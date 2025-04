Dal 7 al 13 aprile 2025, Milano si anima per gli eventi del Fuorisalone in occasione della Design Week

Dal 7 al 13 aprile 2025, Milano si anima per gli eventi del Fuorisalone in occasione della Design Week, uno degli appuntamenti più attesi e più vivaci che la città possa ospitare. Ogni quartiere e ogni angolo diventa location di eventi, installazioni, showroom e pop-up store. E ogni anno è l’occasione anche per i milanesi di visitare luoghi inediti solitamente chiusi al pubblico.

Quest’anno, tra le novità, ci sono palazzi storici e fabbriche dimesse, sotterranei e nuove zone da esplorare. Ecco i luoghi imperdibili durante il Salone del Mobile di Milano.

Chiostri di San Simpliciano

Per la prima volta i Chiostri di San Simpliciano, dietro corso Garibaldi, aprono al pubblico per un evento del Fuorisalone. Si tratta della mostra Bamboo Encounters by Gucci, La mostra vuole esplorare il ruolo del bambù nella storia della Maison in modi unici e inaspettati attraverso le opere di designer contemporanei. L’evento è curato da 2050+ e dal suo fondatore, Ippolito Pestellini Laparelli. Il programma è suddiviso in quattro atti, ognuno dei quali sviluppa diverse dimensioni di “encounters”, articolate attraverso imaginaries, materials, crafts e narratives. La partecipazione è libera, previa prenotazione. Dall’8 al 13 aprile, dalle 10 alle 19.

Stazione ferroviaria Cadorna

FNM, il principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, organizza all’Altro Deposito Bagagli, nella galleria commerciale presso la Stazione di Milano Cadorna, un’esperienza immersiva intitolata “Che storia, l’olfatto!”, un laboratorio di rievocazione storica della ferrovia attraverso i cinque sensi. Si inizia dall’olfatto: i profumi, come delle vere e proprie macchine del tempo, danno vita a un viaggio alla riscoperta di luoghi, sensazioni e situazioni particolari. Ingresso libero su prenotazione dalle 14 alle 20.

Casa Ornella

Durante la Design Week, la designer Maria Vittoria Paggini apre al pubblico il proprio appartamento via Conca del Naviglio, 10, nel cuore delle 5Vie, che, quest’anno, diventa uno spazio espositivo permanente in continuo cambiamento chiamato “Mediterranea – Andamento Lento”, un viaggio attraverso il Mediterraneo. Casa Ornella si può visitare da lunedì 7 a sabato 12 aprile, dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 13 aprile, dalle 10:00 alle 16:00.

Piazza Cesare Beccaria

In occasione della Design Week 2025, in piazza Cesare Beccaria a Milano si può visitare Ottagono Lodge, un’innovativa soluzione abitativa che ridefinisce il concetto di ospitalità di lusso. Nato dalla collaborazione tra Dal Pozzo Group e blueArch, lo studio altoatesino e milanese che vanta progetti iconici, tra cui lo chalet di Elon Musk in Val Badia, è un modulo abitativo eco-friendly e di design, progettato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto naturale, dalle località mediterranee alle vette alpine. Questo rifugio mobile rappresenta un’opportunità unica per il settore turistico, offrendo un’esperienza di soggiorno in contesti naturali incontaminati. La sua struttura modulare e facilmente trasportabile lo rende ideale per la creazione di resort di lusso, glamping o suite esclusive.

Via Palermo

Si chiama Digital Garden e la trovate in via Palermo 16, l’installazione di American Express all’interno di un giardino segreto nel cuore del Brera Design District: schermi LED e luci creano uno spazio suggestivo e rilassante, portando i visitatori a esplorare il rapporto tra natura e tecnologia.

Belvedere Silvio Berlusconi

Eccezionalmente, durante la settimana del Salone del Mobile di Milano, si può salire fino al 39° piano di Palazzo Lombardia, previa registrazione, per godere dall’alto del panorama che durante la Design Week si colora e si illumina. Inaugurata anche l’Area Kids’, ai piedi del grattacielo, pensata e dedicata ai più piccoli, con un occhio alla sostenibilità. Si tratta, infatti, di un’installazione interattiva per bambini realizzata con materiali di riciclo e posizionata in piazzetta Galvani. Si può accedere al Belvedere Berlusconi lunedì 7 aprile, ore 19 – 21; martedì 8 – giovedì 10 aprile, ore 18 – 21; venerdì 11 aprile, ore 15 – 21; sabato 12 e domenica 13 aprile, ore 10 – 18.

Palazzo Donizetti

In via Gaetano Donizetti, 48, all’interno di Palazzo Donizetti, un gioiello architettonico del XIX secolo, viene allestito l’Appartamento by Artemest, un’esposizione di sei rinomati designer di fama mondiale che trasformano ciascuno una stanza esponendo una straordinaria selezione di arredi, illuminazione, arte e decori dei migliori artigiani e artisti presenti.

Chiostro delle Rane

Si chiama così il chiostro di Santa Maria delle Grazie del 1400. Qui, l’architetto Luca Trazzi, in collaborazione con F.A.N. Europe Lighting, firma “Graffito di Luce”, un’installazione luminosa che trae ispirazione da un antico graffito floreale rinascimentale, formato da 24 lampade sospese nel chiostro, con 32 raggi ciascuna che creano un’atmosfera raccolta. Nel giardino interno e nella sacrestia si innalzano strutture luminose che reinterpretano il fiorellino del graffito attraverso fili di alluminio anodizzato color oro.

La Martina corso Garibaldi

La Martina debutta alla Design Week 2025 con un’installazione all’esterno del proprio storie di corso Garibaldi dal titolo “The Chair Before the Game”, un tributo scultoreo ai giocatori di Polo. Fulcro del progetto è una serie di sedie scultoree vintage upcycled, trasformate in oggetti emozionali dall’artista e direttore artistico del brand Michel Rosenfelder.

Area industriale zona Barona

Due spazi industriali in via Biella 6, in zona Barona a Milano, prendono vita durante il Fuorisalone. Il primo, nell’ex area SPA – Società Prodotti Antibiotici, e il secondo nella Fondazione Rodolfo Ferrari con il tema “Crafting tomorrow, rising ideas” con cui l’azienda LABÒ accoglie 35 tra designer, artisti e aziende internazionali che esplorano il progetto come trasformazione.

Fabbriche Alcova

Alcova allestisce due nuovi spazi, l’ex Fabbrica SNIA e le Serre di Pasino con installazioni artistiche come “Under The Volcano”, delle imponenti torri rivestite in lava di Francesco Meda e David Lopez Quincoces, “Ghost Orchids”, di Marcin Rusak e “Soft Horizons”, che comprende delle sculture di Objects of common interest.