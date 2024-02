Tsuzumi-mon: il portale d’accesso a una delle stazioni più belle del mondo

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Tsuzumi-mon, Stazione di Kanazawa, Giappone

Il Giappone, terra di contrasti e incanto senza fine, è un luogo dove il passato e il futuro si intrecciano in un abbraccio senza tempo, dove le grandi metropoli si ergono come sentinelle del progresso, mentre i giardini secolari sussurrano storie di antichi imperi. Tra le sue innumerevoli meraviglie, c’è un luogo di rara maestosità e bellezza, un’esperienza che afferra l’anima e la porta in un viaggio attraverso secoli di storia e cultura.

Oggi il nostro viaggio ci conduce a Kanazawa, l’epicentro culturale ed economico della regione di Hokuriku. Qui, tra le sue splendide vie, sorge la magnifica Tsuzumi-mon, un’icona di ingegneria architettonica che si erge fieramente come custode dell’ingresso alla stazione ferroviaria cittadina.

Non è solo un punto di transito, ma un portale che invita a esplorare gli angoli di Kanazawa e le zone circostanti della Prefettura di Ishikawa. È l’inizio di un’avventura che porta con sé il profumo dei fiori di ciliegio, il suono melodioso dei flauti di bambù e la serenità dei giardini zen, per lasciarsi incantare dai tesori che si celano in questa terra straordinaria.

La Stazione di Kanazawa: un’oasi di innovazione e bellezza

Fonte: iStock

Sebbene l’attuale struttura possa brillare di modernità e grandiosità, con la sua architettura futuristica e le comodità all’avanguardia, le sue radici affondano in un passato lontano, nel 1898, quando in quello stesso luogo sorgeva un modesto edificio in legno. Una costruzione semplice, dalle dimensioni ridotte, destinata a servire una comunità che, all’epoca, vedeva nella ferrovia un collegamento essenziale con il resto del Paese.

L’inaugurazione del nuovo edificio avvenne solo nel 2005, grazie al genio creativo di Ryuzo Shirae, che donò alla città un simbolo di progresso e contemporaneità.

Oltre alla sua bellezza intrinseca, la stazione è anche un fulcro di innovazione e sostenibilità. Infatti, grazie all’uso di molteplici pannelli solari posizionati sul tetto, Kanazawa è in grado di generare parte della sua energia in modo pulito e rinnovabile. Questo non solo riduce l’impatto ambientale della struttura, ma dimostra anche l’impegno della città verso la lotta contro il cambiamento climatico e la promozione di pratiche sostenibili.

Tsuzumi-mon: l’icona architettonica di Kanazawa

Al primo sguardo, la maestosa Tsuzumi-mon cattura l’attenzione con la sua grandiosità e la sua grazia senza tempo. Ergendosi con fierezza su una piazzetta accogliente, arricchita da alberi e panchine, invita sia i pendolari sia i turisti di passaggio a fermarsi per un istante di contemplazione. Il suo design, un omaggio al tradizionale torii giapponese reinterpretato in chiave contemporanea, incanta con le sue curve sinuose e i suoi motivi decorativi che si fondono in perfetta armonia con l’ambiente circostante.

Inoltre, crea uno scenario unico e suggestivo con l’edificio moderno che la sovrasta, caratterizzato da un vasto soffitto in vetro che lascia penetrare generosamente la luce del giorno, illuminando gli spazi interni con una luminosità vivace e avvolgente.

Il nome stesso del portale, Tsuzumi, si ispira al ritmo incalzante del tamburo utilizzato nel tradizionale teatro Noh, evocando così la pulsante vivacità della quotidianità locale. Ogni minuzioso dettaglio di questa struttura, dai pilastri alle eleganti decorazioni che adornano la sua superficie, è stato plasmato con maestria e passione, testimoniando l’instancabile amore e la profonda dedizione degli artigiani che hanno dato vita a questa meraviglia architettonica.