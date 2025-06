iStock Veduta di Praia de Benagil

Quando si pensa a spiagge spettacolari, l’istinto porta subito lontano come ai tropici o tra gli oceani esotici, ma spesso ci si dimentica che l’Europa ha ancora qualche asso nella manica. È il caso del Portogallo, uno di quei Paesi che non smette mai di sorprendere. E il bello è che ci si arriva con poche ore di volo dall’Italia, senza bisogno di jet lag, passaporti o visti con regole complicate. Ecco quali sono le spiagge del Portogallo più vicine all’Italia.

Le spiagge del Portogallo più vicine geograficamente all’Italia

Se dobbiamo prendere in considerazione le spiagge portoghesi più vicine all’Italia, la prima idea che viene in mente è quella di controllare i tempi di volo o i collegamenti aerei più facili. Ma la verità nuda e cruda è che, se consideriamo la distanza geografica “in linea d’aria”, le spiagge meno distanti dal nostro Paese non si trovano nel celebre Algarve, ma più a nord, e per la precisione vicino al confine con la Spagna.

Questo perché il Portogallo si estende lungo tutta la costa atlantica, da nord a sud, e la parte settentrionale è più a est rispetto al famoso sud, quindi più vicina all’Italia in termini di distanza pura.

Praia de Vila Nova de Cerveira

L’affascinante Praia de Vila Nova de Cerveira è una di quelle spiagge che, nella maggior parte dei casi, rimane fuori dai soliti circuiti turistici. Situata nel nord del Paese, quasi al confine con la Spagna, si affaccia sul fiume Minho. Parliamo quindi di un luogo in cui non ci sono le acque pulite dell’Atlantico, ma piuttosto acque dolci e tranquille, con il verde rigoglioso che abbraccia le sponde.

Il villaggio di Vila Nova de Cerveira, noto ai più per la sua atmosfera rilassata e per il festival internazionale di arte contemporanea, è il contesto perfetto per una giornata a ritmo lento, tra passeggiate sul lungofiume e assaggi di piatti locali a base di pesce freschissimo. La spiaggia è molto frequentata da famiglie e gente del posto, soprattutto in estate, ma resta comunque tranquilla rispetto alle mete più turistiche. Attenzione: non è attrezzata con servizi turistici come ombrelloni o bar sulla spiaggia.

Praia de Moledo

Chi cerca una spiaggia che sappia mixare natura selvaggia e un’atmosfera rilassata, con Praia de Moledo potrebbe davvero trovare il suo Eden. Sorge anch’essa a poca distanza dal confine con la Spagna, e si distingue per essere una lunga distesa di sabbia fine puntellata di dune che si estendono a perdita d’occhio.

Moledo è una meta amata da chi desidera il contatto vero con la natura, grazie al vento, alle onde e a un mare limpido che attira surfisti e appassionati di sport acquatici, insieme a famiglie che preferiscono stare lontano dai posti particolarmente presi d’assalto. È bene sapere, tuttavia, che qui il vento può essere deciso, quindi è meglio portare con sé abbigliamento adatto.

Praia do Cabedelo

Poi ancora Praia do Cabedelo, una spiaggia che riesce a unire energia selvaggia e atmosfere autentiche. Sorge vicino a Viana do Castelo, nel nord-ovest del Paese, ed è famosa per le sue onde perfette. Ampia, con sabbia fine e dune che creano un paesaggio naturale intatto, è molto ventosa, ideale per windsurf e kitesurf.

I servizi sulla spiaggia sono limitati, soprattutto quando la stagione è bassa, ma la buona notizia è che la zona intorno a Viana do Castelo offre ristoranti di pesce eccellenti, in modo da poter chiudere la giornata con un buon piatto tipico.

Le spiagge del Portogallo più accessibili dall’Italia

Partendo dall’Italia, la zona del Portogallo che offre spiagge più comode da raggiungere è senza dubbio l’Algarve, nel sud del Paese. Un paradiso, dichiarato persino la “meta più economica per l’estate 2025“, raggiungibile con voli diretti, prezzi spesso vantaggiosi e infrastrutture turistiche ben sviluppate. Ma quali sono davvero le spiagge da non perdere una volta atterrati?

Praia da Marinha

È molto probabile che ognuno di noi abbia visto, almeno una volta nella vita, le immagini di Praia da Marinha, uno dei simboli più distintivi dell’Algarve. Una meraviglia della natura che prende vita nel comune di Lagoa, tra Albufeira e Portimão, e che è celebre in tutto il mondo per le sue acque cristalline, le formazioni rocciose spettacolari e le scogliere dorate che la circondano.

La spiaggia è relativamente piccola, ma offre un ambiente tranquillo e scenografico, ideale per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi al sole. Contemporaneamente, questa zona è anche un punto di partenza top per il famoso sentiero escursionistico delle Sette Valli Sospese, che promette viste panoramiche lungo la costa in grado di emozionate.

Un consiglio doveroso: è molto importante prestare attenzione alle onde e alle correnti, soprattutto durante l’alta marea, e utilizzare la scalinata principale per accedervi.

Tutta la bellezza di Praia da Marinha

Praia de Benagil

Davvero meravigliosa è Praia de Benagil, nel comune di Lagoa, che si distingue per la presenza di una celebre, commovente e omonima grotta con una caratteristica apertura circolare nel soffitto. Un luogo dove la natura, grazie a un lavoro di passione e tempo, ha creato qualcosa di bellissimo, ma anche fragilissimo. Non vi sorprenderà quindi sapere che qua e è vietato nuotare, fare il bagno o accedere alla spiaggia all’interno della grotta stessa.

Vi si può accedere, infatti, solo tramite tour in barca o kayak guidati da operatori autorizzati. Nonostante questo, Praia de Benagil è una destinazione imperdibile per gli amanti della natura e del mare.

Praia da Falésia

Infine Praia da Falésia, che si estende per circa 6 km lungo la costa dell’Algarve. Chi decide di visitarla ha l’opportunità di trovarsi al cospetto di una spiaggia davvero unica nel suo genere, grazie alla presenza di falesie color ocra-arancio che svettano nei cieli fino a 40 metri di altezza, creando un contrasto eccezionale con la vegetazione mediterranea e il colore del mare.

Detentrice della Bandiera Blu per via dell’acqua cristallina, sentieri puliti, servizi e salvagenti, rappresenta il meglio della costa dell’Algarve, una di quelle zone d’Europa in cui vale davvero la pena viaggiare almeno una volta nella vita.