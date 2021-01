Sci, ciaspole e passeggiate ad Alagna Valsesia

editato in: da

Alagna Valsesia è una splendida località del Piemonte, situata nei pressi del Monte Rosa, la seconda montagna più alta nel comprensorio delle Alpi. Le origini di questo piccolo paese al confine con la Svizzera sono legate indissolubilmente alle popolazioni Walser, che insediandosi in questi territori attorno al 1300 iniziarono a dare vita qui ai primi villaggi: sono proprio i Walser, di origine tedesca, ad aver lasciato una netta impronta sull’architettura del luogo.

Ancora oggi infatti sono ben visibili ad Alagna Valsesia i tratti di questa affascinante cultura e passeggiando per i vicoli del paese se ne possono ripercorrere la storia e le tradizioni e scoprirne inoltre le costruzioni più tipiche. Il fascino che oggi questo borgo conserva è dato anche dalle sue piccole dimensioni e dalla popolazione che a malapena supera i 700 abitanti.

Cosa fare ad Alagna Valsesia per coglierne la vera essenza? Senza ombra di dubbio si tratta di un luogo perfetto per gli amanti della natura e della montagna più emozionante: chi è alla ricerca del relax e di luoghi incontaminati, sarà sicuramente colpito dalle bellezze di queste zone e da tutte le possibilità offerte dalla natura che li circonda.

Il Monte Rosa e le attività invernali

Per chi è appassionato di montagna ed è alla ricerca di favolose piste da sci in Piemonte, Alagna Valsesia è il punto di partenza ideale: dal piccolo paese si vede chiaramente il Monte Rosa, che durante l’inverno da appare come un enorme e suggestivo blocco di roccia innevata.

Gli impianti di risalita di Alagna permettono di arrivare a Pianalunga, posta ad un’altitudine di 2046 metri e da qui una seggiovia, che prende il nome di Seggiovia della Bocchetta, porta a quota 2400 metri. In alternativa un’ulteriore seggiovia, Alagna 3000, permette di superare l’altitudine di 3000 metri, e conduce al passo dei Salati: da questa posizione si hanno a disposizione gli oltre 100 chilometri di piste del comprensorio del Monterosa Ski, in grado di accontentare chiunque, dai più esperti a chi invece è alle prime armi e predilige discese più semplici.

Oltre alle emozionanti piste, ad Alagna Valsesia sono presenti un paio di scuole che permettono di apprendere le migliori basi dello sci, grazie ad istruttori esperti in grado di seguire chi è alle prime armi così come chi ha intenzione di affinare la sua tecnica già avanzata. Le montagne di Alagna sono tra l’altro considerate il paradiso del freeride. In queste zone, i più avventurosi potranno dare libero sfogo alle loro capacità sciistiche, avventurandosi in uno dei numerosissimi percorsi fuori pista, da affrontare comunque con consapevolezza e solo se si è esperti.

Il Monte Rosa e i dintorni di Alagna Valsesia permettono inoltre di praticare altre attività a contatto con la neve, come ad esempio escursioni con l’utilizzo delle ciaspole: un’attività sicuramente più tranquilla, ma non meno impegnativa, soprattutto se non si è particolarmente allenati. Una pratica sicuramente diversa dal solito, che permette di godere delle bellezze montane, ammirando con tutta calma il paesaggio che si attraversa.

Cosa vedere ad Alagna Valsesia tra passeggiate e relax

La attività sciistiche e invernali non sono l’unica cosa da fare ad Alagna: soprattutto durante il periodo estivo ci si può avventurare in uno dei molti percorsi di trekking che partono dal paese e salgono lungo le montagne circostanti. Data l’altitudine delle vette presenti in quest’area, le persone più allenate saranno in grado di raggiungere a piedi le zone più estreme della zona, godendo di incredibili scenari e panorami incantevoli.

Chi invece sceglie Alagna per un soggiorno di totale relax, non resterà di certo deluso. La versatilità di questa località permette di godere di bellissimi hotel, resort e centri benessere, nei quali sono presenti saune, bagni turco, ma anche docce emozionali e sale dove praticare yoga, liberando la mente e ricaricandosi di energia.

Alagna Valsesia è quindi una località incredibile, che offre attività adatte per ogni stagione e mese dell’anno. È in grado di accontentare una pluralità di turisti, anche molto diversi tra loro, che possono intraprendere l’attività che più preferiscono, che si tratti di una semplice passeggiata nella natura o di un’adrenalinica discesa in freeride da una delle alte cime circostanti.

Un luogo magico, ricco di cultura e di interessanti tracce storiche, in grado di attirare ogni anno migliaia di visitatori e di proporsi sempre con le giuste offerte ad ogni suo ospite, per stupirlo ogni giorno.