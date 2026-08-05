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Ufficio stampa Apple TV/iStock Le principali location di "Ted Lasso 4" - In foto il quartiere Richmond di Londra

Il finale della terza stagione di Ted Lasso lasciava poche speranze quanto alla possibilità di rivedere sullo schermo l’allenatore più amato delle serie Tv. I fan hanno accolto con sorpresa, così, la scelta di Apple TV di far vivere al personaggio di Jason Sudeikis una nuova, inedita avventura. La sfida a cui l’allenatore sarà chiamato a rispondere nei dieci nuovi episodi disponibili sulla piattaforma dal 5 agosto 2026 è per molti versi anche un ritorno a casa, come suggeriscono le suggestive location utilizzare per le riprese.

Di cosa parla

All’inizio della nuova stagione, Ted Lasso è ancora negli Stati Uniti, dove si era recato per stare vicino al figlio Henry. Una rappresentanza di calciatrici della squadra locale di Richmond lo raggiunge, però, per convincerlo ad accettare una nuova missione: allenare l’AFC Richmond femminile, militante nella seconda divisione inglese. Ted accetta e, dopo aver attraversato in senso contrario l’Oceano, si ritrova su un campo che conosce bene ma a gestire dinamiche completamente diverse da quelle a cui era abituato: l’intesa e la fiducia reciproca tra calciatrici e allenatore, così come le strategie per vincere, sono tutte da costruire da zero.

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Dov’è stata girata la serie

Anche se alcune scene, quelle iniziali, della nuova stagione della serie sono state girate per ragioni narrative a Kansas City, la maggior parte delle location di Ted Lasso 4 tornano a essere nella zona occidentale di Londra e in particolare nel distretto di Richmond.

Richmond

Il quartiere è uno dei più noti – e dei più caratteristici: tanto che c’è chi suggerisce di considerarlo una sorta di “villaggio” a sé e di dedicargli un’intera giornata – di Londra: per l’High Street dove fare shopping tra negozi all’ultima moda, per i tanti pub dove trascorrere una serata in perfetto stile inglese, ma anche per i numerosi punti dove concedersi una passeggiata o una sosta rilassante con vista sul Tamigi.

Il pittoresco lungofiume di RichmondPer gli appassionati della serie in visita a Richmond ci sono alcuni indirizzi da non perdere dov’è stata girata Ted Lasso 4.

Il Richmond Green, innanzitutto: un’area ricreativa dove gli abitanti della zona amano allenarsi (c’è persino un campo da cricket), passeggiare, riposarsi sulle panchine, fare picnic. All’interno del parco, che è circondato da edifici storici come il Richmond Theatre, la biblioteca, quello che resta di Richmond Palace, si svolgono eventi rinomati come la May Fair in primavera e nel periodo natalizio il Victorian Evening.

Nei pressi del Richmond Green si trovano altre due location di Ted Lasso 4 che chi ha seguito le stagioni non farà fatica a riconoscere sullo schermo: Paved Court e il pub dove l’allenatore è solito festeggiare con atleti e team le vittorie sul campo. La prima è una via pedonale dove si trovano cioccolaterie, boutique di moda, cafè e piccoli negozi artigianali molto amati sia dai londinesi e sia dai turisti.

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Quello che nella finzione è chiamato The Crown & Anchor è in realtà The Prince’s Head: un pub con una storia lunga oltre 300 anni dove godersi una pinta di birra accompagnata da piatti inglesi rivistati in ottica gourmet.

Altre location di Ted Lasso 4

Spostandosi da Richmond e dalla West London, tra i luoghi dov’è girata la quarta stagione di Ted Lasso tornano la Rivoli Ballrom e naturalmente lo SkyEx Community Stadium. Situata in Crofton Park, la sala da ballo Rivoli è l’unica a Londra rimasta ancora com’era negli Anni Cinquanta con la tappezzeria di velluto rosso, i candelabri, le lanterne cinesi e le sfere specchiate alle pareti: notevoli sono anche gli esterni in stile art déco.

Quello che sullo schermo è lo stadio dove si allena l’AFC football è il piccolo stadio locale di Hayes – ha in totale 3000 posti, di cui circa 1000 a sedere – dove è di casa l’Hayes & Yeading United Football Club.