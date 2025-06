Fiumicino non è solo un aeroporto, ma una vetrina a Roma dell’Italia che funziona: quella che innova, che rispetta l’ambiente, che accoglie e che guarda avanti

Roma conquista ancora una volta il cielo d’Europa. Per la settima volta dal 2018, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è stato eletto miglior aeroporto europeo nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ad Atene durante la 35ª Assemblea Generale di ACI Europe (Airport Council International), l’associazione internazionale che rappresenta oltre 500 aeroporti in Europa e premia ogni anno l’eccellenza nel settore.

Un risultato che non arriva per caso, ma è frutto di una visione strategica, investimenti mirati e un lavoro costante su innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità ambientale. L’aeroporto romano, gestito da ADR – Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, si conferma così non solo hub di riferimento nazionale, ma anche modello internazionale.

Digitalizzazione, sostenibilità e qualità dei servizi a Fiumicino

Il riconoscimento di Best Airport Award 2025 a Fiumicino è stato conferito da una giuria indipendente composta da otto esperti del settore, tra cui anche rappresentanti della Commissione Europea, e si basa su una valutazione rigorosa di diversi parametri: dalla qualità del servizio alla trasformazione digitale, fino alla transizione energetica e alla gestione efficiente dei processi aeroportuali.

La motivazione della giuria è chiara: “continua ricerca dell’eccellenza operativa” e un “forte impegno nella transizione green”. E in effetti, Fiumicino ha dimostrato di saper unire concretezza e visione. Lo scorso gennaio, è stato inaugurato il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo tra gli aeroporti europei: un investimento fondamentale che pone lo scalo romano all’avanguardia nella riduzione delle emissioni e nell’autonomia energetica.

Non solo: grazie a un uso avanzato dei big data nella gestione dei flussi passeggeri, a un sistema di monitoraggio intelligente e a una rinnovata collaborazione con le istituzioni, l’aeroporto di Roma ha consolidato la propria efficienza, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza del viaggiatore in ogni fase del viaggio.

Fiumicino nella top 10 mondiale, un orgoglio italiano

Oltre al titolo europeo, l’aeroporto Leonardo da Vinci ha recentemente ottenuto un altro riconoscimento di prestigio: è salito all’8° posto nella classifica Skytrax dei migliori aeroporti del mondo. Un traguardo straordinario, considerando la competizione con giganti asiatici e mediorientali come Singapore Changi, Doha Hamad o Tokyo Haneda, da anni in vetta alle classifiche globali.

Fiumicino si distingue in particolare per la qualità del personale, la pulizia, la segnaletica e l’efficienza dei controlli, tutti elementi che contribuiscono a un’esperienza fluida e confortevole anche negli orari di punta. E la soddisfazione dei viaggiatori lo dimostra: i livelli di gradimento continuano a crescere, anche grazie all’attenzione alla ristorazione, ai servizi per famiglie e alla cura architettonica degli spazi.

A questo si aggiunge il ruolo sempre più strategico dello scalo romano come porta d’accesso principale al turismo in Italia, con oltre 40 milioni di passeggeri annui e collegamenti diretti con le principali destinazioni del mondo.