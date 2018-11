Vilnius, la migliore meta europea per un weekend low cost d’inverno

editato in: da

D’inverno, specie nel periodo delle festività natalizie, Vilnius si trasforma in una città magica.

Il grande albero di Natale che illumina l’intera piazza della Cattedrale è l’orgoglio della Lituania per essere stato per diversi anni considerato il più bello d’Europa.

I mercatini natalizi tradizionali che si possono visitare intorno alla Cattedrale e nella piazza del Municipio creano un’atmosfera di festa nel cuore antico della città, uno dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco della Lituania. Dall’1 dicembre fino al 7 gennaio le caratteristiche bancarelle espongono ogni tipo di prodotto dell’artigianato lituano.

A Vilnius è famoso il quartiere degli artisti, Uzupis, e per un weekend (21-23 dicembre) si svolge un originale mercatino di Natale, l’Uptown Market, con tantissimi oggetti, accessori e abbigliamento insoliti realizzati dai giovani designer e dai nuovi talenti lituani. Le strade si vestono di luminarie, i negozi addobbano le vetrine con ogni ben di Dio.



Vilnius è una città perfetta da visitare in un weekend o per un breve soggiorno. La Lonely Planet l’ha inserita tra le 10 destinazioni Best in Europe 2018 da visitare in Europa. I quartieri più interessanti sono vicini e tutto è concentrato. La si gira tranquillamente a piedi. Non lontano dal centro c’è una strada lunghissima, Gedimino, che è la via dello shopping, degli uffici e dei locali. Perfetta per fare acquisti natalizi.

La città vecchia conserva una pianta medievale, con isolati irregolari, specie nel quartiere ebraico, e stradine strette che si aprono su grandi piazze. Gli edifici e le chiese in stile gotico, rinascimentale, barocco e neoclassico, perfettamente preservati, si sposano con armonia e sono lo scenario in cui prende vita la città moderna e giovane che è oggi Vilnius. La Cattedrale dei Santi Stanislao e Ladislao è la chiesa più importante della città. Grande, bianca, imponente e con il campanile staccato dall’edificio a pianta rettangolare. Ma altrettanto maestosa è la Chiesa di Sant’Anna, un enorme edificio gotico di mattoni rossi.

In città ora c’è una nuova attrazione: il MO Museum. Nato dall’iniziativa dei due scienziati e filantropi lituani Danguole e Viktoras Butkus, questo museo si trova all’interno di un edificio di design progettato dall’architetto di fama internazionale Daniel Libeskind e ospita una collezione di oltre 5.000 opere d’arte contemporanea, tra dipinti, disegni, stampe, fotografie e sculture, realizzate da artisti lituani dagli Anni ’60 ad oggi. Il MO Museum è uno spazio aperto, “senza muri” dove il pubblico è invitato a interagire e a connettersi con l’arte. E per chi è appassionato di arte e architettura, negli ultimi anni altri quartieri meno centrali si sono rifatti il look e stanno suscitando l’interesse dei turisti. Nella periferia Nord, per esempio, stanno sorgendo diversi edifici e grattacieli moderni, mentre a Sud, vicino alla ferrovia, c’è il quartiere Naujamiestis, una zona di ex edifici in stile sovietico che, fino a qualche anno fa, era piuttosto malfamato e che ora è molto trendy, specie tra i giovani della Lituania.