Si chiama Kauapea Beach ma tutti la conoscono come Secret Beach: questo autentico angolo di paradiso delle Hawaii è una delle spiagge più belle dell’isola Kauai. Nascosta e raggiungibile solo dopo un piccolo ma intenso trekking, sa conquistare grazie alla sua striscia di sabbia lunga un chilometro.

Cosa vedere a Secret Beach

Un vero e proprio gioiello di Kauai: la Secret Beach è davvero imperdibile per chi trascorre una vacanza alle Hawaii. Seppur nascosta, tanto che dalla strada risulta invisibile, la striscia di sabbia lunga un metro è conosciuta sia per la dimensione che per il paesaggio. Si trova nel mezzo tra Kalihiwai Bay e Kilauea Point e si accede solo dopo aver parcheggiato l’auto e percorso un sentiero in discesa. Dall’anima selvaggia, lontana dalle folle di turisti e davvero unica: è il punto top per avvistare balene e delfini.

Oltre alla distesa di sabbia, si nota come la parte rocciosa prenda il sopravvento creando un contrasto incredibile tra sabbia dorata e cielo azzurro. Il mare qui non è calmo, anzi. Il più delle volte mostra la sua anima più agitata, tanto che è sconsigliato nuotarci. La parte occidentale, invece, è molto più piatta e adatta sia per fare tuffi che per godersi lo snorkeling.

Lunga circa 1 chilometro e larga 50 metri, è selvaggia: non ci sono lettini, servizi, negozi e ristoranti. Si è soli con la natura. Da non perdere, non lontano, il faro di Kilauea che renderà le foto davvero indimenticabili. Si trova sulla scogliera che domina la zona orientale della spiaggia; è stato costruito nel 1909 ed è oggi visitabile. Non è forse l’opzione migliore per chi visita l’isola con i bambini: seppur non sia registrata come una spiaggia nudista ufficiale, il suo essere selvaggia porta molte persone a vivere il mare in totale naturalezza.

Arrivati qui, la prima cosa che colpisce è la bellezza del panorama, ma è soprattutto il suo essere riparata e quindi sinonimo di relax e tranquillità a conquistare. Se le condizioni del mare possono mettere in difficoltà chi non è un nuotatore provetto, ci sono altre attività da fare, come ad esempio godersi la wildlife fotografandola. Oltre a poter osservare balene e delfini lontani dalla costa, non mancano tartarughe e uccelli tropicali.

La spiaggia rispecchia perfettamente quella che è l’anima di Kauai, considerata l’isola più selvaggia delle Hawaii. Non lontane ci sono altre meraviglie da scoprire: la Hanalei Bay, Anahola Beach Park con sabbia bianchissima o ancora il Poipu Beach Park.

Dove si trova e come raggiungere Secret Beach

Molti la conoscono come Secret Beach, ma il suo vero nome è Kauapea Beach. Si trova nella zona nord dell’isola Kauai all’interno dell’arcipelago delle Hawaii e più precisamente nel distretto residenziale di Wainiha. Dalla spiaggia non è visibile; eppure, è un vero e proprio gioiello.

Per poterla raggiungere, una volta arrivati sull’isola di Kauai è consigliato noleggiare un’auto proseguendo lungo la highwayHI-560 giungendo fino al parcheggio dedicato alla baia. Da qui si prosegue a piedi: c’è una stradina battuta che diventa sentiero da affrontare. Non è lunga o particolarmente complicata, ma serve comunque indossare scarpe adeguate e avere un po’ di pazienza.