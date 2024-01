Il santuario che sorge in mezzo alla baia è un sogno a occhi aperti

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Quello in cui vogliamo portarti oggi è un luogo che non ha bisogno di presentazioni, immortalato in innumerevoli fotografie, dipinti e racconti. È una meta che, nonostante sia conosciuta in tutto il mondo, mantiene ancora il suo mistero e la sua bellezza incontaminata.

Stiamo parlando del Santuario Itsukushima, o Itsukushima-jinja, un autentico gioiello che sorge maestoso dalle acque dell’omonima isola, nella prefettura di Hiroshima. Questo luogo mistico rappresenta davvero l’anima stessa del Giappone, incantando i turisti di tutto il pianeta con la sua bellezza senza tempo.

Immerso in un paesaggio di straordinario fascino, il santuario ti accoglie con la sua torii galleggiante, che durante l’alta marea sembra sospesa sull’acqua in un perfetto equilibrio tra natura e arte. È uno spettacolo che toglie il fiato, un momento di pura meraviglia che ti farà sentire in sintonia con l’intero universo.

Il Santuario Itsukushima: la bellezza sacra del Giappone

Immerso tra gli incantevoli paesaggi dell’isola di Miyajima, il Santuario di Itsukushima emerge come un capolavoro architettonico, risplendendo con una grazia divina che appare quasi irreale.

Questo tempio, che sembra fluttuare sulle acque durante l’alta marea, è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, sottolineando la sua importanza culturale e storica. Con la sua struttura laccata in rosso vermiglio, offre un contrasto stridente, e al contempo affascinante, con il blu intenso delle acque e il verde lussureggiante dell’isola, creando un’immagine enigmatica che incanta e ispira.

Le sue origini risalgono all’anno 593, un’epoca in cui il divino permeava ogni aspetto dell’esistenza. Tuttavia, la maestosità che ammiriamo oggi è frutto della visione di un solo uomo, il condottiero Tairano Kiyomori. Nel 1168, mosso da una passione ardente e una fede incondizionata, decise di dargli una nuova vita, trasformando quella che era una struttura semplice in un vero capolavoro architettonico. Un luogo sacro dedicato agli dèi che proteggono il popolo dalle calamità marine e dalle guerre.

Durante l’alta marea, il celebre portale diventa un’isola solitaria in mezzo all’acqua, accessibile solo in barca. Si staglia contro il cielo come un guardiano silenzioso che sembra sospeso tra cielo e terra, testimone immutabile del passare del tempo. Con la bassa marea, invece, il torii si trasforma, rivelando i suoi pilastri robusti che emergono dall’acqua come giganti di legno. In quel momento, è possibile raggiungerlo a piedi, camminando su un sentiero di sabbia e conchiglie che sembra condurre direttamente al cuore dell’universo.

E quando la marea si ritira, gli abitanti del luogo si riuniscono per raccogliere i crostacei che si attaccano alla base del santuario. Un rituale che celebra la vita e la comunità, un momento di condivisione che sottolinea il legame indissolubile tra l’uomo e la natura.

Il complesso templare di Itsukushima: una magia di colori e forme

Circondato da affascinanti edifici legati allo shintoismo e al buddismo, il Santuario di Itsukushima è un affascinante patchwork di stili architettonici che raccontano storie di secoli passati. Tra questi, spiccano la pagoda a cinque piani, un vertiginoso capolavoro di equilibrio e simmetria, e la pagoda a due piani, espressione di una semplicità elegante.

Eppure, nonostante la sua bellezza eterea, il tempio ha affrontato molteplici sfide nel corso dei secoli. Violente tempeste hanno danneggiato la sua struttura, mettendo a dura prova la resistenza di questo luogo sacro.

Il 5 settembre 2004, infatti, è stato colpito duramente da un tifone che ha distrutto parzialmente i tetti e i camminamenti, costringendo alla chiusura del complesso per i lavori di ricostruzione. Oggi, ha aperto nuovamente le porte ai visitatori che possono facilmente raggiungere il santuario con un traghetto, avvicinandosi così a un luogo dove la storia, la cultura e la natura si fondono in un’esperienza indimenticabile.