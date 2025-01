Da Milano ad Abano Terme a bordo di un treno storico

Il "Treno delle Terme" è un'occasione imperdibile per chi desidera scoprire le meraviglie delle terme di Abano in modo originale, a bordo di un treno che è più di un semplice mezzo di trasporto, ma una vera e propria macchina del tempo.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista del centro termale di Abano Terme

L’inizio del 2025 porta con sé un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di viaggi e di benessere: dal 24 al 26 gennaio, il “Treno delle Terme” collegherà Milano con la storica località termale di Abano Terme.

Un’iniziativa che unisce la bellezza di un viaggio su un treno storico con la possibilità di scoprire le rinomate acque termali di Abano, noto sin dai tempi dei Romani per le sue proprietà curative. Questa esperienza unica è il risultato della collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e Duegi Editrice, che hanno progettato un programma ricco di eventi e pacchetti turistici per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore.

Da Milano Centrale alle terme in viaggio su un treno storico

Il “Treno delle Terme” non è solo un semplice trasporto, ma un’esperienza che riporta indietro nel tempo. Composto da vagoni d’epoca accuratamente restaurati, questo treno consente ai passeggeri di rivivere il fascino dei viaggi di un tempo, con il comfort e l’efficienza dei mezzi moderni. I viaggiatori che saliranno a bordo il 24 gennaio a Milano Centrale, infatti, non solo si godranno il panorama, ma avranno anche la possibilità di immergersi nella storia ferroviaria italiana, con fermate in alcune delle città più significative della regione.

Il treno partirà da Milano Centrale alle 14:25 del 24 gennaio, con fermate previste a Treviglio (14:45), Brescia (15:15), per giungere infine ad Abano Terme alle 17:06. Il viaggio continuerà con una breve sosta alle Terme Euganee, per poi riprendere il percorso verso Milano. Il 25 e il 26 gennaio, i viaggiatori avranno un’altra occasione per vivere questa esperienza, con partenza alle 8:35 da Milano e ritorno previsto alle 19:30.

Non solo relax alle terme, anche cultura

Oltre al viaggio stesso, i partecipanti al “Treno delle Terme” avranno l’opportunità di esplorare la stazione ferroviaria di Abano Terme, recentemente restaurata e ora sede della Duegi Editrice. Qui, per due giorni, saranno organizzati eventi culturali che renderanno il soggiorno ancora più interessante. Mostre fotografiche, esposizioni di modellismo ferroviario e borse scambio saranno solo alcune delle attrazioni che animeranno l’area, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione di approfondire la storia e la cultura del territorio.

Per gli amanti delle terme, sarà inoltre possibile acquistare pacchetti turistici che comprendono soggiorni di una o due notti in strutture ricettive convenzionate da quattro e cinque stelle, in grado di offrire esperienze di benessere uniche. Le terme di Abano, infatti, sono rinomate per la qualità delle sue acque curative, già apprezzate dai Romani per le loro proprietà terapeutiche. Un’opportunità perfetta per combinare il piacere di un viaggio su un treno d’epoca con il relax in un centro termale di grande tradizione.

Un viaggio in treno sostenibile ed esperienziale

Il “Treno delle Terme” rappresenta anche una scelta di turismo sostenibile. L’uso di un treno storico, infatti, non solo regala una connessione unica con il passato, ma è anche un’opzione ecologica rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto. Il treno diventa così un modo per riscoprire il fascino del viaggio lento, lontano dal caos dei moderni trasporti e immersi nel ritmo tranquillo e romantico di un tempo.

Inoltre, questa iniziativa conferma la vocazione turistica del treno storico, che da sempre è stato un mezzo ideale per chi desidera vivere un’esperienza completa, che coniuga il piacere di un viaggio comodo con la scoperta di luoghi storici e culturali. L’evento di gennaio si inserisce infatti in una serie di proposte turistiche promosse da FS Treni Turistici Italiani, che mira a valorizzare il patrimonio ferroviario italiano e a far conoscere le bellezze del nostro Paese in modo originale e coinvolgente.

Biglietti e pacchetti disponibili per il Treno delle Terme

I biglietti per il “Treno delle Terme” sono già disponibili online, sul sito di FS Treni Turistici Italiani e sui principali canali di Trenitalia. I viaggiatori possono acquistare i biglietti per le fermate di Treviglio e Brescia dal 9 gennaio. Il biglietto costa 39 euro per gli adulti e 19,50 per i ragazzi. I bambini fino ai quattro anni viaggiano gratis. È possibile acquistare pacchetti turistici che includono il soggiorno in strutture ricettive convenzionate di Abano e di Montegrotto.