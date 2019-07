Spagna e Grecia in traghetto, le vacanze al mare low cost

editato in: da

Se siete alla ricerca di una meta estiva che coniughi bel mare, cultura, storia e ottimo cibo, non dovete andare chissà quanto lontano.

Basterà gettare lo sguardo nel Mediterraneo per trovare isole incantate, coste frastagliate e vestigia di civiltà millenarie e una cultura del cibo unica nel suo genere. No, non ci stiamo riferendo a Sicilia e Sardegna. O, per lo meno, non solo alle due isole maggiori italiane. Spostandosi un po’ più a ovest o un po’ più a est, infatti, incontriamo rispettivamente Spagna e Grecia, due delle mete per le vacanze estive 2019 più apprezzate dagli amanti del mare.

Scegliendo di viaggiare in traghetto, poi, si avrà l’opportunità di assaporare l’aria di mare ben prima di arrivare in spiaggia e, soprattutto, di non perdere troppo tempo per raggiungere la meta prescelta. In traghetto, ad esempio, sarà possibile imbarcare anche la propria auto o il proprio camper, avendo così la possibilità di spostarsi liberamente una volta giunti a destinazione. Sicuro e confortevole, il traghetto è anche economico: grazie all’offerta Last Minute Estate di Grimaldi Lines sarà possibile organizzare una vacanza last minute in Spagna o Grecia risparmiando il 20% (diritti fissi esclusi) sul prezzo del biglietto, per date selezionate.

Viaggi in Spagna e Grecia, perché spostarsi in traghetto

Quando si deve organizzare un viaggio low cost e last minute in Spagna o Grecia il primo mezzo di trasporto che viene in mente, probabilmente, è l’aereo. Molti reputano che sia il modo più veloce di spostarsi per raggiungere la meta prescelta e godersi il riposo e il relax. E, invece, tra i tanti mezzi con i quali ci si può spostare, il traghetto è la “partenza” più intelligente che ci sia.

A differenza dell’aereo, infatti, la nave garantisce un viaggio confortevole e tranquillo, facendoti sentire già in vacanza mentre ti godi la piscina esterna con solarium e tutti gli altri numerosi servizi di bordo. Come detto, scegliendo i traghetti di Grimaldi Lines, prima di tutto è possibile portare con sé la propria auto carica di bagagli o il proprio camper, così da essere liberi di girare ed esplorare una volta giunti a destinazione. Grazie all’auto, ad esempio, ci si può muovere liberamente tra le varie località costiere di Spagna e Grecia; il camper, invece, consentirà di abbattere ulteriormente i costi del soggiorno, rendendo superflua la prenotazione di un hotel o di una stanza in un villaggio vacanze.

Per non parlare poi, della convenienza! Per chi sceglie di partire con Grimaldi Lines, c’è tempo fino al 31 luglio per effettuare la prenotazione e usufruire dello sconto del 20% (diritti fissi eslcusi) su partenze selezionate dal 01/07/2019 al 30/09/2019. L’offerta Last Minute Estate, poi, è cumulabile anche con le altre promozioni di Grimaldi Lines: scegliendo la Grecia, ad esempio, si potrà usufruire di un biglietto di ritorno scontato; se si viaggia verso la Spagna, invece, si potrà pagare una cabina doppia e soggiornarci anche con i bambini senza costi aggiuntivi.

Come raggiungere Spagna e Grecia in traghetto

I traghetti Grimaldi Lines collegano la Spagna con partenze dai porti di Savona (Liguria), Civitavecchia (Lazio) e Porto Torres (Sardegna). I traghetti lasciano i porti a tarda serata, così da viaggiare durante la notte e non farvi perdere neanche un giorno di vacanza. Il porto di arrivo è Barcellona, centro nevralgico della Costa Brava: da qui si può facilmente raggiungere Valencia (più a sud) o altre città costiere di grande pregio.

Per raggiungere la Grecia in traghetto, invece, si può scegliere di partire da Ancona, Venezia e Brindisi e raggiungere Igoumenitsa, Corfù o Patrasso. Inoltre, grazie ai collegamenti marittimi interni Grimaldi Minoan Lines, potrai scoprire tutto il fascino delle isole greche: Chania, Milos, Creta e le Cicladi (Santorini-Ios-Paros-Mykonos).

