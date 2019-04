Come funziona e quanto costa l’imbarco prioritario

Opzione offerta da quasi tutte le compagnie aeree, l'imbarco prioritario consente al passeggero di essere chiamato prima per accedere al gate e per salire così a bordo dell'aereo. A seconda della compagnia, tale opzione avrà un suo costo e determinati vantaggi aggiuntivi: la possibilità di portare con sé un bagaglio a mano in più, di salire davanti sul pullmino, di godere di un'assistenza speciale. Ecco dunque come funziona, nel dettaglio, l'imbarco prioritario per le compagnie aeree più utilizzate.