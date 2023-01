Dove andare a sciare: le mete preferite dai VIP

Sono molti gli italiani che non rinunciano alla settimana bianca, una bella vacanza da trascorrere sulla neve per divertirsi tra piste di sci e serate in compagnia degli amici. Ma quali sono le mete preferite? Scopriamo quelle scelte dai VIP per iniziare alla grande il nuovo anno. Michelle Hunziker ha optato per l'Alta Badia, uno dei panorami più suggestivi delle Dolomiti, dove c'è un importante comprensorio sciistico. Con lei, anche l'amica Serena Autieri.