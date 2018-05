Viaggio all’avventura? Ecco cosa non può mancare nel tuo zaino

editato in: da

Chi ama i viaggi all’avventura, quelli con lo zaino in spalla e una pianificazione ridotta al minimo, lo sa: ci sono oggetti che portare con sé è fondamentale, e che permettono di cavarsela in ogni situazione. Ecco quali sono, prendendo spunto da chi – di viaggi zaino in spalla – se ne intende.

A stilare una lista dei mai-più-senza è stato Will Hutton, imprenditore e avventuriero che da dieci anni gira per il mondo in compagnia del suo zaino. Innanzitutto, suggerisce una soluzione per tenere al sicuro i propri soldi: in vendita, si trovano cinture da infilarsi nei pantaloni, che non devono essere tolte ai controlli di sicurezza e che nascondono tasche in cui infilare portafogli o banconote. Uno stratagemma molto utile, soprattutto se si viaggia in Paesi in cui essere borseggiati non è un’eventualità impossibile.

Un altro strumento indispensabile da infilare nello zaino è il coltellino svizzero: sceglietene uno compatto, che eventualmente possiate tenere anche in tasca, e sopratutto puntate su un modello multi-funzione, che possa servire da posata, da coltello, da apri-bottiglie, da pinza, da piccola pila. Uno strumento riservato ai veri avventurieri è invece la torcia da testa, perfetta se si hanno in programma escursioni in grotte o caverne o se si pedala o si cammina col buio.

Per un viaggio zaino in spalla, anche un BUFF può essere molto utile. Si tratta di una sorta di fazzoletto tubolare, utilizzabile come mascherina per gli occhi – quando si vuole dormire durante un viaggio con altre persone, oppure in ostello -, come panno per asciugare il sudore, come sciarpa o come bandana. Potrebbe poi servire una batteria di riserva per il cellulare, un k-way che si arrotoli in una borsetta compatta, un asciugamano di microfibra e…. delle carte da gioco, per trascorrere in compagnia le serate in campeggio o in ostello, circondati dai nuovi amici che un’esperienza di questo tipo regala.

Ovviamente, non dimenticate di infilare nel vostro zaino un paio di occhiali da sole, la GoPro e un quadernetto per gli appunti, per portarvi a casa le immagini e le sensazioni del vostro splendido viaggio.