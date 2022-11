Vacanze invernali senza pensieri: con Scalapay prima parti e poi paghi

L’inverno si accinge ad arrivare nel nostro continente e ci invita a scoprire località di montagna che sembrano uscite da un libro di fiabe, mentre dall’altra parte del mondo questa stagione sprona a tuffarsi in un mare cristallino e rotolarsi in spiagge da sogno. Qualunque sia la necessità, è in arrivo un ottimo periodo per viaggiare, e noi conosciamo un modo per farti vivere vacanze invernali senza pensieri.

Puoi pagare il tuo viaggio in tre comode rate (e senza interessi)

Viaggiare nella massima serenità e nel più puro benessere è possibile grazie a Scalapay, un innovativo metodo di pagamento che ti permette di acquistare la vacanza desiderata, partire quando lo ritieni più opportuno e pagare il tutto in 3 comode rate.

Una FinTech italiana che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store grazie alla possibilità di poter dilazionare un acquisto in tre rate, tutte sempre senza interessi.

La prima quota potrai saldarla non appena procederai a compare il viaggio di tuo interesse, la seconda a distanza di un mese e la terza 30 giorni dopo ancora, senza nessun costo in più in termini di interessi o commissioni. In sostanza, prima di regolare il pagamento della tua vacanza potrai partire e godertela ovunque tu voglia, perché le offerte e i partner di Scalapay sono davvero tantissimi e in continua crescita.

Le offerte per l’inverno che non puoi lasciarti scappare

Inutile che provi a nasconderlo, siamo certi che anche tu hai sognato almeno una volta nella vita di passare le tue vacanze invernali tra spiagge incantevoli abbracciate da una natura rigogliosa.

E ora, senza pagare tutto subito, lo puoi fare grazie alla collaborazione tra Scalapay e Veratour. Non sai dove andare? Per esempio, potresti festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Sharm El Sheikh dove sorge il Veraclub Reef Oasis Beach Resort, un villaggio che si affaccia su un mare che sembra fatto di cristallo e abitato da pesci dalle mille sfumature. L’estate da queste parti è assicurata, ma anche la possibilità di dedicarsi a trattamenti di bellezza, massaggi, bagni di vapore e piscine termali.

Oppure, se il tuo obiettivo è trascorrere il Natale nelle spiagge più belle del mondo puoi prenotare una vacanza con Alpitour, sempre pagando in 3 comode rate. Scegliendo di partire tra il 23 dicembre e il 6 gennaio potrai dirigerti verso gli atolli da sogno delle Maldive, le isoli dai colori sgargianti dei Caraibi, scoprire il cuore dell’Africa orientale a Zanzibar o in Kenya, oppure crogiolarti nelle meraviglie del Mar Rosso o nella natura sorprendente delle Canarie.

Non sei ancora convinto? Allora sappi che tutti i pacchetti includono il volo, il bagaglio, assistenza 24 ore su 24 e l’assicurazione base annullamento e medico-bagaglio.

Ma non è finita qui: tra i partner di Scalapay c’è anche Trentino Booking che ti consente di scoprire l’inverno di questa fiabesca zona d’Italia sciando tra fantastici paesaggi dolomitici, raggiungendo con le ciaspole suggestivi rifugi, provando l’ebbrezza dello sleddog, rilassandoti con le attività di benessere nella neve, e molto altro ancora.

Ancora Italia ma questa volta ai piedi del maestoso Monte Bianco nel cuore della Valle d’Aosta, grazie alla collaborazione tra Scalapay e TH Resorts puoi soggiornare nel TH Courmayeur di Entreves, una zona dove la montagna regala panorami spettacolari. Si trova a pochissima distanza dall’incredibile Skyway e a tua disposizione c’è anche una piscina panoramica con tanto di centro benessere.

Altre esperienze affascinanti le puoi vivere grazie alla collaborazione tra Scalapay e AllTours.it che offre villaggi per le tue vacanze invernali in giro per il mondo. Puoi decidere di abbronzarti sulle spiagge del Mar Rosso, scoprire la Giordania che è uno dei Paesi più sorprendenti che esistano, perderti tra i Cammini delle Fate della Turchia mentre sorseggi un loro gustosissimo tè, oppure lasciarti trasportare dalle onde del mare del Kenya, di Capoverde e di Zanzibar.

Infine, puoi anche fare la crociera dei tuoi sogni grazie a Borsaviaggi.it, dei veri e propri specialisti del settore che possono condurti alla scoperta del meraviglioso mare italiano, della Grecia, delle Isole Baleari e Canarie fino a rilassarti in Egitto e sul Mar Rosso. Oppure, puoi garantirti la migliore tariffa disponibile per un’autentica vacanza italiana in famiglia (e non solo) con Evvai.com. Ciò che li distingue maggiormente da altri? La comodità, la sicurezza, la certezza di alloggiare in strutture tipiche del nostro Paese e tanto divertimento per tutte le età, bambini compresi.

Scopri tutti i partner e le offerte sul sito Scalapay.

Vantaggi e trasparenza: i punti forti di questo servizio

Fa strano sentirsi dire che si può pagare in 3 comode rate senza interessi, eppure è tutto vero. Ma ciò che fa ancora più piacere è che questo è solo uno dei punti forti di Scalapay. Tra gli altri, infatti, c’è la totale trasparenza grazie a un semplice e preciso piano di pagamento che non presenta asterischi e costi nascosti.

L’altro punto forte sono i vantaggi che offre: pagare in maniera dilazionata permette di poter fare un upgrade di camera, riservare diversi trattamenti alla spa, prolungare il soggiorno e molto altro ancora.

Insomma, grazie a questo sistema puoi organizzare la tua vacanza invernale dei sogni, pagare con tutta la calma di cui hai bisogno e soprattutto senza avere ansie su eventuali interessi o commissioni. In più, hai anche la possibilità di migliorare la tua esperienza con i servizi che vorrai aggiungere.

Non resta che partire e godersi il viaggio, in tutta serenità e sicurezza.