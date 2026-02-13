BIT 2026: Eric Hsueh, General Manager di EVA Air Italy

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Getty Images Intervista a Eric Hsueh di EVA Air

In occasione della BIT 2026, abbiamo incontrato al suo stand in fiera Eric Hsueh, General Manager della compagnia aere di Taiwan, la EVA Air, che da poco ha avviato un collegamento diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Taiwan. Ecco cosa ci ha detto.

Potrebbe presentarci brevemente EVA Air?

EVA Air, membro di Star Alliance, è stata fondata nel 1989 come prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan. Fa parte del rinomato Evergreen Group ed è una consociata di Evergreen Line, leader mondiale nel trasporto marittimo di container. Con una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing ed Airbus, serve più di 60 destinazioni internazionali in Asia, Oceania, Europa e Nord America.

Per il decimo anno consecutivo ha ricevuto il premio Skytrax 5 stars Airline Award. L’importante novità con la quale abbiamo aperto il 2026 è che dal 16 gennaio di quest’anno EVA Air offre un collegamento comodo e quotidiano da Milano-Malpensa a Taipei, la Capitale di Taiwan, e una ulteriore connessione altrettanto confortevole e immediata per tutte le destinazioni asiatiche che fanno parte del nostro ampio network.

123RF

I voli dall’Italia saranno operati, come di consueto, con l’aeromobile Boeing 787-9, configurato con tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel. Abbiamo voluto soddisfare la crescente domanda del mercato e confermare la nostra volontà di investire in Italia con una nuova proposta di alto livello.

Volare con EVA Air significa anche sperimentare tutta la qualità del suo servizio riconosciuta a livello internazionale. I viaggiatori possono trovare ulteriori informazioni su EVA Air (comprese rotte e orari), prenotare e acquistare biglietti sul nostro sito web oppure possono seguirci su IG e FB.

Perché un volo quotidiano Milano-Taipei? Quali sono le aspettative per il mercato e la previsione per il coefficiente di riempimento?

Dal lancio del volo MXP-TPE nell’ottobre 2022, EVA Air ha mantenuto un load factor (fattore di carico) stabile superiore all’80% con quattro voli a settimana. Prevediamo che, dopo l’aumento a un volo giornaliero, il fattore di carico medio rimarrà stabile a oltre l’80%.

Questo nuovo volo giornaliero diretto risponde alla crescente domanda del mercato e conferma il nostro impegno a investire in Italia con un’offerta di alto livello. Grazie a questa rotta, i viaggiatori avranno un quotidiano accesso diretto a Taiwan e potranno collegarsi in modo coerente ed efficiente a molte destinazioni asiatiche. EVA Air conferma la sua strategia di crescita internazionale e continua a distinguersi per i suoi elevati standard in termini di sicurezza, comfort e ospitalità a bordo.

Rafforza, inoltre, il suo impegno nei confronti del mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per gli scambi culturali, turistici e commerciali tra i due paesi. L‘Italia, punto di riferimento per l’Europa e una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, e Taiwan, dinamico hub asiatico con una delle economie più innovative, sono ora collegate da una rotta giornaliera che offre nuove opportunità e rende i viaggi ancora più comodi e accessibili. Questo rende più facile pianificare viaggi d’affari, vacanze culturali o soggiorni di lunga durata, affidandosi ai voli, alla qualità e alle garanzie offerte da EVA Air.

Quali sono le destinazioni più popolari tra i passeggeri in partenza da Milano?

Le principali destinazioni da Milano sono Taipei, le Filippine – Manila, Cebu e Clark – ma soprattutto il Giappone, destinazione top, tra le più importanti richieste. Oggi EVA Air offre voli settimanali da Taipei verso il Giappone. I passeggeri in arrivo dall’Italia possono usufruire di connessioni immediate verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo, mentre per le destinazioni di Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori è prevista una sosta di almeno una notte a Taipei.

Altre destinazioni asiatiche stanno gradualmente aumentando, come l’Indonesia, la Corea del Sud, il Vietnam, la Malesia e la Thailandia. Ma abbiamo puntato sul Giappone soprattutto, e abbiamo organizzato lo scorso 11 gennaio, a Milano, una giornata interamente dedicata alla destinazione Giappone per parlare, insieme con esperti, della sua storia, cultura, gastronomia e turismo. Un evento che è stato un pieno successo.

Ci parli dell’offerta di bordo sul volo Milano-Taipei.

EVA Air utilizza attualmente i B787-9 per la rotta Milano-Taipei, configurato in tre classi, offrendo la Royal Laurel Class, la Premium Economy e la Economy Class. La Royal Laurel è la classe più lussuosa per i passeggeri che desiderano privacy, una cucina raffinata e un servizio premium. Ogni sedile è dotato di schermo touch screen HD, sedili massaggianti e sistema di intrattenimento.

Premendo un pulsante, il sedile può trasformarsi in un letto completamente reclinabile lungo circa 2 metri per un riposo notturno ristoratore. Tra i dettagli studiati figurano un kit di cortesia esclusivo, comodi pigiami e cuffie con cancellazione del rumore.

La Classe Premium Economy è stata introdotta e inaugurata lo scorso 28 maggio sui voli Milano-Malpensa Taipei.

EVA Air, non molti lo sanno, è stata la prima compagnia aerea a introdurre la Premium Economy Class, allora nota come Evergreen Deluxe Class, nel 1992, e continua a essere pioniera del cambiamento, stabilendo un nuovo punto di riferimento nel settore con l’introduzione della quarta generazione di sedili sull’aereo Boeing 787-9.

EVA Air si è sempre concentrata sull’innovazione orientata al passeggero e sulla definizione delle tendenze del settore. Questi sedili di quarta generazione mantengono la filosofia di base delle generazioni precedenti, migliorando al contempo il comfort, lo stile e la funzionalità, a dimostrazione del nostro impegno nell’innovazione del servizio e nell’attenzione ai dettagli.

La Premium Economy è una classe simile alla Business Class, che offre un’esperienza di volo raffinata e confortevole, rafforzando il principio di un servizio completo in tutte e tre le classi. La nuova Premium Economy Class dispone di 28 sedili disposti in una configurazione 2-3-2. La distanza tra gli schienali è di 106,68 cm.

Il meccanismo di reclinazione del sedile, con un movimento simile a una culla, consente al cuscino del sedile di scorrere in avanti e verso l’alto contemporaneamente, creando una comoda reclinazione equivalente a 20,32 cm. Ogni sedile è dotato di uno schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, leader nel settore e di un sistema di controllo multifunzione per l’intrattenimento. Il tavolino include un supporto per dispositivi personali, mentre i sedili sono dotati di prese di corrente combinate da 110 V CA e USB per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri moderni.

Il nuovo design enfatizza la privacy con pannelli laterali montati sui poggiatesta con luci di lettura integrate. Ampi vani portaoggetti nei braccioli, nei vani dei sedili e nei portabottiglie consentono ai passeggeri di riporre e accedere comodamente ai propri oggetti personali. EVA Air ha collaborato con il marchio britannico HUNTER, che ha creato speciali kit di cortesia per la nuova classe.

Importante: uno speciale bracciolo montato sui sedili lato corridoio consente l’accesso alle sedie a rotelle, consentendo agli assistenti di volo di assistere i passeggeri con esigenze speciali. Naturalmente, i continui miglioramenti apportati da EVA Air alla Premium Economy Class le hanno fatto guadagnare numerosi premi da Skytrax.

Quali sono le altre novità e attività che avete portato alla BIT 2026 ?

Beh, sappiamo bene che questo mese sarà molto speciale perché dal 6 al 22 febbraio si svolgeranno le Olimpiadi Invernali con Milano e Cortina d’Ampezzo come città ospitanti.

EVA Air sarà presente con un fitto calendario di presenze e pubblicità: dal 5 al 18 febbraio c’è la campagna metro “outdoor” a Milano, con un circuito di 100 manifesti pubblicitari in tutte le maggiori stazioni metro della città delle linee M1, M2, M3; dal 9 al 15 febbraio, la campagna Progetto Olimpiadi sarà presente con un’edicola in corso Magenta, 24, con allestimento Premium EVA Air e due hostess che accoglieranno i passanti offrendo informazioni sulla compagnia. La struttura sarà interamente personalizzata per riflettere l’eleganza e l’ispirazione asiatica del nostro marchio, diventando un polo di curiosità e interazione accattivante sia per i residenti che per i visitatori internazionali; dal 9 al 22 febbraio, ci sarà una campagna pubblicitaria RAI che andrà in onda durante le Olimpiadi invernali sulla rete nazionale.

Ufficio stampa

Come gestisce EVA Air la propria attività in Italia, in particolare con le agenzie di viaggio e i tour operator?

Sebbene EVA Air sia stata fondata più di 30 anni fa, opera sulla rotta MXP-TPE in Italia solo da 3 anni. Pertanto, la prima missione della filiale italiana della compagnia è quella di espandere la notorietà del marchio in Italia. Finora abbiamo svolto numerose attività per raggiungere questo obiettivo. Le pubblicità B2C di EVA Air sono state collocate in tutta Milano, ad esempio nelle stazioni della metropolitana, sui tram, sui taxi, alla radio e persino su Netflix.

Non solo le pubblicità B2C, ma anche quelle B2B sono molto importanti per noi, e anche il rapporto interattivo con le agenzie di viaggio è al centro della nostra attenzione. Non solo a Milano, ma in tutto il Nord Italia. Quindi, andiamo a Bergamo, Torino, Verona, Bologna e persino a Lugano, in Svizzera, per invitare importanti agenzie di viaggio e tenere seminari.

Attraverso l’interazione in loco, le agenzie di viaggio possono conoscere meglio EVA Air. Abbiamo anche invitato diverse agenzie di viaggio a partecipare a viaggi di familiarizzazione a Taiwan, in Giappone, nelle Filippine e in altri paesi asiatici.

Attraverso queste attività, le agenzie di viaggio avranno una comprensione più approfondita di EVA Air, il che sarà anche di grande aiuto per espandere la nostra attività.

Confrontando i passeggeri business con quelli leisure: chi è più importante per EVA Air?

I passeggeri che viaggiano per piacere e quelli che viaggiano per affari sono ugualmente importanti. Inoltre, EVA Air è una compagnia aerea internazionale con una vasta rete di voli intercontinentali, il che significa che i nostri passeggeri, ad esempio sulla rotta TPE-MXP, non provengono solo da Taiwan o dall’Italia, ma da tutto il mondo.

Grazie alla vasta rete di voli di EVA Air e ai tempi di trasferimento estremamente convenienti, sia i passeggeri che viaggiano per piacere che quelli che viaggiano per affari possono raggiungere facilmente le loro destinazioni ideali. L’Italia come destinazione turistica e di svago svolge un ruolo molto importante nella rete di voli globale di EVA Air, ma anche Taipei come destinazione tecnologica e d’affari è fondamentale, e aggiungerei che, senza dubbio, la domanda di viaggi d’affari è cruciale per lo sviluppo della nostra rotta di volo diretta (MXP-TPE).

La tecnologia e la sostenibilità sono importanti per EVA Air: cosa sta facendo la compagnia a questo proposito?

La sostenibilità e le misure di sicurezza sono fondamentali per EVA Air, nota come compagnia aerea “verde”, profondamente impegnata nella sostenibilità. È sempre stata all’avanguardia nell’innovazione e nel miglioramento delle misure di sicurezza.

Oggi lo sviluppo sostenibile non è solo una scelta, è una responsabilità. EVA Air collabora con tre importanti fornitori: AEG FUELS dagli Stati Uniti, COSMO Oil Marketing dal Giappone e Formosa Petrochemical Corporation da Taiwan per l’acquisto di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), riaffermando il suo impegno incondizionato a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e introducendo attivamente il SAF in tutta la sua rete globale e nella regione Asia-Pacifico per ridurre la sua impronta di carbonio. Come importante traguardo nel progressivo adozione del SAF, EVA Air ha introdotto con successo il SAF di produzione nazionale il 23 aprile 2025 nell’ambito del programma pilota.

Inoltre, EVA Air è conforme alla politica di fornitura di SAF dell’Unione Europea (UE) e tutti i voli in partenza dall’Europa operano con una miscela di SAF al 2% dal primo trimestre di quest’anno, poiché il SAF è considerato una delle soluzioni più promettenti per ridurre le emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione.

Sul fronte ambientale, la compagnia ha implementato numerose iniziative di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, tra cui la modernizzazione della sua flotta con l’adozione di aeromobili di nuova generazione a basso consumo di carburante.

In termini di sicurezza dei voli, EVA Air rimane all’avanguardia nel miglioramento delle misure di sicurezza. EVA Air e IATA hanno firmato un accordo di cooperazione che annuncia la partecipazione ufficiale di EVA Air alla piattaforma Turbulence Aware dell’IATA. Con il cambiamento dei modelli meteorologici, la turbolenza, che è più difficile da prevedere, rappresenta un problema crescente per la sicurezza dei voli e la pianificazione operativa.

Per garantire la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e degli aeromobili, EVA Air ha aderito all’impegno globale volto a migliorare la condivisione dei dati in tempo reale sulle turbolenze e a potenziare le misure di sicurezza predittive attraverso questa piattaforma all’avanguardia.

L’adesione a Turbulence Aware aiuterà i piloti e i dispatcher ad analizzare i dati in tempo reale, pianificare e scegliere le rotte più appropriate per evitare le zone a più alto rischio di turbolenza e garantire la sicurezza dei passeggeri e degli aeromobili.

La piattaforma comprende attualmente 28 compagnie aeree che condividono i rapporti di oltre 2.700 aeromobili. Una volta raccolti i dati, la piattaforma fornisce ai piloti informazioni in tempo reale sulla turbolenza, consentendo loro di cambiare rotta tempestivamente ed evitare le zone interessate. Inizialmente, EVA Air impiegherà un totale di 33 aeromobili Boeing 777-300ER per partecipare alla raccolta e alla comunicazione dei dati.

Quanto è importante far parte di un colosso come Evergreen e qual è la vostra strategia in materia di alleanze nel settore aereo?

EVA Air ed Evergreen Marine sono due società indipendenti del gruppo Evergreen. EVA Air, in qualità di membro della Star Alliance, lavora a stretto contatto con gli altri membri dell’alleanza, formando una fitta rete di voli nei principali mercati mondiali.

I passeggeri che volano con EVA Air possono facilmente effettuare voli in coincidenza in sei delle nostre destinazioni europee e proseguire verso altre città in Europa, così come possono aspettarsi la stessa comodità quando volano verso l’Asia.