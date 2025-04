Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa Glo for art Brera Design District Milano Design Week 2025

La città meneghina si accende di creatività ed è pronta a stupire nuovamente con un calendario fittissimo di appuntamenti per la Design Week. Dopo aver fatto da traino per le tendenze moda durante la fashion week, il capoluogo lombardo si trasforma in un museo a cielo aperto tra cortili nascosti, piazze iconiche e vie pulsanti di vita, installazioni spettacolari e eventi imperdibili. In concomitanza con il Salone del Mobile e gli appuntamenti del Fuorisalone si può approfittare della Design Week con tantissime attività che animano la città dal 7 al 13 aprile. Ecco le imperdibili.

Anteprima del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d’Ampezzo

Dal 7 al 13 aprile, l’ADI Design Museum ospita un’installazione esclusiva dedicata al Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina 2026. Un viaggio immersivo tra design modulare, sostenibilità e innovazione Made in Italy, dove l’architettura temporanea diventa simbolo di inclusività e rispetto ambientale. Cuore del progetto? Un’esperienza abitativa su ruote, senza consumo di suolo, 100% riutilizzabile e accessibile: 377 unità mobili pensate per accogliere ogni atleta, nel segno della flessibilità e dell’eccellenza green (certificazione EPD inclusa!). In programma anche due panel imperdibili (il 7 aprile) per scoprire come il design open-air stia rivoluzionando l’ospitalità, dal mondo dello sport al turismo e oltre. L’evento è gratuito, basta registrarsi sul sito ufficiale. L’evento è sostenuto da Crippacampeggio, vincitrice della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d’Ampezzo.

Fonte: Ufficio Stampa

Fabbrica Design Week

Dall’8 al 13 aprile, la Fabbrica del Vapore torna protagonista della Milano Design Week con la seconda edizione di Fabbrica Design Week: sei giorni di pura contaminazione creativa tra installazioni sperimentali, arte d’archivio e un festival musicale da non perdere. Sotto il titolo “Brave New World”, oltre 5000 mq di spazi espositivi indoor e outdoor si trasformano in un laboratorio a cielo aperto per università, collettivi, giovani designer e curatori. E la sera? Due palchi all’aperto faranno vibrare l’area con il meglio della scena elettronica internazionale – tra cui Richie Hawtin, Chloé Caillet, Lele Sacchi e tanti altri. Imperdibile anche la mostra “Nanda Vigo. Sineddoche d’archivio”, che svela per la prima volta i materiali dell’archivio CASVA donato alla città di Milano: un’immersione nel mondo visionario di una pioniera del design e dell’arte contemporanea. Tutto gratuito. Tutto da vivere.

WE, HUMANIMALS al nhow Milano

Nel cuore del Tortona Design District, nhow Milano torna a stupire con una nuova mostra collettiva che è un vero viaggio tra istinto e identità: “WE, HUMANIMALS – Strabiliante Bestiario Contemporaneo”, visitabile fino al 4 ottobre 2025. Curata da Laura Tartarelli insieme al critico Matteo Pacini, la mostra invade lobby e corridoi dell’hotel con le opere di nove artisti – tra cui Sandro Gorra, Sabrina Ferrari, Alex Belli e Federico Tolardo – che raccontano il sottile confine tra uomo e animale in una fusione selvaggia di emozione, forma e simbolismo. Metà umano, metà bestia, totalmente wow: tra colori esplosivi, corpi ibridi e libertà espressiva, l’hotel si trasforma in un bestiario contemporaneo dove la diversità è potenza creativa e ogni angolo parla di metamorfosi. Una mostra che è tutto tranne che convenzionale – proprio come il nhow.

Brera Design Week

Dal 7 al 13 aprile, Brera Design District torna con una delle edizioni più ricche di sempre: 204 showroom, 14 nuove aperture e quasi 300 eventi diffusi nel cuore creativo del quartiere Brera.Tema di quest’anno? Mondi Connessi, un invito a esplorare l’incontro tra design, natura, tecnologia e arte attraverso esperienze immersive e visionarie.

Tra i protagonisti:

Portanuova Vertical Connection. Un’installazione modulare e sostenibile firmata Evastomper Studio, guidata dall’intelligenza artificiale e impreziosita dalla consulenza del botanico Stefano Mancuso. Un percorso multisensoriale tra città e verde urbano, dove le piante diventano messaggere del futuro;

Un’installazione modulare e sostenibile firmata Evastomper Studio, guidata dall’intelligenza artificiale e impreziosita dalla consulenza del botanico Stefano Mancuso. Un percorso multisensoriale tra città e verde urbano, dove le piante diventano messaggere del futuro; Glo for art. Torna con “Hyper Portal” di Michela Picchi, un mix pop-surrealista tra colori accesi e tecnologie invisibili: arte interattiva in movimento, a Palazzo Moscova 18;

Torna con “Hyper Portal” di Michela Picchi, un mix pop-surrealista tra colori accesi e tecnologie invisibili: arte interattiva in movimento, a Palazzo Moscova 18; Grand Seiko presenta “Frozen” di Tokujin Yoshioka . Una scultura di luce ispirata all’acqua e al tempo, in dialogo con l’eleganza delle sue creazioni orologiere;

. Una scultura di luce ispirata all’acqua e al tempo, in dialogo con l’eleganza delle sue creazioni orologiere; Gucci Bamboo Encounters . I Chiostri di San Simpliciano, la Maison reinterpreta il bambù con 7 installazioni firmate da designer internazionali, tra memoria, sostenibilità e creatività;

. I Chiostri di San Simpliciano, la Maison reinterpreta il bambù con 7 installazioni firmate da designer internazionali, tra memoria, sostenibilità e creatività; Loro Piana x Dimoremilano . Un’installazione immersiva e scenografica che trasforma la casa in un rifugio poetico, tra sogno e realtà;

. Un’installazione immersiva e scenografica che trasforma la casa in un rifugio poetico, tra sogno e realtà; MUJI firma una “casa manifesto” nel Giardino Pippa Bacca. Minimalismo giapponese, materiali bio-based e sostenibilità urbana in una struttura modulare pensata per il benessere metropolitano.

Palazzo Cordusio entra nel mondo di Persefone

Dal 7 al 24 aprile, Palazzo Cordusio Gran Meliá si trasforma in un luogo sospeso tra luce e ombra grazie a Persephone’s World, l’installazione firmata dalla talentuosa Mirei Monticelli. Ispirata al mito greco della dea Persefone e al tema Mondi Connessi del Fuorisalone 2025, l’opera crea un’esperienza immersiva e simbolica, dove design, luce e materia raccontano il passaggio tra vita e aldilà. Un arco luminoso accoglie i visitatori all’ingresso, mentre lingue di fuoco e un globo radiante narrano la rinascita ciclica della natura. In un gioco di illusioni e riflessi infiniti, lo specchio di Costantini Design dissolve i confini tra i mondi, offrendo un viaggio estetico che è anche spirituale.

Una piazza tech a tema design

Nel cuore della Milano Design Week 2025 prende vita The Amazing Plaza, un’installazione che rilegge in chiave contemporanea la storica piazza italiana da sempre luogo d’incontro, scambio e scoperta. Al centro della scena, un padiglione monumentale che unisce eleganza classica e innovazione hi-tech, attorno al quale si snodano tre aree tematiche dedicate all’universo della casa: arredo, illuminazione, smart living e accessori tech, con una particolare attenzione all’eccellenza delle PMI italiane. Un’esperienza immersiva tra funzionalità e meraviglia, dove il design diventa protagonista della vita quotidiana, proprio come accadeva nelle piazze di una volta.

Fonte: Ufficio Stampa

Il Cervello Origami di Tony Pignatelli con Moleskine in zona Tortona

Dal 7 aprile, BASE Milano si trasforma in un laboratorio creativo grazie a _Unleash Your Genius_, il progetto Moleskine che celebra la scrittura a mano come motore di innovazione, benessere e immaginazione. Protagonista assoluto: il Cervello Origami di Tony Pignatelli, una monumentale scultura in carta Moleskine che rende visibile il potere del pensiero scritto. Un’ode al gesto più semplice e rivoluzionario: impugnare una penna e lasciar fluire le idee.L’installazione è accompagnata da esperienze interattive che mettono al centro la creatività di ognuno attraverso un muro della creatività condivisa e laboratori live di disegno, calligrafia e scrittura.

Il giardino delle api ala Stazione Garibaldi

In occasione della Design Week, Flying Tiger Copenhagen espone l’installazione Fly Garden, realizzata in collaborazione con Green Island e curata da Claudia Zanfi, storica dell’arte e del paesaggio. Il progetto trasforma lo store della Stazione Garibaldi in un piccolo giardino botanico urbano omaggiando le api solitarie attraverso un allestimento scenografico con fiori e piante bee-friendly. Protagoniste della vetrina, arnie d’artista, prototipi di eco-design realizzati con stampante in 3D e fibre vegetali.

Superdesign Show a tema happiness

A 25 anni dalla nascita di Superstudio Più in via Tortona, la venue che ha dato il via al fenomeno Fuorisalone, Superdesign Show celebra il suo anniversario con un tema pieno di energia positiva: HAPPINESS. Un invito aperto a designer, brand e creativi a portare la felicità dentro ogni progetto, ogni installazione, ogni esperienza. Il risultato? Un viaggio emozionante tra idee che fanno bene all’anima e bellezza che stimola i sensi. Con oltre 70 designer da 10 nazioni, 20+ progetti internazionali e il coinvolgimento di 3 continenti, questa edizione è una vera e propria festa globale del design contemporaneo. Un evento visionario curato da Gisella Borioli, con la direzione artistica di Giulio Cappellini.

Una giungla metropolitana nella sede INPS

Metropolitan Jungle è il concept dell’artista e interior designer Angela Florio di DecorAzione presso l’Istituto di Previdenza Sociale – INPS che apre le porte della sede di via Circo, 16, nel quatiere 5VIE, con un progetto che rappresenta il dialogo armonioso tra l’arte, il design e la natura urbana. Ci si potrà immergere nella visione onirica e partecipare anche a workshop sulle tecniche di applicazione delle tinte naturali su diversi materiali, come il legno. Lo scopo è sensibilizzare il consumatore al rispetto dell’ambiente nelle scelte di arredo, mostrando come nel design contemporaneo si possono colorare superfici con prodotti non nocivi per l’essere umano e da smaltire senza inquinare. I workshop si terranno ogni giorno alle 17 e dureranno circa 20 minuti.

Fonte: Ufficio stampa

Città vista cielo, una mostra che unisce arte e viaggio

In occasione della Milano Art Week Fuorisalone, l’Agenzia di Turismo 5 Giornate presenta Città viste dal cielo, una mostra che unisce lo sguardo artistico al desiderio di scoperta. Protagoniste sono le opere di Luigi Angiuli, artista visionario che trasforma 12 planimetrie urbane in paesaggi astratti e onirici, come se le città fossero osservate da un aereo o da un satellite. Le sue mappe sospese nel tempo e nello spazio raccontano la complessità delle metropoli contemporanee e il senso dell’abitare umano dentro di esse. La mostra inaugurata il 1° aprile resta visitabile gratuitamente fino all’11 aprile, durante gli orari di apertura dell’agenzia. E per girare in città, ci sono le biciclette elettriche e i monopattini di design realizzati in edizione limitata dagli studenti dell’istituto internazionale di design Raffles Milano per Lime.