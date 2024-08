Come richiedere il visto per il Canada: prezzi e durata

Per accedere al Canada serve il visto: tutte le informazioni necessarie, dai documenti ai costi fino alla durata per pianificare il viaggio

Molti hanno il sogno di organizzare un viaggio in Canada e tra le informazioni utili da conoscere prima di partire c’è senza dubbio la richiesta dei documenti. Oltre a poter visitare bellezze come Toronto, Vancouver e Montréal informandosi online è bene sapere che per poter accedere al Paese non basta il passaporto: serve un visto e l’autorizzazione di viaggio elettronica.

Tipologie e durata del visto per il Canada

Stai pianificando una vacanza alla scoperta del Canada? Ti piacerebbe vedere Toronto o magari Vancouver? Devi sapere che sono disponibili diverse tipologie di visto a seconda dello scopo del viaggio. Prima di capire come ottenerlo, dovrai quindi identificare il motivo per cui ti sposti.

Visto per visitatori (Visitor Visa): è destinato a coloro che desiderano entrare in Canada per turismo, affari o per poter visitare parenti e amici. Questo visto è generalmente valido per un periodo di sei mesi;

è destinato a coloro che desiderano entrare in Canada per turismo, affari o per poter visitare parenti e amici. Questo visto è generalmente valido per un periodo di sei mesi; Autorizzazione di viaggio elettronica (eTA): è l’autorizzazione di viaggio elettronica obbligatoria per i cittadini di Paesi esenti da visto che arrivano in Canada per via aerea. Questo documento è più facile e veloce da ottenere rispetto al visto tradizionale, è valido fino a 6 mesi per visita;

è l’autorizzazione di viaggio elettronica obbligatoria per i cittadini di Paesi esenti da visto che arrivano in Canada per via aerea. Questo documento è più facile e veloce da ottenere rispetto al visto tradizionale, è valido fino a 6 mesi per visita; Visto per studio (study permit): se desiderate studiare in Canada per un periodo superiore ai 6 mesi, vi servirà questo visto, è valido per tutta la durata del corso accademico più ulteriori 90 giorni;

se desiderate studiare in Canada per un periodo superiore ai 6 mesi, vi servirà questo visto, è valido per tutta la durata del corso accademico più ulteriori 90 giorni; Visto per lavoro (work permit): necessario se intendete lavorare in Canada temporaneamente. Il visto può essere legato ad un datore di lavoro specifico o essere aperto, così da poter lavorare per diversi operatori. Il visto è valido da 6 mesi a due anni.

Come fare richiesta del visto per il Canada

Per fare richiesta del visto per il Canada, dovrai occuparti della compilazione di diversi moduli oltre che documenti specifici, di seguito troverete i passaggi necessari per ottenerlo. Inizia seguendo la procedura: parti determinando il tipo di visto tra quelli che ti ho elencato prima, poi specifica il motivo del viaggio, la durata e la cittadinanza.

La maggior parte delle domande del visto per il Canada può essere compilata attraverso il sito web del governo canadese; ti basterà creare un account MyCIC per procedere. A questo punto potrai presentare la documentazione richiesta: serviranno il passaporto valido, due foto formato tessera ma attenzione, dovranno rispettare le specifiche canadesi. Ti basterà quindi compilare la richiesta e pagare la tassa di elaborazione mantenendo le ricevute.

Da cittadino italiano, se desideri accedere per motivi di vacanza in Canada hai bisogno un visto o un’autorizzazione di viaggio oltre al passaporto in corso di validità. Dopo aver ottenuto il permesso ricordati di non restare nel Paese per più di 6 mesi, questo è il tempo massimo di validità del documento ottenuto.

Costi del visto per il Canada

Il costo del visto per il Canada varia a seconda del tipo di visto richiesto. Quello standard è di circa 100 dollari canadesi, mentre l’eTA ha un costo molto più contenuto, circa 7 dollari canadesi. Per il permesso di studio è di 150 dollari canadesi mentre per il lavoro varia dai 155 ai 255 dollari canadesi. Anche la raccolta dei dati biometrici ha un costo ed è di 85 dollari canadesi a persona.