Rivoluzione per le low cost: WizzAir annuncia una nuova classe a bordo di propri aerei

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF Sui voli WizzAir ora si può prenotare la Wizz Class

Era solo una questione di tempo. Non è una Business Class ma è un primo passo verso una rivoluzione che sta per toccare anche le compagnie aeree low cost. E la prima a offrire un servizio Premium a bordo dei propri aerei è WizzAir.

La compagnia introduce la nuova Wizz Class, non una vera e propria classe di volo, ma un nuovo servizio disponibile per quei passeggeri attenti sì ai costi, ma che desiderano viaggiare in modo più confortevole con maggiore spazio personale a bordo. Il servizio è un optional ed è disponibile per l’acquisto su alcuni voli selezionati anche in Italia.

“I viaggi d’affari sono in crescita in tutto il nostro network e abbiamo ascoltato le richieste dei nostri passeggeri,” ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Ci chiedono un po’ più di spazio e velocità, ma non vogliono pagare i prezzi delle business class delle compagnie di linea tradizionali. Wizz Class risponde a questa domanda, offrendo ai passeggeri lo spazio che desiderano e il servizio che meritano, senza scendere a compromessi con il nostro modello semplice e conveniente. Confermiamo inoltre il nostro impegno a rimanere un vettore a classe unica per mantenere i nostri obiettivi di efficienza”.

Come prenotare la Wizz Class

Per viaggiare più comodamente a bordo dei voli di WizzAir, d’ora in avanti è sufficiente selezionare la classe Wizz Class e uno dei sedili centrali nelle prime file (1B o 1E) rimarrà riservato. Poiché la prima fila offre già spazio extra per le gambe, il servizio garantirà maggiore comfort per rilassarsi o lavorare pur volando nella cabina a classe unica della compagnia.

L’opzione può essere facilmente selezionata durante la fase di prenotazione per chi acquista i pacchetti Smart e Plus, nella pagina di selezione del posto. Questi pacchetti includono già l’imbarco prioritario con trolley da 10 kg e, con l’integrazione della Wizz Class, i passeggeri otterranno anche il posto centrale bloccato e uno snack con bevanda analcolica in omaggio.

Dove è possibile prenotare la Wizz Class

Il nuovo servizio è disponibile sui voli da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino, altrimenti su quelli che operano negli scali di Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton e Gatwick.