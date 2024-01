Tra le 10 mete invernali preferite dagli americani c’è anche l’Italia

Gli americani amano trascorrere le loro vacanze in Italia durante tutto l'anno, ma in particolare lo desiderano in inverno: uno studio ci svela il perché

Molti nostri connazionali, sia nel passato che attualmente, hanno sempre avuto in testa il famosissimo “sogno americano”, quindi la speranza che attraverso il duro lavoro, il coraggio e la determinazione sia possibile raggiungere un migliore tenore di vita, magari proprio vivendo in USA. Diversi statunitensi, invece, hanno sempre desiderato l’altrettanto nota “dolce vita”, un periodo storico che riguarda il nostro Paese e dedicato a uno stile di vita spensierato e dedito ai piaceri mondani.

Non sorprende sapere, quindi, che tra le 10 mete invernali preferite dagli americani ci sia proprio l’Italia. Ora scopriremo insieme il perché anche le altre destinazioni particolarmente amate dagli statunitensi.

Perché l’Italia è la più amata

Ad affermare quanto appena detto è uno studio condotto da StoryBoards che ha analizzato diverse parole chiave relative ai viaggi, come “voli”, “ristoranti”, “impianti sciistici” e molto altro ancora. Il tutto prendendo in considerazione 43 destinazioni di viaggio particolarmente popolari, con lo scopo di scoprire dove gli americani sono più interessati a trascorrere le loro vacanze.

Come già annunciato, l’Italia è il Paese che conquista il primo posto di questa classifica e con quasi 93.000 ricerche medie effettuate da settembre a dicembre 2023. Ma la verità è che il Belpaese è una delle destinazioni più popolari per gli americani durante tutto l’anno. Ciò non toglie che da queste parti l’inverno sia particolarmente fiabesco: l’Italia, con i mercatini sparsi per tutto il Paese, con i suoi ottimi impianti sciistici e il lusso ad alta quota, è un paradiso per gli americani. Senza dimenticare che, come si può leggere sullo studio, “le Alpi italiane sono uno di quei panorami da ammirare una volta nella vita”.

Le altre destinazioni amate dagli americani

Al secondo posto della classifica delle destinazioni più amate dagli americani per le loro vacanze invernali c’è un Paese particolarmente desiderato anche da noi italiani: il Giappone, con ben 33.275,49 ricerche medie. Gli statunitensi sognano di raggiungere il Paese del Sol Levante perché regala un’interessante miscela di antiche tradizioni e festività moderne, unita a sereni paesaggi invernali e vivaci luci cittadine. In sostanza, è il posto perfetto per vivere un’atmosfera unica, accattivante e prettamente vacanziera

L’unica pecca? È che questo incantevole angolo asiatico durante l’inverno può essere estremamente freddo, poiché le temperature medie possono variare da 1°C a 13°C.

Il terzo posto è occupato sempre da una meta dell’Asia, ma dove il caldo è la parola d’ordine: la Thailandia, con quasi 23.000 ricerche medie. Merito certamente dei suoi circa 38°C stagionali, ma anche delle sue paradisiache spiagge dal fascino tropicale che sono sempre accompagnate dalle tipica e calda ospitalità locale. In poche parole, è il luogo più indicato per vivere una fuga non tradizionale (per gli americani) e fatta di bellissime spiagge, ricchezza culturale e un ambiente festoso.

Più in basso nella lista c’è la Grecia che occupa il quarto posto con 12.293,11 ricerche medie, da settembre a dicembre, mentre Aruba chiude i primi cinque con 11.096,67 ricerche medie.

Insomma, anche gli americani amano trascorrere le loro vacanze invernali sia al mare che in montagna (senza dimenticare le città d’arte). Non sorprende, quindi, che il nostro Paese sia una delle destinazioni di viaggio più amate dagli statunitensi durante tutto l’anno.