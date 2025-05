Le vere Hawaii di Lilo e Stitch: scopri dove è stato girato il live action

Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film Lilo e Stitch

Quando nel 2002 Lilo & Stitch arrivò al cinema, conquistò il pubblico con il suo mix unico di fantascienza, risate e sentimento, ambientato in un angolo di paradiso hawaiano che sembrava uscito da una cartolina. Con l’uscita del remake live-action diretto da Dean Fleischer Camp, la magia si rinnova, ma questa volta le Hawaii non sono solo fonte d’ispirazione, ma diventano protagoniste reali in tutto il loro splendore. Più di un semplice remake, Lilo & Stitch è una celebrazione della cultura hawaiana, dell’importanza della famiglia e della bellezza naturale che solo queste isole possono offrire. Con una colonna sonora aggiornata ma ancora intrisa di ukulele e canti tradizionali, e con un cast in gran parte hawaiano, il film si impegna a rispettare e valorizzare il contesto che lo ospita.

Di cosa parla Lilo e Stitch

Lilo & Stitch racconta l’avventura di una ragazzina hawaiana di nome Lilo che vive con la sorella maggiore dopo aver perso entrambi i genitori. Si sente sola e incompresa, fino a quando un giorno adotta quello che crede essere un cane, ma che in realtà è un alieno vispo e dispettoso. Questo esperimento progettato per distruggere che lei chiama Stitch diventa ben presto il suo migliore amico. Lilo aiuta Stitch a scoprire il significato di “ohana”, ovvero famiglia, insegnandogli che può scegliere di essere buono piuttosto che distruttivo.

Esploriamo i luoghi dove sono state girate le scene principali del nuovo film Disney per vivere, passo dopo passo, il sogno tropicale di Lilo e Stitch.

Dove è stato girato

Pur essendo un film di animazione, l’originale Lilo & Stitch del 2002 era ambientato sull’isola hawaiana di Kaua’i. Il live action è stato girato qui e sull’isola hawaiana di Oahu. Questa splendida isola ospita la capitale delle Hawaii, Honolulu, e la sua famosa spiaggia di Waikiki. Raccontare in modo autentico la storia di una giovane hawaiana e di sua sorella nella terra del loro popolo rimane un aspetto fondamentale di Lilo & Stitch. Permette agli hawaiani di provare un senso di orgoglio per la propria cultura quando possono vederla celebrata sul grande schermo.

Le mile sfumature di Kaua’i

L’isola di Kauaʻi è conosciuta come “l’isola giardino” per la sua vegetazione lussureggiante e incontaminata. Non è un caso che anche nel film originale, l’ambientazione fosse ispirata a Kauaʻi, sebbene in versione stilizzata. Hanapepe è il vero villaggio di Lilo e si trova sulla costa sud-occidentale di Kauaʻi. La produzione lo ha scelto come set principale per ricreare la cittadina hawaiana dove vive la piccola protagonista per le sue strade tranquille, i negozietti vintage e la galleria d’arte locale che hanno fornito uno sfondo autentico e visivamente perfetto. Durante le riprese molte botteghe hanno mantenuto le insegne del film per settimane, rendendo Hanapepe un’attrazione turistica vivente. Sulla spiaggia di Hanalei Bay sono state girate le scene più iconiche di Lilo e Stitch, tra onde, surf e tramonti infuocati. La baia offre un panorama mozzafiato con la sua mezzaluna di sabbia dorata e le montagne verdi sullo sfondo. Non sorprende che la troupe abbia passato diversi giorni a filmare in questa location.

O’ahu

Parte del film è stata girata sull’isola di Oʻahu, dove si trova il Kualoa Ranch, una delle location cinematografiche più utilizzate da Hollywood. Jurassic Park e Jumanji sono tra i cult che sono stati girati qui, valorizzando il contrasto tra la natura rigogliosa e gli effetti speciali che ha dato vita a un’estetica visiva nuova, coerente con lo spirito dell’originale. Le scene in cui Stitch viene “inseguito” in città sono state girate tra le strade di Honolulu, mescolando elementi urbani e tropicali. Un omaggio alla multiculturalità delle Hawaii moderne, e anche un’occasione per mostrare angoli meno turistici della capitale.

L’ isola tropicale di O’ahu offre lo sfondo perfetto per la storia che vuole mettere in risalto la bellezza delle Hawaii. In particolare la piccola città di Haleiwa a Oahu è il luogo in cui si svolge la storia. Haleiwa è un’incantevole cittadina sulla costa settentrionale di Oahu, nota per la sua rilassata cultura del surf, gli storici edifici risalenti all’epoca delle piantagioni e le splendide spiagge. La città è anche famosa per le sue gallerie d’arte locali, le boutique e i ristoranti imperdibili. I visitatori possono dedicarsi ad attività come il kayak sul fiume Anahulu, esplorare la vicina spiaggia di Laniakea (nota per le tartarughe marine) o semplicemente immergersi nell’atmosfera rilassata dell’isola. Oahu è una meta popolare per il surf di livello mondiale, soprattutto in inverno, quando onde enormi attirano i professionisti in luoghi come Waimea Bay e Banzai Pipeline. È possibile anche fare snorkeling sulla spiaggia di Waikiki, fare escursioni al Diamond Head State Monument o ammirare gli spettacolari punti panoramici di Lānaʻi Lookout e Halona Blowhole Lookout.

Waikiki Beach

Come potete immaginare, molte scene di Lilo & Stitch sono ambientate sulle tranquille spiagge delle Hawaii. Tra queste, la famosa meta turistica, Waikiki Beach a Honolulu. Non sorprende che la produzione del remake di Lilo & Stitch abbia voluto girare alcune scene del film proprio su questa spiaggia. Waikiki Beach è una destinazione di fama mondiale nella regione sud-orientale di Honolulu, Oahu, nota per la sua sabbia dorata, le onde dolci e la vista mozzafiato su Diamond Head. Un tempo era un rifugio per la famiglia reale hawaiana e ora è un vivace centro turistico.

Offre eccellenti opportunità per nuotare, praticare il surf anche per principianti e soggiornare in resort sulla spiaggia. La zona è ricca di hotel di lusso, negozi e ristoranti. Al tramonto la spiaggia si trasforma con cerimonie di accensione di torce e musica hawaiana dal vivo, rendendola un luogo perfetto per immergersi nella vivace cultura dell’isola. Waikiki Beach offre numerose attrazioni turistiche interessanti, come l’Acquario di Waikiki, lo Zoo di Honolulu e il Parco Kapiolani.

Makaha Beach

Le riprese del remake di Lilo & Stitch sono finite a marzo 2024 a Makaha Beach, situata sulla costa sottovento (occidentale) di Oahu. Rinomata per la sua ricca storia di surf e per la cultura hawaiana locale, “Mākaha” che si traduce in hawaiano “impetuoso”, è caratterizzata da potenti onde, particolarmente forti durante i mesi invernali, che possono raggiungere i 7,6 metri, attirando surfisti esperti da tutto il mondo. Che siate appassionati di cinema, amanti del viaggio o semplicemente nostalgici dell’originale, le Hawaii di Lilo & Stitch sono pronte ad accogliervi con un “Aloha” grande quanto l’oceano Pacifico. Perché, in fondo, ogni avventura comincia sempre con una famiglia… anche se aliena.