Un tuffo dove l'acqua è più blu, meglio ancora se in un paradiso non troppo affollato: alla scoperta delle spiagge nascoste più belle della Costiera Amalfitana

Marina di Praia, una delle spiagge nascoste della Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è una delle mete turistiche più ambite al mondo per le sue atmosfere da dolce vita, le cornici naturali che sembrano acquerelli, i borghi da cartolina, ma soprattutto per il mare che riempie di blu lo sguardo a ogni scorcio. Oltre alle spiagge rinomate, non è difficile trovarne di più appartate, piccoli segreti da scoprire, incastonati in insenature di incredibile bellezza, raggiungibili via mare o attraverso sentieri dal fascino selvaggio e romantico. Ecco le migliori spiagge nascoste dove andare in estate.

Spiaggia di Salicerchie

Nel comune di Maiori, incontriamo una splendida spiaggia nascosta della Costiera Amalfitana: la Spiaggia di Salicerchie, incastonata in una baia da sogno. Conosciuta anche come Acquachiara o Baia Verde per il colore delle sue acque – che vanno dal verde smeraldo all’indaco all’azzurro – è un’oasi dal fascino selvaggio, perfetta se cercate un angolo appartato per i vostri bagni. Una rigogliosa vegetazione fa da contraltare alle sfumature cangianti del mare, che lambisce l’arenile di sabbia mista a rocce, gran parte del quale è gestito dallo stabilimento balneare del residence che domina la baia. Visitatela nelle prime ore del giorno, per godere appieno della tranquillità di questo paradiso.

Spiaggia del Fiordo di Furore

Se amate sorprendervi, la spiaggia del Fiordo di Furore, nell’omonimo borgo, fa al caso vostro. Gemma nascosta della Costiera Amalfitana, è incastonata tra le rocce a strapiombo, di circa 25 metri. Una lingua di sabbia ciottolosa, incorniciata dalle scoscese pareti del vallone e sormontata dal ponte della strada statale che taglia la gola stretta.

Conosciuto come “angolo di Norvegia tagliato nella roccia del Mediterraneo”, il Fiordo di Furore ospita un paesino pittoresco, che ha preso vita tra pareti a falesia con boschi verdeggianti ed è intervallato da splendide aree terrazzate, il tutto a formare un museo a cielo aperto. Fino al 2024, questo luogo è stato famoso anche per la gara internazionale di tuffi che raggiungono la massima altezza con il salto dal ponte a 28 metri dal mare.

Spiaggia di Tordigliano

Costituita in prevalenza da ciottoli lambiti da acque limpidissime, la Spiaggia di Tordigliano è una delle più estese dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e ha una particolarità: pur essendo in Costiera Amalfitana, a poca distanza da Positano, fa parte della Penisola Sorrentina, poiché la località Tordigliano – Chiosse, in cui è situata, è una frazione di Vico Equense.

La spiaggia è accessibile via mare oppure attraverso un sentiero sterrato e accidentato, che inizia dall’interruzione del guard-rail della strada statale Amalfitana n°163. Il percorso, immerso nella macchia mediterranea, dura all’incirca un’ora, ma è importante sapere che presenta alcuni tratti esposti, per cui è consigliato procedere con passo sicuro e scarpe adeguate. Trovarla non è semplice, perché non è segnalata con un cartello, né visibile dalla strada, così come non è semplice accedervi, motivo per cui non si rischia la calca. Una volta giunti, si può ammirare uno splendido panorama sugli isolotti de Li Galli. Questa spiaggia è inoltre una tappa molto ambita dai nudisti.

Marina Di Conca

Affacciato sul mare tra Praiano e Amalfi, il borgo di Conca dei Marini è celebre per la Grotta dello Smeraldo, ma custodisce anche un tesoro più nascosto: la spiaggia di Marina di Conca. Si presenta delimitata da un’incantevole baia e costituita da piccoli ciottoli lambiti da acque dalle sfumature che vanno dall’azzurro allo smeraldo. La spiaggia si può raggiungere comodamente via mare oppure a piedi, affrontando un dedalo di circa 300 scalini. Qui, lo sguardo si lascia rapire dalla bellezza del paesaggio e dalle case che se ne stanno aggrappate alla roccia della scogliera sovrastante, con la piccola e antica chiesetta della Madonna della Neve incastonata nella roccia.

Spiaggia della Vite

Tra Amalfi e Conca dei Marini c’è un’oasi di sabbia e ciottoli, che con il suo fascino ha stregato personaggi famosi come Richard Gere e Jacqueline Kennedy. A rendere speciale la Spiaggia della Vite è la sua posizione, racchiusa com’è in una cornice naturalistica così suggestiva da togliere il fiato. Il nome deriva da una solitaria pianta di vite, che oggi purtroppo non c’è più, la quale nel corso degli anni ha raggiunto un’altezza di 20 metri sul livello del mare. L’accesso via terra alla spiaggia è sconsigliato poiché considerato pericoloso, è quindi preferibile raggiungerla via mare. Vi accoglierà un suggestivo paesaggio impreziosito da acque cristalline, popolate da posidonie e da una ricca fauna marina.

Spiaggia del Duoglio

Bisogna percorrere circa 400 scalini, incastonati in un sentiero immerso nella natura, per raggiungere la spiaggia nascosta del Duoglio, nella località di Lone, distante poco più di un chilometro da Amalfi. L’accesso alla rampa si trova al km 28 della Statale Amalfitana, vi troverete un cancello, aperto solo d’estate, dalle 07.00 di mattina alle 19.00 di sera. Un altro modo per raggiungere questa gemma naturale è via mare: dal porto di Amalfi parte una piccola imbarcazione che porta comodamente alle spiagge nei dintorni. Un’oasi di bellezza rigenerante.

Spiaggia di Santa Croce

Tra le spiagge nascoste più belle della Costiera Amalfitana c’è quella di Santa Croce, nella località di Vettica Minore, a quasi 3 km da Amalfi. Questo piccolo paradiso terrestre, raggiungibile solo via mare, prende il nome dai ruderi dell’antica chiesa rupestre di Santa Croce, un tempo il centro di una piccola comunità di eremiti che dipendeva dall’abbazia di Positano. Da qui si può ammirare lo spettacolare arco naturale, detto “degli innamorati”. La tradizione vuole che le coppie che vi passano sotto si scambino un bacio come pegno d’amore. Quale scusa migliore per un bagno romantico?

Marina Di Praia

Il nostro viaggio tra le spiagge nascoste della Costiera Amalfitana si conclude nell’incantevole Marina di Praia, situata nella parte bassa di Praiano. Incastonata tra due creste rocciose e sovrastata da un’antica torre saracena, questo scrigno di ciottoli misti a sabbia è lambito da acque cristalline che passano dall’azzurro al cobalto. Per la sua posizione, però, è illuminata dal sole solo nelle ore centrali della giornata. Se amate le passeggiate romantiche, sul lato destro della spiaggia troverete un suggestivo sentiero che conduce alla splendida Torre a Mare, risalente al Medioevo.