informazioni sul web, confronti prezzi, leggi recensioni, poi magari entri in agenzia per ricevere consulenza personalizzata, e infine completi la prenotazione pagando a rate. Il percorso non è più lineare ma fluido, e il BNPL si adatta perfettamente a questo aspetto.

L’accessibilità economica sta emergendo come nuovo criterio di scelta, accanto a quelli tradizionali come destinazione, servizi e recensioni. Non basta più chiedersi “mi piace questa vacanza?”, ora ci si domanda anche “come posso organizzarmi per pagarla?”. E la risposta a questa seconda domanda può fare la differenza tra partire o restare a casa.

Se vuoi scoprire come le soluzioni HeyLight possono trasformare il tuo modo di viaggiare, visita il sito di HeyLight e approfondisci tutte le opzioni disponibili. E se sei un operatore del settore turistico interessato a implementare questo sistema di pagamento, non perdere l'occasione di incontrare il team HeyLight alla BIT 2026, che si terrà a Fieramilano Rho dal 10 al 12 febbraio, Padiglione 9P, Stand P14 P16.