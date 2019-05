Il tuo viaggio va male? I consigli per non perdere la calma

editato in: da

Quando si viaggia è inevitabile doversi confrontare con degli imprevisti, ma se si è in vacanza, l’umore può risentirne parecchio.

Basti pensare a quando si scopre di aver dimenticato a casa i documenti per partire o magari, in valigia, non si sono aggiunti accessori indispensabili. Insomma, tutte seccature che capitano spesso in viaggio e che proprio per questo, vanno affrontate con lo spirito giusto. Non è facilissimo mantenere la calma in queste circostanze, ma ci si può provare mettendo in pratica alcuni consigli.