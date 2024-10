Cosa sapere sull’aeroporto di Port Moresby: info utili e come raggiungerlo

Cosa c'è da sapere sull'aeroporto di Port Moresby: info utili e consigli pratici su come raggiungerlo in viaggio

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Come raggiungere aeroporto di Port Moresby

L’Aeroporto di Port Moresby, conosciuto anche con il nome di Jackson International Airport è il principale scalo internazionale della Papua Nuova Guinea ed è anche il primo approdo per chi sceglie di scoprire questa terra meravigliosa e selvaggia. Situato a circa 8 km dalla capitale Port Moresby è una porta d’accesso strategica per i viaggiatori internazionali ma anche per quanti si spostano verso le altre regioni del Paese. Se stai pianificando un viaggio, che sia per lavoro o per scoprire le bellezze naturali, in questo articolo troverai informazioni pratiche su come muoverti all’arrivo e come arrivarci in modo efficiente.

Come raggiungere l’aeroporto di Port Moresby: le opzioni migliori

Raggiungere l’aeroporto di Port Moresby non è complicato, ma come sempre nei viaggi, la preparazione fa la differenza. Situato a pochi km dal centro città puoi raggiungerlo in diversi modi: il mezzo usato più comune è il taxi, disponibile in tutta la città e particolarmente utile se desideri evitare complicazioni ed evitare l’affollamento dei mezzi pubblici.

L’alternativa al taxi è la navetta, servizio offerto da molti hotel che ricopre velocemente il tratto di strada da e per l’aeroporto; un’altra soluzione sono i mezzi pubblici, se scegli gli autobus locali è bene che tu sappia che non sono sempre puntuali inoltre potrebbe non essere la scelta idonea se hai molte valigie.

Servizi disponibili all’aeroporto di Port Moresby da conoscere

L’aeroporto di Port Moresby, pur essendo il principale scalo di Papua Nuova Guinea è relativamente piccolo rispetto ad altri hub internazionali. Nonostante le sue dimensioni raccolte offre una serie di servizi utili per i viaggiatori. Puoi trovare bancomat, cambio valuta e connessione wi-fi gratuita in alcune aree ad esempio. Se il tuo volo è in ritardo o hai una lunga attesa, nelle vicinanze ci sono hotel che offrono tariffe giornaliere per riposare qualche ora prima della partenza.

L’aeroporto di Port Moresby è ben organizzato, offre anche alcune lounge riservate ai viaggiatori di classe business o a coloro che desiderano acquistare l’accesso. Ci sono inoltre aree ristoro e piccoli negozi dove acquistare souvenir dell’ultima ora, ma per ogni viaggio in un Paese straniero, è buona cosa avere del contante locale con sé e mantenersi aggiornati con le informazioni sui voli in tempo reale.

Come muoversi una volta atterrati all’aeroporto di Port Moresby: info utili

Arrivare all’aeroporto di Port Moresby o farvi scalo, può sembrare solo la parte iniziale del viaggio, ma è importante saper come muoversi una volta atterrati. Se hai prenotato un hotel in città, molte strutture offrono servizi navetta, gratuiti o con un piccolo compenso extra che ti porteranno direttamente alla tua destinazione.

In alternativa puoi noleggiare un’auto presso le agenzie presenti in aeroporto, ma ricordati di prenotare il veicolo in anticipo; i taxi infine sono una soluzione pratica ma assicurati sempre di usare quelli ufficiali per evitare problemi di sicurezza personale.

Ricordati però di documentarti sui visti per La Papua Nuova Guinea e su tutti i documenti necessari per accedere al Paese; informati in anticipo e cerca di restare al passo con eventuali richieste che possono mutare nel tempo.