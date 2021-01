Scegliere la prossima destinazione di viaggio: i modi più bizzarri

editato in: da

Non è sicuramente il periodo ideale per organizzare un viaggio in qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, in attesa di poter tornare a sorvolare i cieli dell’intero pianeta in tutta tranquillità, nessuno vieta di pianificare e/o sognare il prossimo viaggio. E se non si sa come scegliere la futura destinazione, la soluzione potrebbe essere un “gioco”. Scopriamo insieme i modi più bizzarri per decidere la futura meta di viaggio.

La prima modalità per divertirsi, anche in questo momento buio del turismo, è quello di prendere una cartina geografica mondiale (ma anche un mappamondo), chiudere gli occhi e lasciare al caso la scelta della prossima meta, semplicemente puntandoci il dito sopra. E niente paura: se il dito dovesse ricadere in mare vorrà dire che si dovrà organizzare una crociera (tra le modalità di viaggio più sicure in questo momento).

Un altro modo bizzarro per scegliere la prossima meta di viaggio è generare una posizione casuale sul GPS. Un’operazione piuttosto semplice: basta decidere una cifra a proprio piacimento da 0 a 90 e un’altra da 0 a 180. Il primo numero equivarrà alla latitudine, mentre il secondo rispecchierà la longitudine. A quel punto bisognerà regolarli su un GPS e scoprire la destinazione scelta dal fato.

Oppure, si potrebbe prenotare un biglietto in base alla sorte. In questo caso basterà semplicemente scrivere le destinazioni dei sogni in vari fogliettini, metterli in un contenitore e pescare il prossimo viaggio.

Infine, potrebbe essere molto divertente valutare la successiva destinazioni di viaggio attraverso dei quiz. Molti servizi di prenotazione volo, infatti, forniscono anche la possibilità di scegliere destinazioni attraverso dei buffi test. Ma non solo, anche la rete pullula di quiz che prendono in considerazione gusti, budget, nazionalità e giorni di viaggio. Basta rispondere alle diverse domande e, infine, prenotare i biglietti per la meta che verrà consigliata. E ancor più intrigante sarà scegliere luoghi di cui non si è a conoscenza o di cui non si sa molto. Il modo ideale per vivere un’esperienza altamente emozionante.

Insomma, di modi bizzarri per scegliere la prossima destinazione di viaggio ce ne sono davvero molti. E probabilmente, vista l’impossibilità momentanea di esplorare il mondo tranquillamente, non c’è niente di meglio e di più stimolante che deciderla così, in base al caso o al destino.