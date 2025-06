Gli angoli di paradiso non sono difficili da scovare in Campania: vi aiutiamo a scegliere la vostra spiaggia ideale, tra le meno note della regione

iStock La splendida Baia di Ieranto, fiore all'occhiello di Massa Lubrense

Da Napoli alla Costiera Amalfitana, dalla Penisola Sorrentina fino alle isole, sono infinite le opzioni per bagni e nuotate che fanno sentire in paradiso. Non tutti, però, amano la folla e c’è chi preferisce scegliere luoghi che abbiano come ingredienti un mix di relax, paesaggi che fanno sognare e acque dalle infinite sfumature di blu e verde. Insomma, c’è chi cerca quei proverbiali angoli di paradiso che se ne stanno nascosti alla grande folla. Ecco, dunque, la nostra selezione di spiagge meno conosciute della Campania, una regione che non smette mai di sorprendere ed emozionare.

Baia di Ieranto, Massa Lubrense

Situata in una insenatura all’estremità della Penisola Sorrentina, nel comune di Massa Lubrese, la Baia di Ieranto si apre in un meraviglioso scenario naturale, con la vista che abbraccia i faraglioni di Capri. Un vero luogo incantato che ha alimentato la leggenda legata all’incontro di Ulisse con le Sirene, nel suo viaggio di ritorno verso Itaca. La caratterizza una rigogliosa macchia mediterranea, con verdi olivi e splendidi panorami sulle acque cristalline, da ammirare attraverso un percorso di trekking di media difficoltà.

Oggi protetta dal FAI e riconosciuta Sito di Interesse Comunitario, incluso nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, Ieranto vanta un elevato livello di biodiversità, che la rende la destinazione ideale per chi desidera stare a contatto con la natura incontaminata, anche attraverso esperienze come il kayak, lo snorkeling, passeggiate botaniche e birdwatching.

Marina di Conca, Costiera Amalfitana

È un concentrato di meraviglie, il borgo di Conca dei Marini, affacciato sul mare tra Praiano e Amalfi, e celebre per la Grotta dello Smeraldo. Forse ancora poco conosciuta è la spiaggia di Marina di Conca, delimitata da un’incantevole baia e costituita da piccoli ciottoli lambiti da acque dalle sfumature che vanno dall’azzurro allo smeraldo.

Oltre che dalla bellezza del paesaggio circostante, l’occhio viene rapito dalle case che se ne stanno aggrappate alla scogliera sovrastante, e dalla piccola e antica antica chiesetta della Madonna della Neve, incastonata nella roccia. La spiaggia si può raggiungere comodamente via mare oppure a piedi, affrontando un dedalo di circa 300 scalini.

Spiaggia dello Schiacchetiello, Bacoli

Affacciato di fronte all’isolotto di Punta Pennata, nella zona di Bacoli e Miseno, lo Schiacchetiello non è una spiaggia vera e propria, bensì un tratto di costa adornato da scogli di tufo. Questa splendida insenatura è stata collegata alla terraferma fino agli anni ’60, e oggi è una riserva marina del Parco regionale dei Campi Flegrei, nonché un luogo ricco di storia e avvolto nella leggenda. Secondo la mitologia greca, proprio qui approdò Ulisse, incantato dalle bellezze di questa costa. Un piccolo e suggestivo angolo di paradiso bagnato da acque limpide, dove regalarsi un bagno al cospetto di un paesaggio senza tempo.

Spiaggia di Capitello, Montecorice

Incastonata nell’omonima Baia di Capitello, in località Montecorice – uno dei comuni Bandiera Blu della Campania – perla della costa del Cilento, questa piccola spiaggia è composta in prevalenza da ghiaia e ciottoli, lambiti da un mare cristallino che regala grandi emozioni agli appassionati di snorkeling e immersioni subacquee, grazie alla ricchezza della fauna marina.

Questa perla dal paesaggio unico, circondata da unavegetazione rigogliosa e da scogliere imponenti, rimane ancora poco frequentata dai vacanzieri, il che la rende un luogo ideale per coloro che vogliono evitare i lidi troppo affollati, godendosi un’esperienza rilassante, ma soprattutto autentica nel rapporto con la natura circostante. La si raggiunge tramite una strada panoramica che offre vedute spettacolari lungo il tragitto.

Cava Grado, Ischia

A poche centinaia di metri dall’ingresso al borgo di Sant’Angelo, sull’isola d’Ischia, volgendo lo sguardo verso la cava situata alle spalle del piazzale degli autobus, si scopre una piccola oasi di relax e bellezza: la spiaggia di Cava Grado. Un fazzoletto di sabbia a grani grossi protetta da alte falesie di tufo, che svela una vista privilegiata sulla caratteristica Torre, l’isolotto simbolo dell’ex villaggio di pescatori.

Il lido, in parte libero e in parte privato, si raggiunge attraverso una panoramica scalinata in pietra, che ripaga della fatica offrendo emozionanti scorci paesaggistici. Sotto uno dei costoni che cingono la spiaggia, un bar-ristorante interamente scavato nella roccia offre piatti tipici e fresche pause dal caldo. Una vera scoperta per i vacanzieri, un rifugio di benessere per le persone del posto, perfetta anche per le famiglie con bambini.

Fiordo di Crapolla, Penisola Sorrentina

Affacciata sul golfo di Salerno, a poca distanza da Positano, Crapolla è una graziosa località marina del paese di Torca, frazione di Massa Lubrense, nella Penisola Sorrentina. Il suo fiore all’occhiello è il fiordo che si insinua nel Monte di Torca, tra le insenature più spettacolari di questo tratto di costa. Lo si può raggiungere solo a piedi, partendo dalla piazzetta di Torca (gli autobus SITA che arrivano qui partono da Sorrento, alcuni passano da Massa Centro prima di raggiungere Sant’Agata sui Due Golfi, quindi Torca), oppure da Sant’Agata sui Due Golfi, distante un chilometro.

Dopo un primo tratto tra i vicoletti del centro abitato, il sentiero si innesta su una vecchia mulattiera circondata dalla flora mediterranea. Una volta giunti sul belvedere noto come “La guardia”, troverete una diramazione (tracciata con la fascia bianco-rossa) che prevede un percorso di 700 gradini che vi condurranno al fiordo. Il percorso è molto impegnativo – ma ben tracciato – per cui è bene intraprenderlo con scarpe e abbigliamento adeguato.

Spiaggia del Buon Dormire, Palinuro

Tra le gemme forse meno conosciute del Cilento c’è la Baia del Buon Dormire, a Palinuro. Racchiude una spiaggetta dal fascino selvaggio ed è accessibile solo via mare. Se desiderate regalarvi un’esperienza unica e rilassante a contatto con la natura, immersi nella bellezza di un angolo di paradiso dalle acque turchesi con riflessi verde smeraldo, è il posto giusto per voi.

Un’altra chicca di questo luogo idilliaco, è che regala molte zone d’ombra, in cui si può prendere una tregua dal sole cocente e riposare: da qui il nome “Spiaggia del Buon Dormire”. Di fronte alla baia, si può inoltre ammirare il caratteristico “Scoglio del Coniglio”, una formazione circondata interamente dal mare e sormontata da un fitto bosco, che ricorda un coniglio accovacciato.