Estate a Malta: viaggio nel cuore del Mediterraneo

iStock Mare limpido dell'isola di Malta

Tra la Sicilia e le coste del Nord Africa si trova un Paese che deve rientrare assolutamente nella bucket list di ogni viaggiatore. Un luogo dove mare, storia e cultura si intrecciano e danno vita a paesaggi che sembrano ricordare set di film storici sull’antica Roma o di Star Wars. Stiamo parlando di Malta. Uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo dove vivere esperienze uniche: dalla scoperta di siti archeologici e attività all’aperto, a giornate tra spiagge uniche, tramonti indimenticabili e mare cristallino.

Sì, Malta si potrebbe definire come una vera e propria oasi nel cuore del Mar Mediterraneo. Molti si chiedono: ma qual è il periodo adatto per visitare l’isola? La risposta: “sempre”. Una meta che attira milioni di viaggiatori ogni anno, soprattutto nei mesi estivi. Quindi, per chi sta decidendo cosa fare le prossime vacanze, ecco cosa fare e cosa vedere in estate a Malta, una lista di consigli utili per pianificare al meglio questo bellissimo viaggio.

La Valletta: storia, cultura e panorami mozzafiato

Entrata di diritto fra i beni riconosciuti Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1980, la capitale di Malta La Valletta è ancora oggi una delle città più affascinanti d’Europa. Una città storica, fondata nel lontano 1566 dai leggendari Cavalieri di San Giovanni: una città fortezza dove gli amanti di architetture in stile barocco potranno scattare foto uniche.

Soprattutto durante il periodo estivo, la città ospita numerosi festival, mostre ed eventi all’aperto. Per chi decide di visitare la capitale, inoltre, non si possono perdere luoghi come la Concattedrale di San Giovanni, al cui interno si trovano alcuni dipinti del celebre artista Caravaggio, oppure, per gli amanti della storia antica, il Museo Nazionale di Archeologia, che custodisce manufatti risalenti addirittura al Neolitico.

Sulla parte alta della città, invece, si trovano i Giardini Superiori di Barrakka, luogo ideale per chi vuole osservare la capitale da un punto di vista decisamente diverso e affascinante, soprattutto al tramonto, quando il sole rosso colora la fortezza maltese.

La sera, poi, si consiglia di visitare il centro cittadino, soprattutto Strait Street, che fa parte dell’antico quartiere dei cavalieri, che oggi è rinato e ha acquisito ulteriore attrattiva diventando uno dei punti più vivaci della movida maltese, soprattutto grazie alla presenza di locali eleganti e bistrot.

Mdina e Rabat: viaggio nel tempo nella città silenziosa

Come già stato detto, Malta è una località adatta a tutti: per chi ama la natura, per chi ama il mare e per chi ama la storia. Qui ci sono città che portano i viaggiatori indietro nel tempo. Fra i vari villaggi e le bellissime spiagge si trovano due città imperdibili. Mdina, conosciuta anche come la “Silent City” di Malta: un borgo fortificato medievale dal fascino cinematografico, con stradine strette, edifici in pietra color miele e silenzi surreali, che la rendono perfetta per una visita al tramonto. Qui l’ideale sarebbe godersi una gustosa e rinfrescante granita alla mandorla, soprattutto d’estate, in uno dei suoi numerosi ed eleganti caffè con vista panoramica.

Poi c’è Rabat, la cittadina adiacente, la quale ospita le Catacombe di San Paolo, ovvero una rete sotterranea affascinante per gli appassionati di storia e archeologia, che vennero realizzate tra il Terzo ed il Quarto Secolo avanti Cristo.

iStock

Gozo: natura incontaminata e spiagge da sogno

Chi vista Malta non può assolutamente perdere Gozo. Un luogo dall’anima rurale e verde nell’arcipelago maltese. Quest’isola è raggiungibile con soli 20 minuti di traghetto dall’isola principale di Malta, ed è perfetta per un’escursione in giornata o anche per qualche notte di quiete, lontani dal grande afflusso di turisti che in genere, soprattutto d’estate, visita Malta.

Di imperdibile a Gozo c’è la natura, uno spettacolo unico: Ramla Bay, che con la sua sabbia rossa, unica nel Mar Mediterraneo, riesce a regalare panorami stupendi ai viaggiatori, quello che rimane della Azure Window, a Dwejra Bay, che fino a poco tempo fa era uno dei luoghi più gettonati a Malta, e ora punto perfetto per fare diving, oppure l’antico Tempio di Ġgantija, una costruzione che risale al periodo antecedenti le piramidi egizie.

Inoltre, Malta è il luogo ideale per gli amanti delle immersioni. Qui, infatti, sono presenti oltre 120 luoghi dove poter fare diving, tra cui Blue Hole, a Gozo, che sembra quasi un tubo scavato nei fondali negli anni dalle correnti e che ha una profondità media di circa 15 metri. È probabilmente il miglior luogo, a Malta, dove poter praticare per gli amanti del diving, ma anche dello snorkeling.

Chiaramente, una volta dedicata la giornata alla scoperta di questi luoghi fuori dal comune, non resta che rilassarsi al tramonto sulla spiaggia di Xlendi e in uno dei suoi locali adiacenti la spiaggia, dove godersi un aperitivo mentre le acque di Malta si tingono d’oro.

iStock

Comino e la Blue Lagoon: il paradiso per gli amanti del mare

Cosa vedere in estate a Malta? Sono ancora tanti i luoghi da scoprire in questo Paese del Mediterraneo. Ad esempio, non si può non menzionare Comino: una piccola isola semi-disabitata, che d’estate attira centinaia di visitatori. Tutti viaggiatori alla ricerca della bellezza naturale de la Blue Lagoon, una laguna dalle acque turchesi e così limpide da sembrare quasi caraibiche.

È possibile arrivare qui con una delle tante barche in partenza dai vicini porti di Silema, Bugibba o Gozo e il modo migliore per godersi al meglio la laguna è quello di arrivare presto al mattino, così da evitare il grande afflusso di turisti durante la giornata, oppure sfruttare la presenza di crociere serali, che offrono anche la cena a bordo, e che sono disponibili da Giugno a Settembre.

Qui, per chi cerca tranquillità, è anche possibile percorrere il Comino Coastal Walk, ovvero una piccola camminata che regala viste mozzafiato sulla laguna e che permette, anche in alta stagione, di godere a pieno della fantastica natura del posto.

iStock

St. Peter’s Pool, Sliema e St. Julian’s: tra mare, shopping e movida

Uno dei luoghi probabilmente più amati dai giovani che decidono di vistare Malta in estate è sicuramente St Peter’s Pool. Una piscina naturale raggiungibile facilmente dal pittoresco villaggio di Marsaxlokk, percorrendo strade un po’ accidentate, alla fine delle quali è possibile assistere ad un panorama senza eguali: una vista mozzafiato sulle acque blu e verdi di Malta, che rendono questo luogo molto amato, anche dai locali, e dalla cui superficie è possibile lanciarsi nel Mediterraneo. Un luogo fantastico per fare snorkeling o semplicemente rilassarsi con una piacevole nuotata.

Per chi, invece, cerca zone più animate, all’insegna del divertimento, allora Sliema è il punto di partenza giusto. Qui è possibile trovare diversi centri commerciali, boutique, locali con terrazze vista mare e accessi al mare, che la rendono la destinazione ideale per chi vuole passare una vacanza estiva urbana, ma a due passi dal mare.

Infine, dove passare la sera? Divertimento assicurato a St. Julian’s, cittadina maltese cuore della vita notturna dell’isola. Soprattutto nel quartiere di Paceville, dove sono presenti il maggior numero di locali, discoteche e casinò, che attirano giovani, e non solo, da tutta Europa. Soprattutto in estate, questa zona è ricca di eventi: rooftop party, dj set sulla spiaggia, boat party e festival musicali.

Insomma: decidere di passare l’estate a Malta, non potrà mai essere una brutta idea! Siete d’accordo? È tempo di preparare le valigie: si viaggia!