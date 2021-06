Sembrerà banale, ma fare la valigia per partire per un viaggio non è così semplice. Le regole cambiano in continuazione, inoltre ogni compagnia aerea ha le proprie. Ma non solo. Dipende anche dalla destinazione, dalla stagione in cui si parte e dalla propria organizzazione. Nella guida completa di SiViaggia abbiamo raccolto tutte le informazioni e cercato di rispondere alle domande su come preparare la valigia perfetta.