Fonte: Getty Images Il bellissimo Palazzo Citterio

Da sette anni a questa parte la rivista americana TIME elenca i 100 posti più belli del mondo in cui alloggiare o fare un viaggio indimenticabile. Chiamata The World’s Greatest Places of 2025, ha lo scopo di sottolineare quali sono le migliori mete per fare esperienze entusiasmanti, località e zone del globo che meritano di essere conosciute e raggiunte durante l’anno in corso. Tra queste c’è anche una meraviglia italiana: il Palazzo Citterio di Milano.

Perché il TIME consiglia il Palazzo Citterio di Milano

Sul sito della rivista si può leggere che c’è voluto mezzo secolo per rendere questo edificio nobiliare del barocchetto settecentesco quello che è oggi, ovvero un nuovo spazio artistico. Un tempo non di certo breve ma che con il senno di poi può far esclamare solo le seguenti parole: “L’attesa è valsa la pena”.

Acquistato nel 1972 dallo Stato come parte del progetto della Grande Brera, è attualmente una realtà museale piena di incredibili collezioni da poter ammirare in affascinanti spazi espositivi.

Rappresenta quindi un vero e proprio ampliamento dell’offerta artistica e culturale della città, anche perché si presenta con pareti di colore blu polvere e, come riporta la rivista, “un nucleo moderno minimalista e uno spazio sotterraneo in stile Star Trek, dedicato alle mostre temporanee”.

Un posto in cui è praticamente impossibile non innamorarsi dell’arte, poiché sulle pareti si riescono ad ammirare opere di grandi italiani come Morandi, Modigliani e De Chirico, ma anche di geni artistici di altri Paesi, tra cui Picasso, Braque e Bonnard.

Il Magazine dedica particolare attenzione anche all’imponente sala centrale che è dominata dalla straordinaria Fiumana di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che rappresenta la marcia dei contadini che manifestano contro il caro pane. Ma non è finita qui, perché presso il Palazzo Citterio è possibile ammirare anche alcune collezioni private, come quella di Emilio e Maria Jesi, che vissero proprio nel palazzo.

Inaugurato a dicembre dello scorso anno, ha segnato l’inizio del progetto decennale Grande Brera, che unisce arte antica e moderna, così come la vicina Biblioteca Nazionale Braidense.

Gli eventi e le mostre da non perdere nel 2025

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le mostre e gli eventi del 2025 del Palazzo Citterio di Milano, basta andare sul sito ufficiale. Le varie programmazioni, infatti, sono sempre in aggiornamento. Attualmente, coloro che decidono di visitare questo elegante edificio possono assistere a: