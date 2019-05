Vacanze al sole: i solari da mettere in valigia

editato in: da

Con la bella stagione torna la voglia di viaggiare. Avete prenotato una vacanza a breve? Che sia al mare o in montagna, non dimenticate di mettere i solari più adatti a voi in valigia. Con l’aiuto di Mediterranea Cosmetics cerchiamo di capire quali sono i più adatti al viaggio che dobbiamo affrontare.

A ognuno il suo solare

Ormai è risaputo che il principale aspetto da tenere in considerazione è il fattore di protezione da scegliere in base al proprio fototipo. La sigla SPF sta per Sun Protector Factor. Quelli con SPF 6- 10 rientrano tra i solari a bassa protezione, indicati quindi per chi ha la pelle già abbronzata, i solari SPF 15 – 25 hanno protezione media, i solari SPF 30 – 50 hanno invece protezione alta e sono perfetti se la meta del vostro viaggio sono località tropicali dove il sole è molto forte o località montane con neve e ghiacciai che riflettono i raggi del sole. I solari con SPF 50+ hanno protezione molto alta e sono indicati per bambini o per chi ha un tipo di pelle particolarmente sensibile e delicata.

Latte, crema, olio, emulsione, stick e spray, in commercio si trovano diverse texture, basta identificare quella che incontra maggiormente i propri gusti. Meglio una crema formato barattolo o tubetto o meglio uno spray? Entrambe le versioni hanno dei pro e dei contro. In genere, le creme possono essere dosate più facilmente grazie al massaggio manuale con cui si applicano. D’altro canto, gli spray agevolano l’applicazione anche in zone del corpo meno facili da raggiungere e spesso possono essere adoperati anche sui capelli e sul cuoio capelluto (controllate in etichetta se c’è questa possibilità, altrimenti non scordatevi di mettere in valigia anche un prodotto per proteggere i vostri capelli). Gli stick sono perfetti per un’applicazione mirata su aree specifiche e particolarmente sensibili, come labbra, nei e cicatrici.

Se la vostra destinazione è il mare, scegliete dei solari resistenti all’acqua. Attenzione: non vuole dire che potete spalmarli al mattino e pensare che dopo una giornata di bagni e nuotate siano ancora efficaci. La scritta “resistente all’acqua” sta a indicare che la protezione dura anche dopo 40 minuti d’immersione in acqua. Poi l’applicazione va rinnovata. Per evitare che la sabbia si appiccichi alla vostra pelle, privilegiate solari dalla texture asciutta, non grassa e che si assorbono rapidamente. Se invece andate in montagna attenzione a scegliere prodotti pensati proprio per condizioni climatiche estreme ad alta quota, dove il vento o le basse temperature potrebbero far sottostimare l’intensità solare.

La meta del vostro viaggio è una città d’arte? Anche in questo caso non dimenticatevi di proteggere il vostro viso dai raggi UVA e UVB, oltre che dall’inquinamento atmosferico. Esistono in commercio delle creme anti-age con protezione solare che oltre a difendere la pelle dai raggi solari, rallentano l’invecchiamento cutaneo. Una buona crema viso anti età con protezione solare, rappresenta quindi un ottimo trattamento di bellezza per chi si trova a dover combattere contro i segni del tempo.

Avete trovato in un cassetto il solare che avete portato in vacanza un anno fa? Che non vi venga in mente di metterlo in valigia! I solari con il tempo perdono di efficacia protettiva. Sulla confezione non trovate una data di scadenza, ma il PAO, ovvero il periodo di validità del prodotto dopo la prima apertura.

Non solo solari

I solari giusti ci permettono di ottenere una bella abbronzatura senza danneggiare la nostra pelle, ma dopo tutta la fatica fatta per ottenere uno splendido colore dorato, non vorrete rovinare tutto utilizzando prodotti che vi faranno perdere rapidamente l’abbronzatura?

Il giusto shampoo-doccia preserverà il vostro colorito senza lavarlo via perché pensato proprio per detergere delicatamente corpo e capelli dopo una giornata di sole, rispettandone l’equilibrio naturale e permettendo così di avere una pelle morbida e vellutata.

Dopo la doccia, nutrite l’epidermide con un buon doposole specifico per il viso e per il corpo, ciò permetterà di ristabilire la giusta idratazione cutanea e lenire la pelle, donandole una sensazione di freschezza. In questo modo manterrete la vostra abbronzatura luminosa più a lungo.

Avete fatto la lista dei prodotti solari che vi servono e sono almeno 3? C’è una buona notizia: Mediterranea Cosmetics sui solari e/ doposole vi offre lo sconto del 50%; inoltre con l’acquisto di 3 o più prodotti, vi premia con la Borsa Mare “Onde” in omaggio.

In collaborazione con Mediterranea Cosmetics