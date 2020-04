Le location in Italia della serie Tv “Diavoli”

editato in: da

Nella mini serie Tv di Sky, “Diavoli” (“Devils”) che vede protagonisti Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, c’è anche un po’ d’Italia. L’intricata vicenda internazionale, che ruota attorno a una cospirazione finanziaria mondiale scoperta da un gruppo di uomini d’affari di una grande banca d’investimento, è ambientata tra Londra, New York e il nostro Paese.

Dominic (Patrick Dempsey) e Massimo (l’attore Alessandro Borghi) si incontrano a Cetara, sulla Costiera amalfitana. Le scene si svolgono tra la zona del porto, la piazzetta, la torre vicereale e il cimitero. Un’occasione unica per scoprire questa splendida località campana.

Il pittoresco borgo di mare, che guarda verso Capri, è un piccolo gioiello incastonato nella splendida cornice della costiera, una meta ancora lontana dal turismo di massa. Da sempre, questa graziosa cittadina di mare è il luogo di vacanza preferito dai giovani salernitani, che la scelgono per via della vicinanza con il capoluogo che dista appena 11 chilometri. Oltre alla vicinanza, Cetara è anche un luogo favoloso dove andare d’estate per trovare acque cristalline.

È il classico borgo di pescatori, con le case raccolte intorno alla Chiesa di San Pietro Apostolo, con la famosa cupola di maioliche e il campanile a bifore. L’antica Torre d’avvistamento saracena domina tutto il paese. Nel porticciolo si trovano ormeggiate barche e pescherecci. A Cetara, infatti, si può mangiare il pesce più fresco di tutta la provincia, soprattutto tonni e alici. Proprio la colatura di alici è una delle specialità gastronomiche della città.