QuFu in Cina, i luoghi di Confucio e non solo: cosa vedere

Fonte: iStock QuFu in Cina

Hai mai sentito parlare di QuFu in Cina, la patria cinese di Confucio? Secondo la leggenda, è qui che sarebbe nato il filosofo. Ed è sempre qui, infatti, che il legame con Confucio è fortissimo: è possibile visitare il Tempio di Confucio, la Kong Family Mansion e il Tempio Yan Hui. La casa di Confucio è stata consacrata due anni dopo la morte dal Principe Lu. Ti portiamo alla scoperta della storia del luogo, con le attrazioni da non perdere.

QuFu in Cina, cosa vedere

QuFu dista sei ore in auto da Pechino, ed è una città che si trova esattamente nella provincia di Shandong, a due ore di autobus da Jinan. Il motivo principale per cui è famosa è sicuramente Confucio, i cui siti correlati al filosofo sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Questo territorio è unico al mondo, ha più di 2500 anni di storia e ha dato i natali al primo saggio della Cina.

Tempio di Confucio

L’edificio è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e nelle sue vicinanze si trova anche una statua di Confucio alta circa 72 metri, realizzata in ottone e rinforzata in acciaio. Questo complesso è tra i più grandi in Cina, con diverse strutture, come la Sala Dacheng, la Sala del Riposo (che è dedicata alla moglie di Confucio) o ancora la Porta Dacheng, ovvero la Porta della Grande Perfezione.

Cimitero di Confucio (o Foresta di Confucio)

Il Cimitero di Confucio o Foresta di Confucio è dove è sepolto il filosofo, oltre a più di 70 generazioni dei suoi discendenti. Noi consigliamo di visitarlo per la spiritualità del luogo, oltre agli scultorei delle ere Ming e Qing, che vanno a decorare i siti delle tombe. Nel tardo pomeriggio, i turisti solitamente lasciano il posto, che diventa un luogo di silenzio in cui connettersi con la filosofia di Confucio.

Residenza della famiglia Kong

Il Palazzo della famiglia Kong si trova proprio a est del Tempio, ed è stato a lungo la residenza dei discendenti del filosofo. Si occupavano di curare il Tempio, oltre che il cimitero. Il primo palazzo è stato costruito nel 1038, per poi essere rifatto nel 1377, anno in cui è stato spostato dal Tempio (prima era comunicante). L’ampliamento è avvenuto nel 1503, e comprendeva ben 3 file di edifici con oltre 500 stanze. Il palazzo è andato distrutto nell’incendio del 1838, ma è stato ricostruito anche grazie ai fondi destinati dall’imperatore. Oggi conta quasi 500 stanze, e l’architettura è tipicamente cinese.

Montagna di Shimen

Per chi si trova a QuFu in Cina, visitare i Monti Shimen è un’occasione imperdibile. Non è solamente la patria di Confucio, ma è un luogo in cui ammirare uno spaccato autentico della Cina. I Monti Shimen prendono il nome dalle cime gemelle omonime: la vegetazione è piuttosto ricca, e c’è sempre un legame con il filosofo, poiché è qui che ha scritto il Libro dei Mutamenti. Diverse le attrazioni da non perdere, tra cui la residenza di Li Duyan, il Padiglione Qiushi e la residenza di Kong Shang, oltre al Tempio Shimen e alla Sala dei Mille Buddha.