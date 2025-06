Fonte: iStock L'iconico Pike Place Market di Seattle, USA, in una giornata di sole.

Seattle: una deliziosa città degli Stati Uniti, sfiorata da una luce tutta sua, che filtra dalla coltre di nubi che sembra aver preso residenza sopra la città. Una luce delicata, dalle sfumature argentee, che si scontra sulle vetrine dei caffè, dei grattacieli e sui rivoli d’acqua che scivolano placidi lungo i marciapiedi. Seattle batte al ritmo di musica grunge, profuma di porticcioli e conquista i suoi visitatori con la sua incredibile presenza scenica, dove il quotidiano si fa spettacolo. Questa magia raggiunge l’apice della sua meraviglia al Pike Place Market, il cuore pulsante della cittadina dello stato di Washington, dove ogni giorno profumi, sapori, storie e sguardi si mescolano in una danza incessante e ammaliante, capace di attrarre tutti i viaggiatori che vogliono sentire il battito della città. In questa guida, ti portiamo a spasso tra le bancarelle del Pike Place Market di Seattle, il mercato tipico della città.

Seattle Pike Place Market: una storia lunga più di 100 anni

Considerato “l’anima di Seattle”, il Pike Place Market affonda le proprie radici nel 1907, quando i suoi primissimi banchi vennero disposti con timidezza lungo una stradina che si affacciava sula baia di Elliot. Il mercato stava in piedi su un’idea molto semplice: mettere in contatto diretto gli agricoltori e i produttori del luogo con i cittadini, con l’obiettivo di abbattere il Caro Prezzi dell’epoca. Nessuno avrebbe mai immaginato la portata che avrebbe avuto negli anni a venire. Il Pike Place Market è cresciuto insieme alla trama urbana, superando crisi economiche, piani urbanistici devastanti e un referendum che ne minacciò l’esistenza.

Il Pike Place Market oggi

Fonte: iStock

Oggi, il mercato è un simbolo di resilienza e rinascita che continua urlare al mondo la sua forte identità e l’autenticità che lo contraddistinguono dai primissimi anni del ‘900 rendendolo uno dei mercati più iconici dell’America del Nord. Se ti stai immaginando un mercato ordinato ed elegante, sei fuori strada: il Pike Place Market è, come quasi tutti i mercati, un binomio unico di disordine e armonia; dove il profumo delicato di fiori si mischia con quello del pesce fresco, e dove le risate dei venditori si confondono con i tentativi di contrattare degli acquirenti. Il mercato è abitato da più di cinquecento rivenditori – principalmente commercianti, artisti, ristoratori, pescivendoli, coltivatori e artigiani – che puntano a vendere la propria merce incastonati in uno scenario senza eguali che si apre sulla baia e sulle Olympic Mountains. Visitare Seattle e non fare un salto in questo mercato, significa scegliere di scoprire questa città a metà e non entrare nel profondo della sua anima.

Cosa fare e cosa vedere al Pike Place Market

Il Pike Place Market è un luogo che non va semplicemente ammirato, ma va provato, assaporato e vissuto. Bisogna attivare la modalità sensoriale e passeggiare tra i suoi banchi con tutti i 5 sensi accesi, lasciandosi guidare da un profumo, da un gusto, da un suono, da un colore o da un’esperienza tattile. Ecco alcune esperienze da non perdere per vivere appieno l’atmosfera del Pike Place Market.

Assistere al celebre “fish toss”: i venditori di pesce fanno letteralmente prendere il volo a merluzzi, salmoni e granchi . Quando qualcuno ordina un determinato pesce, il venditore lo prende e lo lancia prima di incartarlo, una specie di bar-tender acrobatico in versione ittica. Questa peculiarità è una delle attrazioni principali del mercato che attira, ogni giorno, migliaia di occhi curiosi.

i venditori di pesce fanno letteralmente . Quando qualcuno ordina un determinato pesce, il venditore lo prende e lo lancia prima di incartarlo, una specie di bar-tender acrobatico in versione ittica. Questa peculiarità è una delle attrazioni principali del mercato che attira, ogni giorno, migliaia di occhi curiosi. Visitare il primissimo Starbucks al mondo: abbiamo attirato la tua curiosità? Come biasimarti! Al n.1912 di Pike Place Street si trova il primo negozio Starbucks mai esistito . Aperto il 31 marzo del 1971, era gestito da tre fondatori e vendeva chicchi di caffè tostati e attrezzature per la preparazione dell’iconica bevanda. Preparati ad affrontare un po’ di fila; grazie alla sua nomea è una delle attrazioni più visitate di Seattle e nello specifico del Pike Place Market.

abbiamo attirato la tua curiosità? Come biasimarti! Al si trova il . Aperto il 31 marzo del era gestito da tre fondatori e vendeva chicchi di caffè tostati e attrezzature per la preparazione dell’iconica bevanda. Preparati ad affrontare un po’ di fila; grazie alla sua nomea è e nello specifico del Pike Place Market. Assaporare la cucina locale: il mercato non è solo un luogo dove fare la spesa, ma è anche il posto giusto per gustarsi una pausa pranzo veloce . Passeggia tra le varie bancarelle di street-food e lasciati solleticare il palato da deliziosi panini al granchio, golosissimi formaggi artigianali, calde ciambelle e sfiziosissime clam-chowder; la celebre zuppa di vongole.

il mercato non è solo un luogo dove fare la spesa, ma è anche il posto giusto per gustarsi una . Passeggia tra le varie e lasciati solleticare il palato da deliziosi panini al granchio, golosissimi formaggi artigianali, calde ciambelle e sfiziosissime clam-chowder; la celebre zuppa di vongole. Scoprire le meraviglie artistiche locali: la zona più bassa del mercato è punteggiata da piccole botteghe artistiche . La miglior occasione per comprare dei souvenir più creativi e meno banali delle solite calamite; gioielli hand-made, fotografie, stampe, oggetti da cartoleria e chi più ne ha più ne metta. Qui puoi trovare il tuo ricordo di questa splendida città degli Stati Uniti.

la zona più bassa del mercato è punteggiata da . La miglior occasione per comprare dei e meno banali delle solite calamite; gioielli hand-made, fotografie, stampe, oggetti da cartoleria e chi più ne ha più ne metta. Qui puoi trovare il tuo ricordo di questa splendida città degli Stati Uniti. Vedere uno spettacolo al Market Theater: se vuoi dare una svolta alle tue serate americane, ti consigliamo di prendere parte a uno dei tanti spettacoli che popolano l’agenda del Market Theater, il teatro che si trova ai piedi del famossissimo Gum Wall. L’offerta è costituita principalmente da spettacoli comici e improvvisazioni , un ottimo modo per concedersi un momento di leggerezza tra una risata e l’altra. Ti consigliamo di visitare il sito ufficiale del teatro per scoprire cosa andrà in scena nel periodo in cui ti troverai a Seattle.

se vuoi dare una svolta alle tue serate americane, ti consigliamo di prendere parte a uno dei tanti spettacoli che popolano l’agenda del Market Theater, il teatro che si trova ai piedi del famossissimo Gum Wall. L’offerta è costituita principalmente da , un ottimo modo per concedersi un momento di leggerezza tra una risata e l’altra. Ti consigliamo di del teatro per scoprire cosa andrà in scena nel periodo in cui ti troverai a Seattle. Foto-ricordo davanti al neon “Public Market Center”: tra tutte, è l’insegna più iconica della città. Imponente, rossa e con quel fascino retrò senza tempo . Un foto qui è d’obbligo per rispondere alla provocazione “pic or didn’t happen”.

tra tutte, è l’insegna più iconica della città. Imponente, rossa e con quel . Un foto qui è d’obbligo per rispondere alla provocazione “pic or didn’t happen”. Esplorare i negozi più curiosi: il Pike Place Market è un forziere pieno di botteghe fuori dal tempo che vendono gli oggetti più curiosi e disparati. Perditi tra i piani più nascosti del mercato e scoprirai un mondo parallelo. Tra i negozi più famosi ci sono sicuramente il Penzeys Spices; una drogheria profumatissima che rivende spezie provenienti da ogni angolo del pianeta. Ti basterà attivare l’olfatto per capire quanto ogni ingrediente abbia un’anima unica. Un’altra chicca è la libreria sotterranea , un piccolo paradiso nascosto per tutti i bibliofili a caccia di prime edizioni o romanzi dimenticati. Infine, le botteghe più delicate e sorprendenti come quelle di candele profumate o saponi artigianali.

il Pike Place Market è un forziere pieno di botteghe fuori dal tempo che vendono gli oggetti più curiosi e disparati. Perditi tra i piani più nascosti del mercato e scoprirai un mondo parallelo. Tra i negozi più famosi ci sono sicuramente il una drogheria profumatissima che rivende spezie provenienti da ogni angolo del pianeta. Ti basterà attivare l’olfatto per capire quanto ogni ingrediente abbia un’anima unica. Un’altra chicca è la , un piccolo paradiso nascosto per tutti i bibliofili a caccia di prime edizioni o romanzi dimenticati. Infine, le botteghe più delicate e sorprendenti come quelle di o Faccia a faccia con i buskers: la tua visita al Pike Place Market, non sarebbe tale senza un incontro ravvicinato con i suoi artisti di strada. Musicisti, mimi, cantautori e suonatori di didgeridoo; fermati ad ammirare come la loro arte è parte intrinseca di questo luogo magico.

Come raggiungere il Pike Place Market

Fonte: iStock

Raggiungere il mercato è semplicissimo. A maggior ragione se ti trovi già nel cuore della città. Il Pike Place Market si affaccia sulla First Avenue e più precisamente tra Pike Street e Virginia Street. Se ti trovi in centro, il modo migliore per raggiungerlo è a piedi, così potrai godere di una splendida passeggiata tra i grattacieli e le vie più iconiche di Seattle. In alternativa puoi optare per:

l’autobus: sono tante le linee che ti porteranno nei pressi del mercato, tra queste la 10,11,43 e 47.

sono tante le linee che ti porteranno nei pressi del mercato, tra queste la 10,11,43 e 47. I light rail: se il Pike Place Market è la tua primissima meta una volta atterrato a Seattle, puoi raggiungerlo con il Link Light Rail che collega l’aeroporto al centro in solo 40 minuti. Per raggiungere il mercato, scendi alla stazione Westlake, e da lì prosegui a piedi.

se il Pike Place Market è la tua primissima meta una volta atterrato a Seattle, puoi raggiungerlo con il Link Light Rail che collega l’aeroporto al centro in solo 40 minuti. Per raggiungere il mercato, scendi alla stazione Westlake, e da lì prosegui a piedi. Monorotaia di Seattle: un’alternativa scenica che ti porterà in un viaggio tra i grattacieli di Seattle. La monorotaia parte dal Seattle Center e arriva a due passi da Westlake Center.

un’alternativa scenica che ti porterà in un viaggio tra i grattacieli di Seattle. La monorotaia parte dal Seattle Center e arriva a due passi da Westlake Center. Automobile: seppur un mezzo alternativo, l’auto è sconsigliata a causa del traffico intenso che caratterizza il centro-città.

Informazioni utili alla tua visita

Dopo averti raccontato la storia e i segreti del Pike Place Market, è il momento di fornirti tutte le informazioni necessarie per la tua visita.

Dove si trova: il mercato si trova precisamente all’85 Pike Street, a Seattle nello stato di Washington.

il mercato si trova precisamente all’85 Pike Street, a Seattle nello stato di Washington. Orari di apertura: il Pike Place Market è aperto tutti i giorni (tranne il giorno del Thanksgiving e quello di Natale) dalle 10:00 alle 17.00. Molti bar e ristoranti restano aperti anche la sera.

il Pike Place Market è aperto tutti i giorni (tranne il giorno del Thanksgiving e quello di Natale) dalle 10:00 alle 17.00. Molti bar e ristoranti restano aperti anche la sera. Costo d’ingresso: il mercato non prevede cosi di accesso, pertanto è gratuito in tutti i momenti dell’anno.

il mercato non prevede cosi di accesso, pertanto è gratuito in tutti i momenti dell’anno. Un consiglio? Visita il mercato al mattino presto e, preferibilmente, durante la settimana. Così potrai evitare la calca di turisti e goderti l’atmosfera unica di questo luogo.

A prescindere da quando visiterai Seattle, Il Pike Place Market resta un vero e proprio microcosmo in costante movimento, un palcoscenico che ospita ogni giorno uno spettacolo di vita quotidiana. Per apprezzarlo devi attivare tutti i sensi e lasciarti trasportare dal profumo del pane caldo che si mescola a quello del pesce e delle spezie, dal vociare dei venditori che fa da base alle melodie di un busker, dal sorriso di un artigiano che non vede l’ora di raccontarti la storia e le caratteristiche della sua attività. Visitare questo mercato di Seattle, significa immergersi nella cultura della città e respirane a pieni polmoni la sua anima travolgente. È un’attività da fare senza fretta, concedendosi il lusso di perdersi per ritrovarsi. Qualsiasi sia il motivo che ti ha spinto fino al mercato più famoso di Seattle non importa, quel che è certo è che il Pike Place Market saprà sorprenderti.