Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Queste sono le spiagge di Pola più belle della Croazia

Hai mai sognato un posto dove l’acqua è talmente limpida da sembrare vetro, dove puoi nuotare accanto ai delfini e lasciarti cullare dal suono delle onde mentre il sole ti scalda la pelle? Benvenutə a Pola, una delle mete estive più sorprendenti e meno inflazionate della Croazia. Questa perla dell’Istria ti offre un mix irresistibile di natura selvaggia, comfort moderno e spiagge per tutti i gusti: sabbiose (pochissime), rocciose, di ciottoli bianchi, terrazze in cemento e scogli perfetti per i tuffi da urlo.

Che tu sia un tipo da relax zen all’ombra dei pini o da tuffi adrenalinici nelle grotte sottomarine, Pola ti accontenta. E se ti piace gironzolare, il bello è che ogni spiaggia è diversa dalla precedente. Ti va di partire per questo viaggio marino? Ecco una guida alle spiagge top da non perdere per chi ha in programma una vacanza a Pola.

Punta Verudela

Punta Verudela è il cuore balneare di Pola. Qui trovi un mix spettacolare di scogli, ciottoli finissimi e acque blu elettrico che lasciano senza fiato. È una zona super attrezzata, perfetta per chi ama vacanze comode: ci sono piscine a picco sul mare, noleggio kayak e pedalò, bar panoramici e perfino scivoli d’acqua. Non perderti Ambrela Beach, premiata con la Bandiera Blu per la pulizia del mare: è accessibile, ben segnalata e amatissima dalle famiglie. Poco più in là, la spiaggia Hawaii (sì, si chiama davvero così) è un piccolo angolo paradisiaco con ciottoli chiari e rocce da cui tuffarsi in acque trasparenti da cartolina.

Stoja

Per chi cerca un’esperienza più autentica e “selvaggia”, la zona di Stoja è perfetta. Situata a ovest della città, è una combinazione di scogliere basse, ciottoli levigati e pinete profumate dove rilassarsi con un buon libro. La passeggiata panoramica lungo la costa è semplicemente mozzafiato, e ogni curva nasconde una nuova caletta dove tuffarsi. Portati le scarpette da scoglio, perché qui la natura è ancora protagonista e la bellezza sta proprio in questo.

iStock

Valkane

Valkane (o Valkana) è una spiaggia perfetta per chi vuole comfort e accessibilità: ci sono rampe per disabili, terrazze in cemento per prendere il sole, ristoranti a due passi e fondale basso. È frequentata da famiglie, gruppi di amici e sportivi (grazie anche alla vicinanza del centro sportivo). Il mare è limpido e tranquillo, perfetto anche per chi vuole fare snorkeling o un tuffo rilassato senza onde. E il bello è che sei praticamente in città, ma sembra di essere in un’oasi a parte.

Premantura e Capo Kamenjak

Se ami la natura pura, Kamenjak è il tuo sogno a occhi aperti. Situato all’estremo sud della penisola di Premantura, questo parco naturale è un susseguirsi di scogliere, calette segrete, grotte da esplorare e acqua trasparente che sembra un mix tra Caraibi e Istria. Il must? La spiaggia Kolumbarica, perfetta per i tuffatori coraggiosi e per chi ama fare snorkeling nelle grotte marine. Preparati a un’esperienza fuori dal mondo. Qui la natura regna sovrana: niente bar sulla spiaggia, niente sdraio, solo tu e il mare. Arriva presto al mattino per trovare pace assoluta.

Centinera

A pochi minuti da Pola, la spiaggia di Centinera a Banjole è un vero gioiellino. Racchiusa da una pineta fresca e profumata, è una spiaggia di sassi con un mare limpidissimo, ideale per chi cerca un angolo di tranquillità senza rinunciare ai servizi (c’è anche un campeggio accanto). Il bello è che, oltre alla spiaggia principale, puoi esplorare le calette laterali, spesso semi-deserte anche in pieno agosto. Portati maschera e boccaglio: i fondali rocciosi sono perfetti per incontrare ricci, pesciolini e qualche granchietto curioso.

Fazana

Fazana è la classica località che ti entra nel cuore. Una spiaggia lunga, sottile, con sassolini bianchi, circondata da una pineta ombrosa e vista sulle isole Brioni. Qui puoi scegliere: zona libera all’ombra dei pini oppure area attrezzata con lettini e ombrelloni.

E quando hai fame? C’è tutto: ristoranti di pesce, chioschi, panetterie e gelaterie a pochi metri. Se ami la comodità, questa è la tua spiaggia. E se sei in vena di avventure, da qui partono escursioni in barca alle isole Brioni, un piccolo arcipelago di bellezze naturali e storia.

iStock

Zelenika Beach

Mai sentito parlare di Zelenika? Esatto, quasi nessuno la conosce. Ed è proprio questo il suo punto forte. A soli 3 km dal centro di Pola, è una spiaggia di scogli e ciottoli bianchi, con acqua cristallina e quiete garantita, anche in alta stagione. Non ci sono servizi, perciò porta con te tutto l’occorrente per una giornata “into the wild”: cibo, acqua, ombrellone. Ma la ricompensa? Tranquillità, natura e mare spettacolare. Il parcheggio è gratuito e a due passi. Cosa vuoi di più?

Le calette dell’Arena Medulin Campsite

Medulin è famosa per la sua spiaggia di sabbia Bijeca… ma fidati: vai oltre. Proprio dietro il campeggio Arena Medulin ci sono decine di calette rocciose, tranquille, con acqua trasparente e fondali mozzafiato. Queste calette sono pubbliche (sì, puoi entrare anche se non soggiorni nel campeggio!) e offrono ombre naturali, privacy e mare da favola. Se vuoi una giornata lontana dal caos e a contatto con la vera essenza dell’Istria, questo è il posto giusto.

Lanterna Beach

Anche se si trova a circa 50 km da Pola, Lanterna Beach a Rabac merita una gita. È una microspiaggia di sassolini bianchi, nascosta sotto l’hotel Valamar Sanfior, raggiungibile attraverso una pineta fresca e profumata. L’acqua è turchese, limpida e piena di vita: ideale per lo snorkeling. La spiaggia è piccola, quindi arriva presto per godertela al meglio. Non ci sono tanti servizi in spiaggia, quindi organizza tutto prima. Ma il panorama? Assolutamente wow.

Visitare le spiagge di Pola e dintorni dà modo di vivere un mosaico di emozioni, scoprendo tutte le sfumature e i colori di questo incredibile territorio che racconta l’anima più autentica dell’Adriatico. Tra scogli, calette e acque trasparenti che brillano come pochi altri luoghi al mondo, le bellezze dell’Istria ci aspettano.