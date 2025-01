Le terme di Sardara: relax nel cuore della Sardegna

Fonte: Hotel termale Antiche Terme di Sardara L'Hotel termale Antiche Terme di Sardara ospita il centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

Le terme di Sardara, immerse nel cuore della Sardegna, sono una delle mete più apprezzate sull’isola per il benessere e la cura del corpo. Per gli amanti delle terme e Spa in Italia, l’Hotel termale Antiche Terme di Sardara, che ospita il complesso termale, è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, e offre la possibilità di usufruire di trattamenti terapeutici riconosciuti per la salute. Le acque termali, derivanti dal percolamento delle acque meteoriche, scendono a migliaia di metri di profondità e riemergono, mineralizzate, ad una temperatura che varia da 45 a 60°C. Ricche di sali minerali, l’acqua minerale di Sardara è classificata bicarbonato-alcalino-sodica, ipertermale, ed è nota per le sue proprietà benefiche, in particolare per il trattamento di disturbi muscolari, articolari e respiratori.

Come arrivare alle terme di Sardara

Le Terme di Sardara si trovano a meno di un’ora da Cagliari eOristano, e a pochi chilometri dal centro abitato di Sardara, ben collegate alle principali arterie stradali della Sardegna. Per chi arriva in auto, il percorso migliore prevede di seguire la SS131 e successivamente le indicazioni per Sardara. Chi sceglie i mezzi pubblici può raggiungere la località utilizzando autobus regionali in partenza dai principali centri dell’isola, come Cagliari o Oristano, per poi proseguire con un breve tragitto in taxi o navetta verso le terme. Chiamando la struttura, è possibile avere tutte le informazioni per organizzare l’arrivo e il check in.

Giorni di apertura e orari delle terme di Sardara

Le terme sono aperte tutto l’anno e gli orari di accesso possono variare in base alla stagione. Generalmente, l’accesso alle piscine è consentito dalle 9 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 19.30; mentre il giovedì l’orario è continuato senza pausa. I trattamenti sono da prenotare a seconda delle disponibilità e sono organizzate durante l’anno offerte speciali con orari e durata pensati ad hoc.

Prezzi delle terme di Sardara

Le tariffe delle terme di Sardara possono variare in base ai trattamenti scelti e alla durata del soggiorno. Una giornata alle terme con pranzo ha un costo di 65 euro per persona (bevande e trattamenti esclusi) la domenica; 60 euro il sabato e 45 euro dal lunedì al venerdì. Stesso tariffario per la proposta One day serale, che include ingresso serale alle piscine termali dalle 14 alle 19.30, cena e il venerdì, sabato, domenica e lunedì bagno sotto le stelle dalle 22 alle 24. Dal lunedì al venerdì si può acquistare un ingresso di mezza giornata la mattina, dalle 9 alle 12.30 a 20 euro a persona. Sono previsti poi pacchetti con diversi servizi e trattamenti, anche di più giorni. La due giorni durante il weekend costa 139 euro in pensione completa e 129 euroin mezza pensione, per persona con sistemazione in camera doppia standard, e include ingresso alle piscine termali e alla sala fitness, e bagno sotto le stelle. I trattamenti corpo e viso hanno costi che variano: 60 euro circa i massaggi (80 euro quello di coppia); dai 25 ai 55 euro i trattamenti per il viso; 15 euro l’ingresso al percorso benessere tra sauna finlandese, zona spa relax, docce filiformi emozionali e bagno turco.

Tariffe ridotte per i bambini e i ragazzi che soggiornano nella stessa camera dei genitori, in base all’età: da 2 a 12 anni la riduzione è del 50% della quota intera; da 13 a 18 anni del 20%; oltre i 18 anni del 10%. I bambini fino ai 24 mesi vengono ospitati gratuitamente.

Per usufruire invece di un ciclo di cure riconosciute dal S.S.N. (Fangoterapia, Balneoterapia, Cure inalatorie, Cure sordità rinogena), basta rivolgersi al proprio medico di famiglia per richiedere la prescrizione specificando la patologia e utilizzando esclusivamente il modulario-ricettario del S.S.N.

Trattamenti e servizi delle terme di Sardara

Le acque termali di Sardara sono rinomate per le loro proprietà benefiche e vengono utilizzate per una varietà di trattamenti mirati al benessere e alla salute. Tra i servizi disponibili nella struttura si trovano la balneoterapia, indicata per rilassare i muscoli e favorire la circolazione, e le cure inalatorie, particolarmente efficaci per problemi respiratori grazie a trattamenti come aerosol e nebulizzazioni. La fangoterapia è consigliata per alleviare dolori articolari e muscolari, mentre i massaggi terapeutici vengono eseguiti da personale qualificato per garantire un profondo senso di benessere fisico e mentale. L’area Spa dell’hotel comprende anche piscine termali, sauna e percorsi Kneipp, pensati per offrire un’esperienza di relax completo.

Info utili sulle terme di Sardara

La struttura dispone di un ampio parcheggio gratuito per gli ospiti, e di un parco di circa 8 ettari. All’interno dell’hotel, il Ristorante delle Antiche Terme con affaccio sulle due piscine termali e sul parco naturale propone una raffinata cucina mediterranea unita alle più gustose specialità della tradizione culinaria sarda. Con un supplemento di 7 euro al giorno, oltre alla particolare attenzione nella preparazione dei cibi separatamente, è possibile richiedere cibi specifici senza glutine. In Hotel sono ben accolti i cani di piccola taglia e per il loro soggiorno è prevista una tariffa di 14 euro al giorno che comprende brandina, ciotola d’acqua, ciotola di cibo e un pasto secco al giorno (è vietato il loro accesso alla sala da pranzo, al bar, al parterre delle piscine ed a tutti i reparti di cura).