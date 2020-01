Londra, visitare il museo di Madame Tussauds

editato in: da

Il museo di Madame Tussauds è uno dei più visitati di Londra. Chissà perché, ma vedere e toccare con mano (senza farsi troppo notare dalla guardie) le statue di cera dei personaggi illustri è un po’ come incontrarli di persona e farseli amici.

La maggior parte dei turisti che è andata a Londra per la prima volta l’ha visitato. C’è chi è tornato anche più volte. E ogni volta è stato diverso, perché di tanto in tanto si aggiungono personaggi (specie quelli dececeduti che entrano di diritto a occupare un posto nelle sale del museo).

Se siete stati di recente, per esempio, forse avrete fatto in tempo a vedere le statue di cera del Principe Harry e della moglie Meghan Markle, che ora non ci sono più. Con l’annuncio di voler lasciare l’Inghilterra per trasferirsi a vivere definitivamente in Canada, infatti, il Madame Tussauds ha subito rimosso le statue di Harry e Meghan, spostandole dal set della Famiglia Reale.

Se invece è tanto tempo che non lo visitate, allora non ve ne accorgerete neppure. Del resto, Meghan ha fatto in tempo a stare nel museo solo pochi mesi, da agosto 2019 a gennaio 2020.

Oltre alla Royal Family al completo, ci sono le statue a grandezza reale di decine di personaggi. Tra le new entry, Michael Bublé, Taylor Swift, Beyoncé​, Boris Johnson, Ariana Grande.

All’interno del museo ci sono 15 aree tematiche, adatte a qualunque tipo di pubblico, bambini compresi. Anzi, è uno dei luoghi preferiti dalle famiglie che vengono in vacanza nella Capitale britannica.

È una finestra sulla storia, sulla cultura, sull’arte, sulla musica, sulla scienza. Insomma, oltre a essere divertente il Madame Tussauds è anche molto istruttivo.

Il museo ha 200 anni di vita. Prende il nome dalla moglie di Voltaire che, alla fine della Rivoluzione francese, per dimostrare la sua fedeltà alla corona, iniziò a modellare con la cera i volti dei nobili che erano stati decapitati. La fama del museo di Madame Tussauds di Londra si è sparsa in tutto il mondo, tanto che negli anni sono state aperte altre sedi. Oggi ne esistono ben 24.

Il museo, che si trova a Marylebone Road, vicino a Regent’s Park, nei pressi della fermata della metropolitana Baker Street, è aperto tutti i giorni. L’ingresso standard con prenotazione online – consigliata per evitare le code – costa 34 euro, ma ci sono anche pacchetti che includono diverse altre attrazioni della città, come la ruota panoramica London Eye, il bus hop on hop off che fa il giro di Londra e altre ancora.