Stadspark Antwerpen: il triangolo verde nel cuore di Anversa

Fonte: iStock Stadspark: il parco più romantico di Anversa

Proprio così: guardando la cartina di Anversa si possono notare alcuni spazi verdi nell’area urbana che disegna il profilo di questa città del Belgio. Ce n’è solo uno, però, a forma di triangolo. Potremmo dire anche equilatero: si tratta dello Stadspark, uno dei parchi cittadini e luogo che va inserito senza dubbi nella lista delle cose da vedere ad Anversa. Cosa ci racconta questo luogo?

Informazioni utili per visitare lo Stadspark: dove si trova e cosa sapere

Anversa non è una città piccola ma, soprattutto nella sua area centrale, la si gira molto bene a piedi o usando i mezzi pubblici locali. Lo Stadspark si trova inserito in un’area molto interessante dove passeggiare: è localizzato, infatti, tra il quartiere Theaterbuurt, il Quartiere dei Diamanti e la Stazione Centrale di Anversa.

Per quanto riguarda gli orari, lo Stadspark di Anversa è aperto tutti i giorni, dall’alba al tramonto. Il parco è completamente accessibile per i viaggiatori con mobilità ridotta. L’ingresso è gratuito per tutti. Si possono portare i propri cani, ma vanno tenuti al guinzaglio e le deiezioni vanno raccolte e gettate negli appositi cestini.

Per quanto riguarda le toilette, non sono presenti ma ci sono dei orinatoi utili per i maschi. Meglio organizzarsi prima di entrare nel parco.

Un’area verde nata nel XIX Secolo

Progettato alla fine del XIX Secolo da Eduard Keiling, il parco è stato progettato per sostituire un’antica fortificazione militare di Anversa. Questo polmone verde è nato secondo quelli che erano i dettami stilistici di quell’epoca. I grandi paesaggisti del 1800 si ispiravano ai giardini progettati da Lancelot “Capability” Brown, il grande architetto degli spazi verdi più importanti della Gran Bretagna.

Per questo motivo, lo Stadspark di Anversa conserva ancora oggi il suo fascino romantico che l’ha visto protagonista fin dal principio. Qui, infatti, non ri sembrerà di essere in viaggio in Belgio: le Fiandre si trasformano in un paesaggio quasi inglese, con ampi prati, un laghetto molto romantico, ponticelli decorativi e una vegetazione ben curata e rigogliosa che arriva da mezza Europa.

Fonte: iStock

Cosa fare nello Stadspark di Anversa

Sicuramente, questo luogo è nato per regalare alla città uno spazio verde nel quale passeggiare. Questa era ed è la funzione principale dello Stadspark. Potresti recarti qui per prendere una pausa dalla tua esplorazione del vicino centro di Anversa.

Oltre a questo, lo Stadspark, con i suoi quattordici ettari di area verde ombreggiata, è un luogo molto apprezzato – anche dagli abitanti stessi di Anversa – per fare sport. Sei parte di quella squadra di viaggiatori che non rinuncia mai a un po’ di sano allenamento anche quando sei in vacanza? Durante il tuo viaggio in Belgio, troverai il tuo migliore alleato proprio nello Stadspark. Qui potrai correre, andare in bici (è molto facile noleggiarle in città) o praticare altre attività, come lo yoga o la meditazione.

Se il tuo viaggio ad Anversa si svolge in autunno o in primavera, sappi che lo Stadspark è uno dei luoghi naturalistici più fotografati della città: i colori delle piante sono speciali, sia in una stagione che nell’altra.

Portare i bimbi allo Stadspark

Anche i viaggiatori più piccoli ameranno lo Stadspark. I bimbi che amano giocare all’aperto troveranno qui il perfetto parco giochi. Il parco ha, infatti, un’area totalmente attrezzata con altalene e altre tipologie di giochi e giostrine, tutte in legno e studiare per far divertire i bimbi e aiutarli a sviluppare il senso del gioco, così come altre abilità fisiche.

La pace, in generale, regna sovrana sui prati dello Stadspark e, se il tuo bimbo è proprio piccolo, troverai in quest’area di Anversa la quiete ideale per far rilassare il tuo bimbo e permettergli di fare un bel pisolino.

Due curiosità sullo Stadspark di Anversa

La prima curiosità da conoscere sullo Stadspark di Anversa riguarda l’acqua presente nel parco e quella che, invece, non c’è più. Per dare al parco quell’aspetto romantico voluto dal suo progettista e creare gli specchi d’acqua del parco, sono stati deviati alcuni dei principali canali della città che, in origine lambivano proprio l’antica fortezza che si trovava in quest’area di Anversa.

La seconda curiosità riguarda un monumento che si trova nel parco. Lo Stadspark di Anversa, infatti, custodisce un monumento commemorativo ai soldati belgi caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta di un’opera molto apprezzata e testimone di un periodo in cui il Belgio è stato, suo malgrado, protagonista.